El gobernador Rogelio Frigerio felicitó a Diego Santilli por su designación como ministro del Interior, quien reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia el viernes. "Como gobernador de Entre Ríos, es una gran noticia que el Presidente haya confiado en vos para esta tarea", sostuvo el mandatario a través de sus redes sociales.
Frigerio saludó a Santilli por su nombramiento como ministro del Interior
3 de noviembre 2025 · 07:34hs
El gobernador entrerriano valoró el nombramiento de Santilli en la cartera del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán al definirlo como "una persona de diálogo, de consenso y de trabajo".
Además, Frigerio expresó: "No tengo dudas de que vamos a poder avanzar juntos en las reformas que la Argentina necesita desde hace tiempo", concluyó.