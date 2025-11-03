Frigerio saludó a Santilli por su nombramiento como ministro del Interior

El gobernador Rogelio Frigerio felicitó a Diego Santilli por su designación como ministro del Interior, quien reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia el viernes. "Como gobernador de Entre Ríos, es una gran noticia que el Presidente haya confiado en vos para esta tarea", sostuvo el mandatario a través de sus redes sociales.