Familia solidaria de Ramírez realiza una campaña para ayudar

Familia soldaria.jpg Mariano Salzman realiza una gran labor solidaria.

Mariano es sin dudas un referente solidario no sólo en su ciudad, sino en toda la zona. Generoso, desinteresado y con un gran corazón, está atento a cuando alguien la está pasando mal y ahí está presente. Al respecto, explicó: “Empezamos con esto en pandemia, pero se nota mucho más ahora la demanda de ayuda. El día miércoles busqué tres ventiladores y le pude solucionar una necesidad a algunas de las 600 que me llamaron. Es impresionante que tanta gente precise ayuda. Siempre priorizamos de alguna forma a familias con chicos, y principalmente a los abuelos”.

El entrerriano realiza esta actividad junto a su hijo Brian, con la colaboración también de sus hijas Micaela, Iara y su señora. Ya llevan donados miles de electrodomésticos, pero ahora la demanda se expandió y Mariano comentó: “Comenzamos donando electrodomésticos que reparamos y ahora también estamos ayudando, por ejemplo, en ollas populares. En Concordia, la vez pasada cuando hubo inundaciones, mandamos mercadería para allá”.

Mariano Salzman repara electrodomésticos. Mariano Salzman repara electrodomésticos

“Las carencias que pasa mucha gente ha superado todo lo que imaginamos. Y la verdad por ahí soy un tipo muy sensible, y se me caen las lágrimas, porque uno está en contacto con personas con muchas necesidades. Muchas veces hemos donado hasta dinero. Uno también vivió situaciones difíciles y por eso llevamos en la sangre en mi familia el ayudar a otros”, confió.

Asimismo, manifestó: “Seguiremos con esto hasta que no pueda más. Gracias a Dios tenemos trabajo y todos los días le pido que no nos falte, porque no nos sobra la plata, pero podemos seguir ayudando. Siempre ha sido a pulmón, sin pedir nada a cambio. Me gusta ayudar a la gente para que pueda vivir mejor”.

Campaña

Mariano indicó que iniciaron actualmente una campaña solidaria para poder ayudar a los más necesitados en estos tiempos tan difíciles. “Aquellas personas que quieran colaborar pueden contactarse conmigo para ayudarme a ayudar. Desde ya doy gracias a todos los que día a día me llaman para hacerme llegar sus donaciones; Dios todo lo recompensa. Nos han traído muchas cosas estos días; recibimos leche, ropa para chicos, ahora donaron un microondas. Por suerte la gente sigue donando, a pesar de toda la situación crítica que hay en el país”, destacó.

En estos días difíciles, Mariano contó que ha ido donaciones a lugares y se encontró con realidades muy tristes: “He estado en lugares donde la gente por ahí no tiene ni para comer, entonces vamos y compramos un kilo de milanesa para que tengan algo aunque sea. Hay personas que en este momento lo están pasando muy mal y se vienen tiempos más difíciles”.

Su muro de Facebook es un espacio donde va compartiendo su labor, y días atrás expresó: “Hoy estamos pasando momentos muy difíciles todos los argentinos, hay gente con muchas necesidades y todos los días recibimos mensajes pidiendo ayuda para poder apalear este momento de crisis”.

“En esta semana pudimos reparar una heladera con frizzer y tres televisores para donar. Tratamos de hacer lo que podemos, porque también debemos cumplir con los trabajos del taller para poder comer. Tenemos donaciones de la gente de Villa libertador San Martín y de Crespo que buscaremos dentro de posible está semana, ya que primero debemos juntar plata para el combustible, pero seguro vamos a traer todo lo que podamos y en estos días publicaremos lo que esté disponible para donar, sabemos de que hay mucha gente con reales necesidades y a esas personas estaremos ayudando con lo que la gente bondadosa nos dona”, añadió el ramirense, conocido en el país por su solidaridad.

Lo que se recibe son alimentos (fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, yerba), también productos de limpieza (lavandina, detergente, desodorante para pisos y demás), pañales de todos los talles y elementos de aseo personal (jabón, papel higiénico, entre otros), y además útiles escolares (cuadernos, lápices, hojas, biromes).

Quien quiera colaborar, puede contactarse a través del Facebook: Mariano Salzman, o del WhatsApp 3435170664. Toda ayuda es bienvenida.

Necesitan con urgencia silla de ruedas para un niño de 10 años

Entre los muchos pedidos que le llegan a Mariano Salzman, una mujer de su ciudad le solicitó ayuda para conseguir una silla de ruedas para su nieto de 10 años, quien nació con hemiparesia izquierda, por lo que no puede movilizar su brazo ni su pie izquierdo.

El pequeño, según le comentó la mujer, no habla ni camina, tiene autismo de tercer grado y no controla esfínteres.

Lo ideal sería una silla de ruedas motorizada, o alguna especial para este caso. Por esto, Mariano apela a la solidaridad de personas o instituciones que puedan donar, o a lo sumo prestar este elemento, que podrá mejorar la calidad de vida del pequeño y de su familia. “Quien tenga una silla de ruedas para este chico, que realmente la necesita, se pueden comunicar conmigo para coordinar ir a buscarla y llevársela a esta familia”, concluyó.