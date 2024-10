Entrerriano en Miami contó cómo es vivir bajo el constante acecho de los huracanes

Ricardo Saín.jpg Ricardo Saín es paranaense y hace 15 años vive en Miami

Llegó como un ciclón de categoría 3 y expertos aseguran que la velocidad de intensificación de Molton es algo que no se ve con frecuencia. Su paso causó al menos 17 muertos, provocó graves daños en infraestructura, y provocó el corte del suministro eléctrico en gran parte del Estado de Florida, dejando a 3 millones de hogares y negocios sin luz. Si bien descendió más tarde a categoría 1 en medio de su trayecto por Florida y, salió del territorio continental para adentrarse en el océano Atlántico, ahora resta reconstruir los daños materiales y lidiar con las consecuencias de este drástico acontecimiento, y afrontar el desabastecimiento de combustible, como está sucediendo estos días.

Vivir de cerca el paso de un huracán

Saín comentó cómo es vivir de cerca esta experiencia y explicó a UNO: “No estoy exactamente en Tampa, donde se anunció el punto de impacto del huracán, sino en Miami. Sin embargo, es bastante cerca y el nivel del viento fue muy fuerte de verdad. Fue grave la situación”.

También mencionó que a las 15 del jueves las autoridades habían declarado 41 tornados de distinta intensidad antes de la llegada de Milton. “La temporada de huracanes arranca en junio y termina el 30 de noviembre. Todos los que residimos aquí vivimos bajo la amenaza de un huracán y ya llevamos varios en esta temporada, aunque no tan fuertes como este. Uno fue hace dos semanas. Y me ha tocado además el Michel en el 2018, que también fue devastador. Si bien gracias a Dios nunca he estado en el lugar exacto por donde han pasado, siempre me encontraba muy cerca, y uno se imagina lo que está pasando ahí. Después ve las noticias, y es realmente impactante”, aseguró conmovido.

Huracán Milton.jpg El huracán Milton fue devastador

Acto seguido, refirió: “Siento respeto por lo que pasa acá con los huracanes, aunque trato de no tener pánico, porque cuando ocurre este fenómeno, las autoridades van monitoreando la situación, van informando a la comunidad, y eso le permite a uno alejarse. Si tú eres una persona que te gusta tomar acción preventiva, te puedes ir a otro estado, a otra provincia, lo que tú quieras, pero no te quedas en ese sitio”.

“En este caso, las autoridades han decretado obligatoriamente que donde se esperaba el paso del huracán que la gente desalojara el lugar. Por ley todos debían irse. Si no lo hacían, se les avisaba que no esperaran ayuda de último momento cuando se estuvieran ahogando o a punto de morir”, contó, y añadió: “Es más, la alcaldesa de Tampa (Jane Castor), advirtió a la pobladores que era cuestión de vida o muerte, y si se quedaban, iba a morir por su propia decisión, y fue muy shockeante este mensaje. Además, se pidió a quienes decidieran quedarse que se pusieran en la muñeca el nombre y apellido completo para identificarlos en caso de perder la vida, ya que era grave la situación”.

Acciones preventivas

El entrerriano subrayó que se tomaron diversas medidas de prevención, y numerosas personas se autoevacuaron para salvar su vida y su integridad. Con respecto a quienes debieron dejar sus casas buscando una zona más segura, indicó que se dispusieron alrededor de 155 refugios, y eran más de 200.000 los evacuados en la región de Tampa, la cifra más grande en décadas. “Han hecho uso de los refugios, y hay uno que han habilitado un estadio completo en Tampa, pero para los rescatistas, que se iban a quedar allí para trabajar luego del paso del huracán, hacer recorridos y ver lo que hay, con qué nos encontramos”, sostuvo.

Más allá de las acciones preventivas, de tratar de prepararse para el paso de un fenómeno meteorológico tan feroz, es imposible no conmoverse y quedar afectado anímicamente ante el desastre que ocasionó este huracán. El día posterior al paso de Milton, Saín contó que prefirió no ver las noticias e incluso canceló una nota que iban a hacerle desde un medio televisivo argentino por haber quedado “muy mal”, y remarcó: “Generalmente al pasar las horas se van conociendo las consecuencias y la verdad es que debo cuidar mi salud mental”.

El paranaense comparó la situación con otros momentos de riesgo que le tocó atravesar cuando vivió en El Salvador y sostuvo: “Más miedo me dan los terremotos, que en El Salvador eran frecuentes. Es un país que da al Pacífico, y allí viví dos terremotos”.

Huracán Milton.jpg El huracán Milton alcanzó la categoría 3

Sobre este punto, explicó: “Un terremoto cuando llega, te golpea y te sacude y te tira abajo la vida en cuestión de segundos sin que tú estés tan prevenido. En cambio, si bien el huracán me da algo de miedo, porque le tengo temor a la tormenta como tal, pero uno puede saber lo que está pasando, porque lo están monitoreando, y te van diciendo si llega o no llega”.

“Gracias a Dios que nunca me pasó nada grave. Lo único que me ocurrió en uno de los dos terremotos es que el movimiento me tiró al suelo de un solo sacudón cuando venía de la universidad caminando, porque vivía cerca”, dijo, y añadió: “Con este tipo de situaciones se va la luz, y después del sismo más grande quedan gran cantidad de temblores. Tira todo abajo, literalmente, se te rompen las cosas, es algo increíble”, añadió.

La decisión de irse a Miami

Ricardo Saín se dedicó al periodismo en Argentina y en Centroamérica, y contó que en Miami trabaja como productor de televisión, en importantes medios, donde pudo conocer personalmente a grandes personalidades del espectáculo y del deporte mundial. “He estado a full en los medios, y ahora soy eventual. Me suelen llamar canales de Argentina por el tema de Lionel Messi y el Inter, y ahora por el huracán Milton”, comentó.

Sobre su motivación de mudarse a Estados Unidos, rememoró: “Cuando me fui a vivir a El Salvador empecé a desempeñarme en los medios de comunicación, algunos muy importantes, como Univisión y Telemundo. Hice muchas cosas, fui presentador de noticias, locutor, ejecutivo de cuentas en agencias de publicidad, entre tantos otros trabajos. Después me vine a Miami, un lugar que conocí hace 30 años y me encantó, caí rendido a sus pies y juré que algún día iba a vivir aquí, y que iba a ser ciudadano americano. Todo eso se dio”.

Fue como productor de audiencia en el programa de Don Francisco, y a través de su labor en los diversos medios, pudo conocer a estrellas como Cristina Saralegui, Diego Torres, Ricky Martin, Sebastián Yatra, Marta Sánchez, Angélica María, los ya fallecidos María Marta Serra Lima y Joan Sebastian, y tantos otros.