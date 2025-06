Escándalo en Sauce de Luna: concejal denunció por amenazas al presidente de su bloque

"No podemos naturalizar la violencia, venga de donde venga. Mucho menos dentro de un cuerpo deliberativo, donde nuestras diferencias deben ser una riqueza, no un motivo de agresión. Hago esto, no solo para defenderme, sino para dejar claro que no todo vale en política. Que no voy a callar mis convicciones, ni a tolerar presiones que busquen amedrentarme o condicionarme”, añadió.

"Sigo y seguiré trabajando por el bien común, por una comunidad mejor, con transparencia, compromiso y respeto por las instituciones. Agradezco a quienes me acompañan en este camino, lamento el momento que le están haciendo pasar a mi familia y confío que la justicia actuará con la seriedad que este hecho merece", completó. Finalmente, el edil manifestó su confianza en que la Justicia actuará con seriedad.

El clima político en Sauce de Luna

En la presentación judicial, el dirigente peronista aseguró que la amenaza se dio veinte días después de que el Concejo Deliberante aprobara tres propuestas impulsadas por la concejala vecinalista María José Etcheverry —entre ellas, el transporte escolar gratuito en colectivos municipales, la prohibición de quemas de residuos y una resolución contra la violencia institucional—. Dichas iniciativas contaron con el apoyo de Tomez y fueron vetadas por el intendente Alcides Alderete (PJ) el 28 de mayo.

En la sesión del 4 de junio, Tomez instó al diálogo tras el veto, pero el 7 de junio, según afirma, fue objeto de amenazas por parte de Setau, dirigente de ATE y miembro del Movimiento Evita, el mismo espacio político al que pertenece el concejal. Las amenazas se difundieron rápidamente en la comunidad. Además, el 9 de junio fue desvinculado del municipio el hermano del concejal, Axel Marcelo Guillermo Tomez, quien trabajaba como coordinador del área de Ambiente. Según la denuncia, esta desvinculación fue una represalia relacionada con el voto del concejal. Cabe señalar que Axel Tomez asumió su banca hace apenas tres meses, luego de que su antecesor renunciara por diferencias con el intendente.

El descargo de Setau

Tras conocerse la denuncia penal, el edil Steau hizo un descargo en Facebook: "En primer lugar, quiero ofrecer mis disculpas públicas sobre las formas en las cuales me referí oportunamente en esa charla, la cual consideraba entre compañeros o amigos y no, como víctima de una operación que ya hace un tiempo viene sucediendo en nuestra comunidad. Mis disculpas son referentes a las formas", dijo.

Y agregó: "Entiendo que cuando esta charla se escucha fuera del contexto de amistad y compañerismo, puede interpretarse como extorsiva, y la verdad que dista mucho de serlo. Realmente me siento muy apenado por una simple razón, porque sigo sosteniendo lo dicho: a los cabezones de más arriba no les va a gustar esto. En el audio surge evidente que no existe ningún tipo de amenaza. En ningún momento ejerzo ninguna imposición ni exijo nada. Me estoy refiriendo sin dudas a nuestro movimiento, a quienes confiaron en nosotros para darle una mejor calidad de vida a la comunidad de Sauce de Luna. No somos nosotros quienes jugamos sucio o nos la pasamos realizando operaciones políticas y de desprestigio públicamente en redes sociales y medios públicos. Por el contrario, ocupamos nuestro tiempo pensando y trabajando para mejorar el pueblo y el bienestar de toda la comunidad, ya que, tenemos presente que para eso fuimos elegidos".