Estiman que para octubre las rutas 12 y 14 volverán a su estado normal

Poco después de iniciado este año se puso en conocimiento del inicio de las actividades de la nueva concesionaria de las rutas 12 y 14, que desde ahora pasó a llamarse Autovía del Mercosur. Con una concesión por 20 años desde la empresa indicaron que buscan dejar en condiciones la traza vial y los más optimistas apuestan a que a octubre de este año se tendrá una ruta en condiciones.

En los últimos días se precisó que no se está cobrando el pase por las cabinas, ya que aún no se terminó de instalar el sistema de pago manual eléctrico. La información indica que se va a empezar con el cobro desde el sur hacia el norte, a medida que esté totalmente optimizado el sistema en Zárate, se va a poner en marcha luego en Colonia Elía, luego en Yeruá y terminará en Piedritas.

"La ruta tiene que ser segura, ágil y tiene que ser llevadera, tiene que ser una ruta placentera para viajar. Se está trabajando en eso, primero que sea segura en la planificación que se hizo en su momento”, precisó Mariano Bradanini, vocero de Autovía del Mercosur quien precisó que en las próximas semanas en las mismas cabinas de Telepase se podrá gestionar la adquisición de la oblea reglamentaria, que dicho sea de paso, es la misma que se utiliza para todo el país.

“Cuando la empresa hace el relevamiento de la ruta para ver si se iba a presentar o no en la licitación, hacen un recorrido completo de la ruta, ven el estado, estaba mala, muy deteriorada y eso fue entre agosto y octubre. Entre julio y octubre se licitó. De octubre a la toma de posesión se deterioró un 20%más aproximadamente”, apuntó en LT 15 Radio del Litoral.

Consultado de cuáles son los trabajos que se podrían realizar a corto plazo, respondió: "Hay un trabajo de bacheo y de reasfaltado. Hay un trabajo más de lo que uno viene viendo o pensando que ve que un arreglo de un pozo y se pone en condiciones. Obviamente, parte de un trabajo a largo plazo, estamos hablando de aquí a cinco años de dejar todo realmente parejo y en condiciones".

La proyección en el costo del peaje

La llegada de la nueva concesionaria se trata de una constructora con experiencia en distintos corredores del país. "Es una empresa que hizo relevamiento, que constató cómo estaba la ruta y que decidió licitar por el cobro del peaje en 4.300 pesos, cuando el tope para licitar era 4.500 pesos para licitar. Para llegar a este precio del peaje que es bastante más caro a lo que se está cobrando hoy de 1.886 pesos, hay que cumplir una etapa de obras de aquí a un año. La idea es cumplir que la ruta esté con una cantidad de obra antes, pero tiene hasta un año para poder cumplirlo. El peaje que se cobra hoy es el mismo peaje que se cobró en abril del 2025 en la última tarifa de Caminos del Río Uruguay con una indexación por inflación que de 1.600 fue a 1.886 pesos”, aseguró.

Por otra parte, en cuanto a los trabajos sobre la ruta y principalmente en cuanto a la iluminación de la misma aclaró que ello corresponde a Autovía del Mercosur. "Ya se está trabajando, se están instalando. Es un trabajo complejo porque se necesita una grúa especializada, es una grúa realmente muy alta para cambiar luminarias. Los tableros están en su mayoría siniestrados, algunos han sido robados y por lo tanto hay que instalar todo de nuevo. Va a llevar un tiempito, no es en el corto plazo que se va a ver, pero se está trabajando desde el sur hacia el norte y hay muchas luminarias ya activadas”, indicó.

La asistencia en las rutas

Al mismo tiempo Bradanini aclaró que la nueva concesionaria está a cargo de los acarreos o desperfectos mecánicos: "Sí, están contratados, están contratados. Está tercerizado a lo largo de todo el corredor. En cuanto a Bomberos se está trabajando con ellos para ver cómo va a funcionar. Sé que hay un desfasaje en el tiempo de charlas, los bomberos están trabajando. La idea es trabajar en conjunto siempre porque se entiende que es parte de todo esto”.

Por último, el vocero de la empresa que absorbió prácticamente el 90% de los empleados de Caminos del Río Uruguay, advirtió por los intentos de estafas ante los llamados para adquirir la oblea de Telepase. Indicó que ningún empleado de Telepase, Telepeaje Plus ni de Autovía del Mercosur se comunicará de manera espontánea con los usuarios por teléfono, WhatsApp o redes sociales. Nunca se solicitarán datos personales, bancarios, telefónicos ni códigos de verificación por ningún medio. Y se reitera a los usuarios la importancia de desconfiar de contactos no solicitados y verificar siempre que cualquier gestión se realice exclusivamente por los canales oficiales.