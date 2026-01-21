Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

La Intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, delinearon la seguridad de la Fiesta Nacional del Mate que se desarrollará el 6 y 7 de febrero en Paraná

Se llevó a cabo un encuentro entre la intendenta de Paraná Rosario Romero, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Santiago Halle; y la plana mayor de la Policía de Entre Ríos para planificar la seguridad de la 35ª Fiesta Nacional del Mate , resaltando la importancia de asegurar un ambiente familiar y la movilidad del público en el evento.

Refiriéndose puntualmente a la reunión, Halle destacó que “se está trabajando en la inteligencia de organizar el operativo de seguridad. Es una fiesta muy concurrida, que convoca a paranaenses y a turistas. Entonces hay muchos detalles que no se nos pueden escapar; hay que estar preparados y año a año siempre hay cuestiones a mejorar en ese sentido”. También valoró “la predisposición que tienen el ministro y el gobierno provincial, queremos lograr que la fiesta brille, que tenga el menor número de inconvenientes posible y que se disfrute en familia”. El funcionario, además, expresó que “quedan tareas por culminar en estos días y se hará una recorrida, seguramente en los primeros días de febrero, por el predio ya con todo instalado para terminar de ajustar los detalles que hagan a la seguridad del evento”.

Por su parte, el director de Operaciones y Seguridad de la PER, comisario Mayor, Diego Cabello del Campo, manifestó que “se consensuó todo lo que va a ser el dispositivo de seguridad para una fiesta tan importante para nuestra ciudad. El señor Jefe de Policía de la provincia se comprometió a darle todos los recursos humanos y materiales que tiene la policía para que se desarrolle una fiesta como tiene que ser, una fiesta en familia y con mucha seguridad, como se está acostumbrado a lo que son los diferentes eventos que se desarrollan en la provincia de Entre Ríos”

En tanto que el Jefe Departamental Paraná, Crio. Inspector, Hernán Góngora, agregó que “la Fiesta del Mate atrae gran concurrencia de gente, genera mucho movimiento, no solamente en el lugar donde está el escenario o donde están los artistas principales. Nosotros tenemos diagramada una planificación ya hecha, que la vamos retocando de acuerdo al día y a los distintos artistas que convocan más gente. Se tiene muy en cuenta también los alrededores, lo que son los cortes de tránsito para trabajar con la Municipalidad, y tratar de que la gente que vaya a ver el espectáculo pueda hacerlo sin ningún tipo de inconvenientes”.

De la audiencia también participó el Jefe de Policía de Entre Ríos, Crío General, Lic. Claudio González.