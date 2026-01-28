Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024.

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, frente a los 291 de 2024, con una tasa de 27,8 por 100.000 habitantes, por encima de la media nacional.

Entre Ríos registró un aumento en los casos de alacranismo durante 2025, con 340 notificaciones, frente a los 291 reportados en 2024 , lo que representa una tasa de incidencia de 27,8 casos cada 100.000 habitantes, superior a la media nacional de 22,4.

Aunque la provincia no se encuentra entre las de mayor incidencia del país, este incremento refleja la necesidad de mantener la vigilancia y las medidas de prevención, especialmente en áreas rurales y lugares donde los alacranes suelen encontrarse.

En el país, durante el mismo período se notificaron un total de 8.933 casos de alacranismo, lo que representa una disminución del 6% respecto a 2024, cuando se registraron 9.422 casos. La gran mayoría de los casos, aproximadamente el 97%, se concentró en las regiones de NOA y Centro, que acumularon el 55,4% y el 41,5% del total de notificaciones, respectivamente. Córdoba fue la provincia con más casos, con 2.936 notificaciones y una tasa de 87,5 por cada 100.000 habitantes, seguida por Tucumán, con 2.875 casos y una tasa de 192,6, siendo estas dos jurisdicciones responsables del 58,6% de las notificaciones totales del país.

En la región Centro, además de Entre Ríos, Buenos Aires reportó 38 casos con una tasa de 0,2, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 28 casos con una tasa de 1,1 y Santa Fe 369 casos con una tasa de 11,8. En conjunto, la región sumó 3.711 casos con una tasa de 14,4 por cada 100.000 habitantes.

En la región de Cuyo, Mendoza notificó 9 casos con una tasa de 0,5, San Juan 35 casos con una tasa de 5,1 y San Luis 16 casos con una tasa de 3,5, totalizando 60 casos y una tasa regional de 2,1. En el NEA, Corrientes registró 121 casos con una tasa de 12,5, Chaco 28 casos con una tasa de 2,7, Formosa 45 casos con una tasa de 8,7 y Misiones 7 casos con una tasa de 0,6, acumulando la región 201 casos con una tasa de 5,6.

En la región NOA, Tucumán presentó la mayor incidencia del país con 2.875 casos y una tasa de 192,6, seguida por La Rioja con 538 casos y una tasa de 152,7, Jujuy 390 casos con 57,5, Salta 612 casos con 49,4, Santiago del Estero 327 casos con 38,6 y Catamarca 208 casos con 57. La región sumó un total de 4.950 casos con una tasa de 99,5 por cada 100.000 habitantes.

En la región Sur, Chubut notificó 4 casos con una tasa de 0,7, La Pampa 1 caso con 0,3, Neuquén 2 casos con 0,3, Río Negro no registró casos, Santa Cruz 4 casos con 1,2 y Tierra del Fuego ningún caso, totalizando 11 casos en la región con una tasa de 0,4. Algunos casos reportados en la región Sur correspondieron a provincias distintas, incluyendo Entre Ríos (1), Córdoba (10), Catamarca (1), La Rioja (4), Salta (3) y Tucumán (1).

La información refleja que, si bien Entre Ríos no alcanza las cifras extremas de otras provincias, el crecimiento en la cantidad de casos evidencia la importancia de la prevención y la concientización, sobre todo durante los meses de verano, cuando los accidentes con alacranes son más frecuentes. La Dirección de Epidemiología continúa el monitoreo de los casos y la difusión de medidas preventivas para proteger a la población de la provincia.