Falleció Arturo Roosevelt Etchevehere

El dirigente ruralista enrolado en la Sociedad Rural Argentina (SRA) y ex dirigente de la UCR, Arturo Roosevelt Etchevehere murió este jueves a los 78 años tras estar internado por una afección pulmonar.

Arturo Roosevelt es tío de Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri; Sebastián, ex candidato a gobernador de La Libertad Avanza; y Juan Diego, ex titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) durante la gestión macrista.

También es tío de Dolores, cuyo nombre tuvo relevancia nacional cuando desató de la mano de Juan Grabois una batalla jurídica contra su familia, es decir contra sus hermanos y su madre Leonor Marcial Barbero.

Arturo Roosvelet es uno de los hijos de Arturo Julio, también vinculado a la política: fue ministro de Enrique Mihura, gobernador de Entre Ríos durante el período 1939-1943 y el convencional constituyente más joven en el ’33, publicó Página política.