ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

Las medidas de ATE inician el jueves 23 a partir de las 9, y continúa el jueves 30 con asambleas, movilizaciones y retiro los lugares de trabajo

22 de octubre 2025 · 13:25hs
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se anunció un plan de lucha que fue informado este miércoles 22 ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Entre Ríos.

Se exige salario acorde a la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023, mejores condiciones de trabajo, la renovación de todos los contratos temporales, la efectivización del instructivo de recategorización con su base del 2022, cumplimiento a todos los acuerdos paritarios generales y sectoriales.

En paritaria se propuso suma fija no remunerativa, no bonificable de $50.000 a activos y de $25.000 a jubilados de octubre a diciembre. ATE y UPCN no aceptaron

LEER MÁS: Estatales pidieron a Frigerio la reapertura de la paritaria salarial

La medida inicia el jueves 23 de octubre a partir de las 9 en todo el territorio de la provincia. En tanto, el jueves 30 de octubre, se realizará una protesta con las diferentes modalidades: asambleas, movilizaciones y retiro los lugares de trabajo; y el 4 de noviembre una movilización provincial para "acompañar a los paritarios provinciales y fortalecer las demandas que tenemos los trabajadores".

La nota lleva la firma del secretario general del gremio, Oscar Muntes y de la secretaria administrativa y Mariana Luján.

Además de las jornadas definidas, se recibió el mandato de avanzar en la coordinación de una acción unificada con otros gremios y organizaciones. El objetivo es dar un mensaje contundente en defensa del Estado.

En ese carril ATE se solidariza y adhiere a la protesta del Hospital Garrahan y en rechazo a las políticas de ajustes del Gobierno de Javier Milei.

