Frigerio encabezó en Concordia reunión con equipos técnicos

“Convenimos con el intendente Azcué hacer una reunión en conjunta con el equipo de la provincia y del municipio para platear las prioridades, para que los equipos interactúen, se conozcan, generen confianza, se pueda gestionar mejor, se resuelvan los problemas con mayor rapidez, que sepa mi equipo cuáles son las prioridades del equipo del intendente. Tenemos que trabajar para resolver problemas, tenemos que llegar a acuerdos para salir de esta situación tan dramática”, expresó Frigerio. Mientras que Azcué aseguró: “Quiero destacar que nuestro gobernador permanentemente nos está acompañando, no solo él sino todos sus funcionarios y sentimos el respaldo de todo su equipo”.

Frigerio enumeró los aspectos salientes de sus primeras semanas de gestión: “En estos primeros 40 días de gestión estoy haciendo pié, ordenar el desorden que encontramos, mi prioridad es venir mucho a Concordia, ayudarlo al intendente, trabajar juntos para dejar atrás ese triste récord de tener a la ciudad con más pobre de Argentina. Voy a garantizar que Concordia tenga un trato especial porque uno de los objetivos de mi gobierno será dejar atrás ese estigma de tener la ciudad en Entre Ríos con mayor cantidad de pobres en el país”.

Consultado respecto a la cuestión energética y los altos impuestos que se paga por la luz, Frigerio expresó: “Voy a dar la pelea todos los días. No entiendo como en estos 20 años, en donde la mayor parte convivió el mismo color político nacional con el provincial no se pudo avanzar. Hay que hacer todas las instancias, ya sean política y legales para que nos reconozcan a los entrerrianos que producimos energía y eso tiene que tener un diferencial contra otras provincias. Estoy convencido que vamos a tener éxito”.

Durante el encuentro con la prensa, el gobernador se refirió al rol que cumple en la necesidad que tiene el presidente Javier Milei para sacar adelante la Ley Ómnibus. “El presidente necesitar herramientas para gobernar y nosotros estamos trabajando para que el presidente tenga esas herramientas. Coincido en el norte que está tratando de llevar al país, coincido que el equilibrio de las cuentas públicas no pueden ser negociables, si nosotros no equilibramos las cuentas públicas no vamos a poder vencer a la inflación, coincido en que debemos regular la economía para liberar el potencial enorme que tiene nuestro sector productivo, coincido que la política tiene que ser más austera de lo que ha sido hasta ahora”, precisó.

Al mismo tiempo, Frigerio indicó que se está en vías de ordenar las cuentas en la provincia para impulsar la obra pública. “Me encantaría hacer anuncios de obras, pero hemos encontrado a la provincia sin un peso, con la obra paralizada, con deudas superiores a 20.000 millones de pesos con las empresas constructoras de la provincia, estamos ordenando esa situación como también estamos ordenando otras situaciones en la provincia. A partir de ese ordenamiento vamos a impulsar la obra pública en la provincia”, contó.

Por último, el intendente Azcué se refirió a la reciente inauguración, luego de casi 3 años de construcción, del Módulo Sanitario ubicado en el paso fronterizo entre Concordia y Salto. “Este es el claro ejemplo de la desidia de la política, la falta de trabajo articulado entre un municipio y la provincia. Hace dos años que estaba ese módulo instalado y no se abría por falta de gestión. Da una herramienta más en función de la salud publica y en el turismo porque las personas que visiten el lago van a tener una zona cardioprotejida. Ese será uno de los temas a tratar hoy –entre los equipos de trabajo–, la salud, seguridad, educación, en todos estos aspectos hay un componente que es provincial y nosotros como municipio vamos a aportar lo nuestro para que el estado sea más eficiente”, finalizó.