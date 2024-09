Estrepitosa caída del consumo preocupa a autoservicios y supermercados

Supermercados y autoservicios de la provincia no escapan a la fuerte baja del consumo a nivel país

Un estudio de la consultora Scentia, reveló que el consumo cayó un 17,2% interanual en agosto. El porcentaje promedia la baja en los dos canales principales de ventas: los supermercados, que registraron un desplome del 17,9%; y los autoservicios, que sufrieron una baja del 16,5%. Según advierten referentes de ambos sectores, se trata del descenso más pronunciado en los últimos años. Ni las ofertas ni los descuentos lograron mejorar la perspectiva, y aunque los precios en general están estables, pero no se consigue reactivar la demanda.

En este contexto, los comerciantes observan que la crisis se evidencia porque los consumidores compran menos y además optan por llevar productos de menor calidad.

Al respecto, Héctor González Paván, secretario del Centro de Almaceneros de Concepción del Uruguay y vocal primero de la Confederación General de Almaceneros de la Argentina, señaló a UNO: “La caída de consumo se nota mucho. La mayor demanda está dirigida hoy a las llamadas segundas marcas. No tenemos tal vez esas inflaciones abismales que hubo, pero se puede observar que la gente no tiene dinero hoy en día. Se ve mucho el pago con tarjeta de crédito para sacar alimentos, cuando antes se ocupaba para comprar una bicicleta”.

Sobre este punto, sostuvo: “La situación es difícil para todo. La gente se ha recostado un poquito más a los negocios de proximidad, porque vive el día a día y ya no van como antes a un supermercado grande a llegar el carrito, porque no baja de 150.000 pesos una compra así. Entonces, recurre un poco más a los negocios nuestros, del barrio, y nosotros somos los que tenemos que andar explicando qué descuentos tienen tal día con tal tarjeta, o con Modo, porque a las personas mayores les cuesta y son beneficios que ayudan al cliente”.

Carne vacuna, un alimento cuyo consumo viene cayendo.

La retracción del consumo se expande

Según el informe de la consultora Scentia, los rubros que registraron mayores retrocesos a nivel nacional fueron Bebidas con y sin alcohol (-24,3% y -24,7%, respectivamente), Higiene y Cosmética (-20,1%) y Limpieza del Hogar (-15,9%), mientras que el rubro Alimentación cayó un 12,4% en relación al mes de agosto de 2023.

En torno a este tema, González Paván comentó: “La gente trata de llegar a fin de mes, y uno ve que por cada seis gaseosas de las marcas más económicas alguien lleva una Pepsi o una Coca”. A su vez, explicó: “En general buscan precios, por lamentablemente los bolsillos no dan más, y hay que fraccionar a veces: en los negocios de barrio la gente nos pide que le vendamos medio morrón, un pedazo de zapallo, una zanahoria, llevan cada vez más alitas de pollo que es lo más barato para hacer un guiso y pasar el día. Estamos en contacto con almacenes de todo el país, y sabemos que muchos hoy fraccionan el paquete de la yerba, el de azúcar, lo que pidan, porque no pueden llevar más. Y los almaceneros lo hacemos porque tenemos que ayudar al cliente, que es el que nos dio de comer toda la vida y que ahora no llega a fin de mes, y ni siquiera llega al 20”.

“Nosotros no manejamos la política, y no digo qué está bien y qué está mal. Veníamos de un 150% de inflación, que era insostenible, pero ahora esto se corta todo de golpe: hay mucha mano de obra desocupada y son momentos muy difíciles. Rogamos a Dios salir de esto, pero rápido no creo que se pueda”, opinó.

Notoria caída en la demanda en Paraná

Por su parte, Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de Paraná y propietario de una despensa en la zona sur de la capital provincial, comentó: “Desde enero para acá todos los meses caen las ventas. Hubo algunos que fue más pronunciado que otros, pero en agosto se notó muchísimo. Y ahora en lo que va de septiembre es terrible, y creo que va a volver a caer consumo, porque se advierte la pérdida del poder adquisitivo, y este mes arrancó todo con subas”.

En este marco, precisó a UNO: “En general en todo ha caído la demanda. En bebidas, por ejemplo, es notable lo que ha bajado el consumo. La bebida gaseosa se ha recortado un montón, las cervezas también, el vino no tanto, pero es otro público. Acá los clientes no se han pasado a segundas marcas, pero sí ocurrió en otros autoservicios, según cuentan los colegas”.

Por otra parte, refirió: “La gente paga mucho con Modo cuando hay algún beneficio, sino con tarjetas en tres pagos. Eso pasa muchísimo, incluso en niveles de gente de buen ingreso. Vienen y dicen ´esta semana me gano 6.000 pesos, así que dame hasta 18.000 pesos, y la semana que viene vuelvo a gastar 18´. Van viendo qué beneficio les devuelve el banco para economizar; o esperan para ir tal día al supermercado si hacen algún descuento importante. Sin embargo, la recesión nos alcanza a todos: en los supermercados, por más oferta de cosas que haya, uno nota que los changuitos ya no están llenos como antes, ahora la gente lleva lo justo. Se está notando demasiado la caída del poder adquisitivo, y la gente no se recupera porque todos los meses paga más caro el cable, el teléfono, mientras cuenta con los mismos ingresos. Entonces, tiene que achicar los gastos en la comida, no le queda otra”.

La situación en Concordia

Laura Kobrinsky, presidenta del Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia (Casco), coincidió: “Es notoria la caída del consumo en todo el país, y en Entre Ríos no estamos ajenos a esto que ocurre, lamentablemente. He charlado con colegas de la provincia y de la ciudad, y estamos en el mismo abanico”.

“Lo que más se nota que la gente ha dejado de comprar, por ejemplo, son gaseosas, sobre todo de primeras marcas, que están a precios increíblemente caros; y también los productos de perfumería: lo que no es imprescindible no se lleva. No tengo las estadísticas, pero ha sido en mayor nivel que otros artículos”, afirmó a UNO.

Gondola Supermercado.

También mencionó que las ofertas y promociones no alcanzan a generar un repunte en el consumo, y observó: “Todo el tiempo en los supermercados estamos llenos de promociones, tanto de precios como de formas de pago, pero igual cuando no alcanza la plata es muy difícil que se recupere el nivel de demanda. No llenan el changuito como antes; la compra media es de cinco artículos. Por supuesto, tenés el que llena el chango, pero a la vez está el que compra un solo producto, así que la compra media bajó notablemente”.

Por último, contó: “La gente usa mucho débito, mucha Billetera, Modo y todo lo que le aporta un descuento. A la tarjeta de crédito la utiliza a veces, porque lo que pasa es que tampoco tienen mucho saldo disponible; por ahí prueban con una, prueban con otra. Lo que es muy notorio es que el efectivo disminuyó bastante”.