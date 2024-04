Estudiantes de UNER exigen el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género

"Acompañamos el reclamo de les compañeres no binaries que exigen soluciones concretas y acelerar los trámites para obtener sus títulos de Técniques en Comunicación Social que están siendo trabados debido a la falta de normativa de la Universidad para otorgar títulos con el género que se autoperciben" , indicaron.

En esta línea, la agrupación denunció que la Universidad "no cumple con la Ley 26.743 de Identidad de Género" y advirtieron: "Ante la falta de sus títulos, vulneran sus derechos de acceso y permanencia en el empleo. Parecen no reconocer la crisis económica, social y cultural que atravesamos en la actualidad, esto agrava aún más la posición vulnerable del no reconocimiento de las identidades de género".

Los estudiantes indicaron que, si bien se realizó una sesión del Consejo Superior, "sigue sin haber una normativa que contemple derechos" y acotaron: "Aunque parece haberse resuelto la situación de une compañere, sigue sin obtener respuestas sobre qué sucederá con su diploma".

"Al no resolver estas situaciones se da lugar a la precarización y vulneración de derechos laborales desde la UNER, una institución pública, como también el derecho para obtener la titulación", advirtieron.

Ley de Identidad de Género

La ley N° 26.743 fue sancionada y promulgada en mayo de 2012 con el objetivo de garantizar el derecho a las personas al reconocimiento de su identidad de género y al libre desarrollo de su persona de acuerdo a ésta. Asimismo, se debe garantizar a las personas el derecho a ser identificadas en los instrumentos que acreditan su identidad, ya sea con el nombre de pila, imagen, sexo con lo que es registrada. Por su parte, desde 2021, rige el decreto N° 476 donde se incorpora a la identidad no binaria, para quienes no se sientan identificados con los géneros masculino o femenino.

A partir de esta ley, distintas casas de estudio en todo el país decidieron incorporar mediante resoluciones de Consejo Superior la emisión de títulos y diplomas de acuerdo con la identidad de género de las personas conforme a la ley que, cabe destacar, no fue derogada y continúa vigente. Actualmente las universidades que emiten esta documentación son la Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional del Sur. Por el momento tanto UNER como ninguna de sus facultades suscribió a esta práctica mediante resolución.