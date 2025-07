Flavia Maidana fue presentada como vocal de UPCN en la OSER

Cabe destacar que Maidana es pediatra, exdirectora del Primer Nivel de Atención de la Salud dentro del Ministerio de Salud de Entre Ríos y también fue senadora provincial.

Por su parte, la exsenadora expresó su agradecimiento al sindicato por la confianza: “Es un gran desafío y es una gran responsabilidad también, estoy contenta y con muchas expectativas, como corresponde y como nos merecemos todos los trabajadores del Estado”.

Al ser consultada sobre sus principales objetivos como vocal de OSER, Maidana detalló: “Que la obra social funcione como corresponde. Mi función es velar por la salud de los estatales y también tener una excelente relación y diálogo con los trabajadores de la obra social que ellos van a ser quienes nos van a dar las pautas para poder mejorar”.

Sobre la posibilidad de discrepancias con el presidente y el vicepresidente del directorio, Maidana consideró que “las decisiones no siempre van a ser del Ejecutivo”.

“Al estar relacionada con la salud tengo mucho conocimiento de lo que son las prestaciones, el servicio, las urgencias y las emergencias. Pero vamos a abrir un canal de diálogo y vamos a trabajar de manera conjunta permanentemente”, agregó.

En relación a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que aún no ha definido si formará parte del directorio de OSER, Maidana señaló que “por ley deberían presentar un vocal, desconozco si van a designar a alguien porque no hay que descuidar lo que es la obra social”.

Conflicto con la Femer

Maidana también se refirió al conflicto entre la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) y la obra social: “Con la Femer, las autoridades de Iosper hicieron un convenio impagable, porque las prestaciones se triplicaron en el costo y se volvió insostenible”.

La exsenadora subrayó su preocupación: “Hoy eso me preocupa muchísimo porque vamos a tener que dialogar nuevamente, renegociar con la Femer, sentarnos a charlar para dar una solución y que el servicio no se corte, que la prestación de servicio no se corte en ninguna de las prestaciones”.

Para buscar soluciones a los problemas financieros de la obra social, Maidana adelantó que impulsará un proyecto de ley para generar más recursos para OSER, el cual trabajará junto a los legisladores, indicó APF.

La iniciativa “tiene como fin generar un recurso más por parte de quienes están ocupando cargos electivos en toda la Provincia, ya sean legisladores, funcionarios o intendentes, para que aporten un dos por ciento más a la obra social de manera solidaria”.

La exsenadora concluyó: “Estamos convencidos de que este es uno de los caminos para poder generar recursos y que la obra social pueda contar con un fondo extra, la idea es generar un recurso para las prestaciones de alto costo”.