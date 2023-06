Escuela Pablo de Tarso, la única de gestión social de Paraná, necesita ayuda

Desde hace 10 años la fundación Presencia Presente fundó, en el barrio Anacleto Medina de Paraná, la escuela Pablo de Tarso. Si bien en Entre Ríos son seis las instituciones bajo la denominación de gestión social, la paranaense es la única que surge con un proyecto comunitario, destinado a atender las necesidades de un barrio en momentos en que estaba por cerrar una escuela secundaria y los chicos se quedaban sin la posibilidad de acceder a otro espacio en su lugar de origen. Más recientemente se realizó, en el mismo lugar, la apertura de la escuela de gestión social de Capacitación Laboral para la Formación Profesional Enrique Angelelli, también sostenida por la fundación. Hoy la situación es crítica, ya que no logran solventar los gastos diarios ni los servicios básicos, por lo que las autoridades educativas apelan a la solidaridad de los vecinos y también reclaman que desde el Consejo General de Educación (CGE) sancionen una norma específica que regule a las escuelas de gestión social atendiendo a sus características, no como escuelas privadas.

escuela Pablo del Tarso Paraná 6.jpg

"Pablo de Tarso se creó a partir de un proyecto institucional pensado para los sectores más vulnerables, tiene un diseño curricular que se formula a partir de la inserción territorial y cultural específica de la escuela. Hay una serie de dinámicas que son propias de ese punto de vista de la construcción institucional, también del modo en que se organiza la enseñanza. Nosotros recibimos del CGE el monto para abonar los sueldos de los salarios, pero el resto de los gastos diarios corren por cuenta exclusiva de la fundación. Tenemos unos 30 socios y el pago, que va desde los 100 pesos, se realiza de forma voluntaria. Para poder pagar la energía eléctrica debemos hacer todos los meses venta de pastas, pizzas, empanadas, rifas y ahora con la llegada del frío, estamos viendo que los montos se incrementarán por el uso de las estufas. Realmente vivimos una situación muy angustiante", explicó la entrevistada.

escuela Pablo del Tarso Paraná 4.jpg

Los estudiantes que asisten tanto a la escuela secundaria como la de oficios no deben abonar ningún monto mensual. "Estamos trabajando con una población que esta en riesgo. Hoy los jóvenes no ven futuro de forma promisoria, por eso la posibilidad de tener una escuela con la que los jóvenes puedan sostenerse y pensar en un crecimiento personal, es fundamental, pero no podemos hacerlo solos y por eso pedimos ayuda a la población", reiteró Balestrino.

escuela Pablo del Tarso Paraná 5.jpg

La institución cumplió diez años en mayo de 2023. "Luego de diez años de sostener la escuela y de generar nuevas y más propuestas en educación formal y no formal para los jóvenes del barrio, la magra recaudación qué obtenemos sólo nos alcanza para sustentar los gastos administrativos para el mantenimiento legal de la fundación. Destacamos el increíble esfuerzo que hacen los profesores de las dos escuelas y denunciamos que Consejo De Educación volvió a incumplir sus promesas de sancionar una normativa específica que regule a las escuelas de gestión social. Nos evalúan, supervisan y exigen como a cualquier otra escuela privada, por el sólo hecho de no tener en el organigrama del CGE un área específica que se ocupe de la naturaleza institucional propia de las escuelas de gestión social. Hemos presentado proyectos de normativa en reiteradas oportunidades y si bien nos han prometido hacer lugar, hoy no hay ningún tipo atisbo de voluntad política para entender que esta es una categoría de escuela diferente, creada por la Ley de Educación y que no puede ser asimilada a otra escuela. Por el hecho de pertenecer a la Dirección de Gestión Privada, aunque no lo somos, no tenemos acceso a planes nacionales que están destinados a escuelas públicas, como por ejemplo el de Conectar Igualdad".

escuela Pablo del Tarso Paraná 2.jpg

Quienes quieran colaborar y conocer más detalles de la fundación y sus actividades pueden ingresar a Fundación Presencia Presente

Teléfono de contacto: 0343 427-3191 contacto@fundacionpresenciapresente.org.ar Dirección: Ceferino Namuncura 1451