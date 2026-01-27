Uno Entre Rios | La Provincia | playas

Fin de semana con récord de asistencia a las playas uruguayenses

Se registraron más de 10.000 personas en la entrada a playas uruguayenses durante este fin de semana.

27 de enero 2026 · 09:16hs
Durante el último fin de semana, Concepción del Uruguay tuvo la mayor asistencia de uruguayenses y turistas a las cuatro playas de la ciudad, según los registros desde que la temporada fue inaugurada el 8 de diciembre. Se estima que más de 20 mil personas disfrutaron de las playas, buscando sosiego a un fin de semana de calor agobiante.

Se registró que más de 10 mil personas abonaron la entrada a Banco Pelay y Paso Vera, sumando viernes, sábado y domingo. Asimismo, se destaca que sólamente el domingo se vendieron 3.600 entradas a Paso Vera, que se consolida como la playa más elegida.

Playas elegidas

Por su parte, la Isla del Puerto, de acceso libre y gratuito, volvió a tener un fin de semana de altísima concurrencia, tanto por sus habituales atractivos como por el plus que representó la última instancia de la Playa Olímpica, realizada en la Isla y donde estuvieron participando más de 400 personas en los diferentes deportes, solamente este fin de semana. En su playa se disputaron variadas disciplinas desde el 10 de enero, camino a los XIII Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

En cuanto al Balneario Itapé, el viernes vivió su noche de mayor asistencia, según estimaciones de la Policía de Entre Ríos. Allí, de jueves a domingo el Parador Itapé ofrece espectáculos gratuitos, que ya se han convertido en un clásico atractivo de la temporada, tanto para jóvenes como adultos que buscan una opción que combina naturaleza, tranquilidad y espectáculos musicales. En tal marco, el público respondió masivamente este viernes a la convocatoria solidaria realizada por el Parador Itapé, denominada “Todos por Mateo”, con variados shows musicales.

Banco Pelay es un sello de verano tanto para uruguayenses como para visitantes que han tenido la oportunidad de disfrutar de sus playas, que supieron ser el principal atractivo de cada verano en Concepción del Uruguay, siendo la playa de río más larga de Sudamérica.

Con el objetivo de que Pelay recupere este protagonismo, la Municipalidad ha realizado diversos trabajos para ofrecer una mejor estadía a quienes lo visitan. Es por eso que el balneario cuenta, desde esta temporada, con un nuevo grupo sanitario, lo que ha permitido responder satisfactoriamente a algo muy requerido: que Pelay volviera a ser zona de campamento.

Además de la obra de construcción de sanitarios, uno de los principales trabajos realizados fue la red distribuidora de agua para la zona de camping; la nueva conexión de red agua va desde un pozo nuevo al tanque elevado existente, lo que permitió mejorar este servicio. Asimismo, desde esta temporada Banco Pelay cuenta con un sector para motorhomes. En un marco de colaboración entre los sectores público y privado, se destacan también las alternativas que ofrece el concesionario para disfrutar del balneario, tanto de día como de noche.

