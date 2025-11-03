Uno Entre Rios | La Provincia | Frigerio

Frigerio saludó a Santilli por su nombramiento como ministro del Interior

El gobernador Rogelio Frigerio felicitó a Diego Santilli por su designación como ministro del Interior, quien reemplazará a Lisandro Catalán.

3 de noviembre 2025 · 07:34hs
El gobernador Rogelio Frigerio felicitó a Diego Santilli por su designación como ministro del Interior, quien reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia el viernes. "Como gobernador de Entre Ríos, es una gran noticia que el Presidente haya confiado en vos para esta tarea", sostuvo el mandatario a través de sus redes sociales.

El gobernador entrerriano valoró el nombramiento de Santilli en la cartera del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán al definirlo como "una persona de diálogo, de consenso y de trabajo".

Además, Frigerio expresó: "No tengo dudas de que vamos a poder avanzar juntos en las reformas que la Argentina necesita desde hace tiempo", concluyó.

