Gastón Mena: "Sigo en la búsqueda. A veces imagino cómo sería el encuentro"

No puede evitar hablar de su vida como en un rompecabezas, porque fue así como fue recomponiendo con los años su historia y su identidad, con piezas sueltas, relatos fragmentados, cruces, descubrimientos y desencuentros y ahí aparece la pieza que le falta, ya que busca a su hermano o hermana, que debió haber nacido en 1976, en un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. “Sigo en la búsqueda. No hay un día en que no me pregunte a dónde estará. A veces la o lo imagino, pienso en si tiene familia, en sus hijos, en que quizás ya sea abuela o abuelo. Y me veo en un reencuentro, yo contándole mi historia, mostrándole mis hijos, él o ella los suyos. Son cosas que uno imagina. Y si no soy yo el que lo encuentre, ojalá que sean mis hijos algún día los que sepan quien es su tía o tío. Uno de mis grandes objetivos en la vida es reencontrarme con esa parte de mi historia, aunque entiendo que hay procesos y tiempos por cumplir, no dejo de soñar, no pierdo la esperanza”, dijo Gastón en diálogo con UNO . Es padre de cinco hijos, dos varones y tres nenas, la última nacida en Paraná y a la que le dice “la entrerriana”.

“Desde que comenzamos a armar el gran rompecabezas de nuestra historia y de nuestra identidad, ingresamos en un proceso de búsqueda continua. Cuando te enterás que tenés un hermano o hermana que nació en cautiverio, por los familiares de otros compañeros, por los nietos que faltan, surge esa fe inquebrantable y esa promesa de que vamos a seguir encontrándonos. Aunque por circunstancias de la vida, a veces demora un montón, pero no se pierde nunca más la fuerza de la búsqueda, ni la esperanza”, dijo Mena.

“Hoy me encuentro en esta provincia tan hermosa que me abrió los brazos. Vivo en barrio San Roque, detrás de la Escuela Hogar y participo de HIJOS Regional Paraná. Formé mi nueva familia y tomé hace tiempo la decisión de terminar la escuela secundaria, basado en un montón de cuestiones: quiero enseñar, quiero ser parte de la educación desde lo social. A fin de año me recibo y ese título me va a servir para iniciar la licenciatura en Trabajo Social. Tengo los genes; pienso, la sangre de mi vieja, de ambos, ellos creían en la utopía de un país mejor y en el concepto de ayudar al otro como una salida. Yo vengo de los barrios, caminé Buenos Aires y se lo que es la lucha constante por sobrevivir, por ahí ves en ciertos lugares que el Estado mira para otro lado, o parece que mira pero no lo hace y te surge la necesidad irreflenable de querer ayudar. Hace 20 años que trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social y en los últimos años comencé a sentir que me faltaban herramientas para ayudar al otro, eso me desespera porque yo duermo feliz cuando una familia logra lo que necesita”, contó.

gaston mena.jpg Gastón Mena (a la derecha), hijo de desaparecidos, escolta de la bandera en la Secundaria de Adultos de la Escuela Hogar de Paraná.

De ahí su decisión de continuar sus estudios al terminar la secundaria: “Hay tanta burocracia en el país, quiero ayudar a quienes no saben como acceder a una pensión, a adquirir un par de anteojos, sillas de ruedas, en fin lo que necesiten. Un título me va a ayudar a pelear por las familias que no son escuchadas No quiero cambiar el mundo, pero si contribuir a que la sociedad cambie aunque sea un poco”, dijo.

Mena está en contacto permanente con las Abuelas: “Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos con los nietos. Con Estela Carlotto nos escribimos o hablamos, aunque por cuestiones de distancia no viajo siempre, el ida y vuelta es continuo”.

gastón hugo mena 4.jpg

Para Gastón la lucha por los derechos humanos abarca todo: “No se trata sólo de recuperar nuestra historia e identidad, sino de erradicar aportar nuestro grano de arena para evitar la violencia de género, los femicidios, tenemos que hacernos cargo de todo eso que está pasando y de las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos que lograr que cuando haya un juicio por Lesa Humanidad, estén todos acompañando, sobre todo las nuevas generaciones, al igual que en el reconocimiento de quienes fueron a la guerra de Malvinas. Ojalá cambie un poco la historia y que reflexionemos y nos involucremos más. Por más que no tengas un familiar desaparecido, la dictadura pasó en Argentina y te tiene que movilizar. Pero tampoco tomarlo como el Mes de la Memoria y después nada más, tenemos que reaccionar cuando un pibe desaparece, o cuando desaparece una mujer y luego aparece muerta. Nos tiene que interpelar como sociedad”.

gastón hugo mena 6.jpg Gastón relató su historia como parte de la actividad Los Nietos Cuentan, organizada por el Consejo General de Educación en el marco del Mes de la Memoria

El Negro Pelé y La Entrerriana

Los padres de Gastón militaban en Montoneros, partido de Malvinas Argentinas, por la zona e José C. Paz, José León Suárez y San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Hugo, conocido como “Pelé” y Marta, “la entrerriana”, tuvieron a su hijo el 30 de septiembre de 1973. Todavía no había cumplido tres años cuando una patota se los llevó. “El 19 de abril del ´76 mis padres fueron secuestrados junto a otros compañeros en una casa de la zona norte del Gran Buenos Aires. En ese momento éramos 5 chicos en la casa”, relata Gastón la historia que conoció a sus 39 años.

gastón hugo mena 2.jpg

La información en la página de Abuelas de Plaza de Mayo indica que Marta Álvarez nació el 28 de mayo de 1955 y Hugo Mena el 9 de mayo de 1950. Tuvieron a su primer hijo al que llamaron Gastón Hugo. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “La Entrerriana” y a él “Negro Pelé”, “Pelé” o “Mariano”. Fueron secuestrados el 19 de abril de 1976 en la zona norte del Gran Buenos Aires. Marta estaba embarazada de siete a nueve meses. Posiblemente hayan permanecido detenidos en Campo de Mayo. Una resolución de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, del 26 de marzo de 2004, determinó que Hugo fue asesinado el 6 de mayo de 1976. Esto fue constatado a partir del acta de defunción y la comparación de huellas dactilares. Así pudo saberse que fue inhumado como NN en una fosa común del cementerio de Avellaneda, el 2 de junio de 1976. En mayo de 2009, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana de Identificación de Personas Desaparecidas llevada adelante por el EAAF, pudieron ser identificados los restos pertenecientes a Hugo Francisco Mena. Esto fue confirmado por la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de Capital Federal el 23 de julio de 2009. La joven y el/la niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos.

De Gastón se hicieron cargo unos tíos. Pero sólo guarda malos recuerdos de esa época en la que sólo recibía malos tratos. “Jugás igual que tu viejo, el Negro Pelé. Si él estuviese vivo estaría orgulloso de vos”, le dijo un día un vecino. Poco después la revelación, que sus padres no eran sus padres y sus hermanos no eran sus hermanos, que sus verdaderos progenitores estaban desaparecidos.

Era el Mundial de México. Él tenía 12 años. El 22 de junio de 1986, con los dos goles de Maradona terminó el partido y comenzaron los festejos. Sin avisar se fue al Obelisco, quería festejar. Volvió de noche y tras una última paliza lo echaron de aquella casa.

Lo que vino después, el rebusque en la calle, la vida en un vagón, trabajar para comer y un grupo con el cual convivir y cuidarse. Luego, un día se chocó con Eva Castillo en la estación de trenes de Constitución y casi como un ángel, fue ella quien lo devolvió al sistema, lo llevó a vivir a su casa en Lanús, le puso una maestra particular y le brindó una nueva oportunidad. Eva colaboraba con Abuelas de Plaza de Mayo y cuando supo su historia, recorrieron el camino juntos en la búsqueda de su identidad. Fue el inicio del armado de su rompecabezas, al cual hoy le falta una sola pieza y no pierde la esperanza de encontrar.