Fundación Crisálida aclaró cuál es el alias para enviar donaciones, tras error en publicación viral

A raíz de una publicación que se hizo viral tras el fallecimiento de una mujer en Paraná, en la que su familia propone donar dinero para la Fundación Crisálida en vez de realizar ofrendas florales, desde la institución que acompaña a pacientes oncológicos pediátricos, aclararon que el alias publicado no es el que ellos tienen.

"La señora falleció, pero el tema es que no se comunicaron con nosotros y están poniendo un alias que no es nuestro. Así que queremos aclararlo", precisó a UNO. Petrucci decidió explicar este punto, ya que no saben a quién corresponde el alias que circula por WhatsApp.

Petrucci.jpg

También existe una publicación en Facebook donde uno de los hijos de la persona fallecida menciona: "A través de este medio comunico que mamá descansa en paz. Ella no quería flores, y llegamos a un acuerdo que lo que quieran hacer una donación voluntaria en vez de flores, será donada a la Fundación Crisálida". Y mencionan el alias en cuestión.

Tras esta situación, comenzó a viralizarse otro mensaje, al que le adjuntaron la palabra "Falso". Para evitar malos entendidos, Petrucci concluyó: "Lo ideal sería no poner que es falso, pero que el alias es erróneo".

"Pueden hacernos donaciones y el correcto es FUNDACION. CRISALIDA", reiteró.

Trayectoria de la Fundación Crisálida

La Fundación Crisálida funciona en Paraná desde 2008, y desde entonces realiza diversas obras. Hoy cuentan con una sede, situada en calle San Luis 435.

Anteriormente, Petrucci recordó que acompañan de diferentes maneras a quienes realizan su tratamiento oncológico. “Entre otras acciones, estamos asesorando a las familias en cuanto a trámites ahora, ya que con la nueva Ley Nacional de Oncopediatría N.º 27.674, que rige desde febrero de este año, tienen que hacer trámites en ANSES para recibir una asignación, y el Instituto Nacional del Cáncer (INC) les provee un Certificado Único Oncopediátrico, y con eso tienen una serie de beneficios”.

Fundación Crisálida.jpg La Fundación Crisálida realiza una loable labor solidaria Gentileza Fundación Crisálida

Según mencionó, esta normativa establece que “deberían tener el traslado gratis, pero por ahora no está pasando” y añadió: “Se promulgó en febrero de este año y faltan un montón de cosas todavía. Bien. Deberían también darles alojamiento o una vivienda para estar cuando se van fuera de su ciudad a hacer el tratamiento, y también es algo que está pendiente”.

Asimismo, comentó: “Desde Crisálida también le otorgamos todos los meses bolsones de alimentos. A principio de año al chico en tratamiento y a los hermanitos les damos las mochilas escolares completas. Y les brindamos asesoramiento y acompañamiento cuando están internados en el Hospital San Martín. Y mejoramos algunas viviendas; ahora estamos por ayudarle con esto a una chica que vive en un barrio de Paraná”.

Fundación Crisálida.jpg La sede de Fundación Crisálida está en calle San Luis 435 Gentileza Fundación Crisálida

Espacio para alojar a pacientes y sus familias

Por otra parte, Petrucci informó que en la sede de Crisálida, situada en calle San Luis 435 en Paraná, cuentan con un espacio para pacientes o familiares. Se trata de un departamento en el que alojan a niños, niñas y adolescentes que llegan a la ciudad a hacerse un control, un tratamiento de quimioterapia, o en busca de un diagnóstico para su enfermedad.