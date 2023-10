Francisco Azcué: "Quiero ser el mejor intendente de la historia de Concordia"

Luego de 40 años de hegemonía del peronismo en Concordia, la fuerza de Juntos por Entre Ríos encabezada por Francisco Azcué se adjudicó la victoria. Al cierre de esta edición con el 99% de las mesas escrutadas, el ex fiscal se impuso con el 43,9% de los votos sobre Armando Gay de Más por Entre Ríos, que sumó el 37,7% de los sufragios, mientras que Eduardo Beswick quedó con el 18,2% de los votos.

El abogado penalista de 36 años dio una verdadera sorpresa en la Capital del Citrus porque será el primer intendente con un signo político distinto al que hay desde 1983. De esta manera, el actual intendente Enrique Cresto no podrá tener la continuidad en su esquema de trabajo con el vigente senador Armando Gay.

Cabe destacar que la jornada cívica estuvo signada por la lluvia, que se registró en todo el día. No obstante, la concurrencia masiva se apersonaba en las escuelas al momento de las interrupciones de las precipitaciones. Pese a ello, fueron muchas las personas mayores que no tuvieron impedimento en ejercer su derecho cívico, aunque las condiciones meteorológica no eran las más optimas.

En estas elecciones fue un tanto mayor el porcentaje de votantes, ya que Concordia tuvo el 77% de la concurrencia a las urnas, sobre el 74% de las PASO en agosto pasado. No obstante, si se lo compara con las elecciones de 2019 el número fue bajo, ya que en aquella oportunidad se tuvo el 84% de la concurrencia, quizás este número estuvo disminuido por las condiciones climáticas de ayer por la lluvia.

Las votaciones de este domingo en Concordia volvieron a marcar una tendencia que se dio en las PASO de agosto, cuando Azcué había sido el precandidato más votado. En aquella oportunidad se había adjudicado el triunfo en su espacio con más de 14 mil votos sobre Armando Gay y Angel Giano –estos dos por el oficialismo– que había tenido un poco más de 11 mil votos cada uno.

El análisis que se desprende es que la totalidad de los votos de Juntos por Entre Ríos en las PASO era cercano a los 30 mil votos, mientras que en las generales de ayer Azcué superó los 39 mil votos contra más de 33 mil votos para Gay. Es decir que el candidato de Juntos atrajo a nuevos electores en estas semanas de intensa campaña. La hipótesis que algunos especulan es que los votos de Giano, como de Alfredo Francolini –sacó más de 8 mil votos en las internas del peronismo– en las PASO fueron hacia Azcué, tras una controvertida resolución de las internas.

“Muy feliz porque hemos podido llevar adelante este proyecto político. Es un día muy importante para los concordienses después de 40 años de gobierno del mismo signo político, los concordienses han decidido cambiar, optar por la alternancia. Es una gran responsabilidad para nosotros”, manifestó el nuevo intendente.

“Les quiero transmitir a los concordienses que quiero ser el mejor intendente de la historia de Concordia. A partir de mañana quiero empezar a trabajar en una transición ordenada. Quiero gobernar para todos, así hemos construido este proyecto. Este espacio es el más amplio de la historia de Concordia. Nosotros creemos en la amplitud, el dialogo, los consensos, esa va a ser nuestra forma de gobernar. A los que no nos votaron quiero decirles que voy a ser el intendente de todos”, ratificó.

El ex fiscal expresó que pretende tener una gestión de puertas abiertas, “conectado con la sociedad civil, conectado para el pueblo y de la mano de las instituciones intermedia”. Azcué indicó: “Este proyecto desde hace muchos años que se viene consolidando de la mano de muchas personas, como Magdalena (Reta de Urquiza). Yo vine a aportar lo mio. No tengo experiencia en política, soy un joven idealista que quiere cambiar el mundo, quiero enaltecer a la política como herramienta de transformación, mostrarle a la gente que se puede gobernar cerca de la gente. Venimos por la gloria, queremos hacer la mejor gestión de la historia, queremos poner de pie a nuestra ciudad. Queremos que Concordia vuelva a ser una tierra de oportunidades, la tierra del progreso”.

Por su parte, Magdalena Reta de Urquiza, nueva viceintendenta manifestó que la victoria de Azcué “representará una alternancia”, ya que desde 1983 nunca antes hubo un gobierno no peronista en Concordia. “Estamos festejando los resultados. Ahora empieza una transición que representa un alternancia, que es algo que Concordia nos debíamos porque en 40 años no lo había en la ciudad. En provincia viene un trabajo en conjunto, ya venimos trabajando en conjunto con el equipo de Rogelio Frigerio, creo que viene mucho por delante”, expresó.

“Nos favoreció el corte en las otras dos fuerzas”, agregó. “Del 83 a la fecha nunca gobernó otro partido en Concordia, era una asignatura pendiente que teníamos dentro de nuestra democracia. La alternancia es buena, para generar un control entre una administración y otra”, finalizó en LT 15.

Provincia

Históricamente Concordia representaba un bastión para el peronismo pero en estas elecciones Rogelio Frigerio sacó la mayor cantidad de votos en Concordia con 40.925, por sobre 39.632 de Adán Bahl y 19.620 de Sebastián Etchevehere.

Francisco Azcue candidato a Intendente a Concordia por Juntos por Entre Ríos

Antecedentes

A modo de antecedente de las últimas elecciones, en 2019 cuando Enrique Cresto logró la reelección para la intendencia ganó con el 55% de los votos sobre Roberto Niez (JxC) que sumó el 38%. En aquella ocasión la concurrencia a las urnas fue del 84%. En 2015, Cresto había llegado por primera vez a la intendencia con el 45% de los votos, sobre Niez con el 34%. En tanto que en 2011 Gustavo Bordet alcanzó la reelección de la intendencia con el 49%.

Departamento

En la localidad de La Criolla el actual intendente Edgardo Stuker (Más) tendrá cuatro años más en el ejecutivo. En Los Charrúas, Andrea Imoberdorff (Ciudadana) se aseguró la intendencia, mientras que en Puerto Yeruá el actual intendente Daniel Benítez (Más) tendrá su segundo mandato. A su vez, en Estancia Grande el intendente Javier Goldín (Más) también irá por su segunda gestión. En Colonia Ayuí se impuso José Marticorena (Juntos).