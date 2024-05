Estudiante de UNER lucha por obtener su título con identidad no binaria

Uno de los momentos que más orgullo siente un estudiante universitario es, después de recibirse, retirar su diploma. En aquel papel se condensa no sólo el acto formal que muestra la finalización de los estudios, sino también es un breve resumen de años de esfuerzo y dedicación. Recibir el título es un acto que dan por hecho todos los egresados, pero Ireí Berduc Fernández no puede decir lo mismo.

Ireí egresó de la Tecnicatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y, hace más de un año, inició el trámite para obtener su diploma . No obstante, existe una traba administrativa que le obstaculiza el proceso: su identidad de género , pues es una persona no binaria y ni la Facultad de Ciencias de la Educación ni la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) emiten estos documentos con identidad de género, es decir, que expresen “Técnique” o “Licenciade” .

Reconocer derechos

“Empecé la tecnicatura en 2018 y finalicé en 2022. Actualmente estoy cursando la última materia de la Licenciatura y realizando las prácticas curriculares obligatorias. Me falta culminar eso y la tesis”, explicó a UNO, “en abril de 2023 presenté a la decana, Aixa Boeykens, una nota donde solicité mi título acorde a mi identidad de género. En esta nota comenté que esto es un derecho y la Ley de Identidad de Género lo explicita en sus artículos 1°, 12° y 13°, además que existe un decreto donde se reconoce a la identidad no binaria. Pero nunca me respondieron aquel documento, ni siquiera por mensaje, llamada o correo electrónico, tampoco me dieron el recibido. Desde aquella nota a la decana, pasaron ocho meses”.

Cabe mencionar que, además de la Ley 26.743 existe, desde 2021, el Decreto 476. Esta normativa brindó la posibilidad de optar la nomenclatura “X” en el DNI y el pasaporte, en reconocimiento a las identidades de género por fuera del binomio masculino o femenino. A partir de esto, sumado a la Ley de Identidad de Género, en los últimos años diversas universidades de todo el país emitieron resoluciones donde se da la posibilidad a las personas no binarias de obtener su título acorde a su identidad de género autopercibida, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Tucumán, entre otras.

Luego de este acontecimiento, Ireí relató: “Hice averiguaciones en las áreas administrativas de la Facultad, donde me expresaron que podría comunicarme con el área de Diplomas. Me contacté con su director en octubre de 2023, quien me explicó bastante sobre el procedimiento de la resolución, me comentó que ya se iba a redactar y me pidió paciencia. Hemos mantenido llamadas de 10 a 15 minutos donde me explicaba cosas que ya sabía, pero nunca nos pidieron ningún tipo de participación, aún cuando expresé mi interés de formar parte del proceso de elaboración de esta resolución”.

Al respecto de lo largo y dilatado del proceso, Ireí expresó: “Yo puedo ponerme esta lucha a los hombros, así como mi energía y tiempo. Obviamente es agotador, genera impotencia y mucho cansancio corporal y mental, pero alguien que quizás tiene un trabajo u otras responsabilidades que exigen tiempo se quedan sin acceder a este derecho porque no pueden luchar. Es muy injusto. Debería ser un derecho que se garantice a todas las personas, no a sólo los que pueden luchar”.

Ireí destacó a UNO la necesidad de obtener su título para empezar a ejercer su profesión: ”Actualmente trabajo cuidando niños, pero son changas más que nada. En este momento no tengo un trabajo formal. También estoy en el equipo de Tutores Pares en la facultad, pero eso es por tiempo limitado. Lo que yo desearía, y por lo que empecé la carrera de Comunicación Social, es trabajar en el área educativa y necesito presentar el título en el Consejo General de Educación para obtener la credencial". Además aclaró que tampoco le fue entregado el documento de título en trámite.

El descargo de Ireí en las redes

La falta de respuestas por parte de las autoridades académicas provocó que Ireí decidiera difundir su situación a través de las redes sociales y visibilizar esta problemática que, también, podría afectar a futuros egresados que se identifiquen con la identidad no binaria. Es así que publicó un descargo titulado “La UNER no respeta las identidades no binarias”. Allí detalló su historia y retiró un velo sobre una realidad que viven las personas no binarias, no sólo desde lo burocrático, sino también socialmente.

“La Facultad necesita prestarle más atención a estos reclamos, así como investigar y buscar información. No obstante, ese trabajo lo están realizando las Consejeras Superiores que atendieron a mi reclamo, lo mismo hago yo y también Ana Cornejo. Pero en realidad esto lo debería hacer la Universidad, por más que estén en desacuerdo, es su deber. Son quienes tienen los puestos jerárquicos para tomar estas decisiones y hacer la diferencia”, apuntó y acotó: “Están ahí para hacer cumplir nuestros derechos y garantizarlos. Deberían colaborar, no trabar. Es necesario e importante que se dé esta conversación entre las personas, porque sino hay derechos para las personas no binarias pero sin nosotres, sin que podamos participar”. En esta línea, reflexionó: “En la Universidad y en Comunicación Social particularmente hablamos mucho sobre la pluralidad de voces pero, ¿Cómo puede ser que en las políticas no se de? Hablamos sobre la importancia de nombrar, porque lo que no se nombra no existe. Ahí hay una cuestión que hace falta caminar”.

Ante la consulta por las repercusiones que tuvo la difusión de su caso, Ireí comentó a UNO: “El acompañamiento ha sido tremendo, tanto de estudiantes como de las consejeras superiores y les representantes del Consejo Directivo. También mis docentes mostraron mucho apoyo y compartieron el descargo e incluso dentro de su gremio. Pero no fue lo mismo desde la parte institucional de las autoridades de la Facultad”.

Continúa la espera

El pasado 12 de abril, Ireí volvió a contactar al área de Diplomas de la Universidad y se le informó, después de más de medio año de espera, que la resolución que permitiría la elaboración de su título estaba “en proceso de redacción y revisión”y el 16 de abril era la fecha límite para ser ingresado en el Orden del Día de la reunión del Consejo Superior. “Ese martes 16 no tuvimos noticias, así que el día siguiente presentamos una nota urgente al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación con tres solicitudes: el reconocimiento y acompañamiento de la institución, la celeridad de los trámites en curso y la participación en la normativa. Todo fue aprobado por unanimidad”, relató en su descargo.

Sin embargo, a la semana, se envió a Ireí una copia del proyecto de Ordenanza: “Vimos que sólo consideraban a las personas no binarias que tenían el cambio de DNI, lo cual va contra la Ley 26.743 de Identidad de Género. Con mi compañera Ana realizamos comentarios y propuestas sobre distintos puntos. Ese mismo día tuvo lugar la reunión de comisión de Interpretación y Reglamentos en Consejo Superior donde se trató el tema. Se decidió que el rector, Andrés Sabella, resuelva las situaciones en curso según el proyecto de resolución y que el mismo se gire a los Consejos Directivos de cada facultad, para luego retomarlo en el superior, lo que dilataría su tratamiento”.

El viernes 26 de abril Ireí participó, en calidad de oyente, del plenario del Consejo Superior. Allí sus representantes estudiantiles expresaron que, en caso de aprobarse esta decisión, sólo podría continuarse el trámite de Ana Cornejo y esta moción se aprobó: “Ana podrá obtener su título porque su DNI es no binario. En cambio el mío no y por eso no me entregarán mi diploma”, observó, “Al negarse emitir mi título, por ser una persona no binaria con un DNI distinto a mi identidad, la UNER viola la ley, no la considera en su proyecto. Claramente, respetar identidades no es su prioridad”.