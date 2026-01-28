Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, frente a los 291 de 2024, con una tasa de 27,8 por 100.000 habitantes, por encima de la media nacional.

28 de enero 2026 · 14:20hs
Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024.

Entre Ríos registró un aumento en los casos de alacranismo durante 2025, con 340 notificaciones, frente a los 291 reportados en 2024, lo que representa una tasa de incidencia de 27,8 casos cada 100.000 habitantes, superior a la media nacional de 22,4.

Aunque la provincia no se encuentra entre las de mayor incidencia del país, este incremento refleja la necesidad de mantener la vigilancia y las medidas de prevención, especialmente en áreas rurales y lugares donde los alacranes suelen encontrarse.

El Boletín Oficial de Entre Ríos se integra a la plataforma Mi Entre Ríos

El Boletín Oficial de Entre Ríos se integra a la plataforma Mi Entre Ríos

Víctor Sanzberro propone medidas para transparentar la asistencia alimentaria en Entre Ríos.

Víctor Sanzberro propone medidas para transparentar la asistencia alimentaria en Entre Ríos

LEER MÁS: Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

Entre Ríos reportó 340 casos de alacranismo en 2025, con un aumento respecto a 2024

Boletín Epidemiológico Nacional.PDF

En el país, durante el mismo período se notificaron un total de 8.933 casos de alacranismo, lo que representa una disminución del 6% respecto a 2024, cuando se registraron 9.422 casos. La gran mayoría de los casos, aproximadamente el 97%, se concentró en las regiones de NOA y Centro, que acumularon el 55,4% y el 41,5% del total de notificaciones, respectivamente. Córdoba fue la provincia con más casos, con 2.936 notificaciones y una tasa de 87,5 por cada 100.000 habitantes, seguida por Tucumán, con 2.875 casos y una tasa de 192,6, siendo estas dos jurisdicciones responsables del 58,6% de las notificaciones totales del país.

En la región Centro, además de Entre Ríos, Buenos Aires reportó 38 casos con una tasa de 0,2, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 28 casos con una tasa de 1,1 y Santa Fe 369 casos con una tasa de 11,8. En conjunto, la región sumó 3.711 casos con una tasa de 14,4 por cada 100.000 habitantes.

En la región de Cuyo, Mendoza notificó 9 casos con una tasa de 0,5, San Juan 35 casos con una tasa de 5,1 y San Luis 16 casos con una tasa de 3,5, totalizando 60 casos y una tasa regional de 2,1. En el NEA, Corrientes registró 121 casos con una tasa de 12,5, Chaco 28 casos con una tasa de 2,7, Formosa 45 casos con una tasa de 8,7 y Misiones 7 casos con una tasa de 0,6, acumulando la región 201 casos con una tasa de 5,6.

En la región NOA, Tucumán presentó la mayor incidencia del país con 2.875 casos y una tasa de 192,6, seguida por La Rioja con 538 casos y una tasa de 152,7, Jujuy 390 casos con 57,5, Salta 612 casos con 49,4, Santiago del Estero 327 casos con 38,6 y Catamarca 208 casos con 57. La región sumó un total de 4.950 casos con una tasa de 99,5 por cada 100.000 habitantes.

En la región Sur, Chubut notificó 4 casos con una tasa de 0,7, La Pampa 1 caso con 0,3, Neuquén 2 casos con 0,3, Río Negro no registró casos, Santa Cruz 4 casos con 1,2 y Tierra del Fuego ningún caso, totalizando 11 casos en la región con una tasa de 0,4. Algunos casos reportados en la región Sur correspondieron a provincias distintas, incluyendo Entre Ríos (1), Córdoba (10), Catamarca (1), La Rioja (4), Salta (3) y Tucumán (1).

La información refleja que, si bien Entre Ríos no alcanza las cifras extremas de otras provincias, el crecimiento en la cantidad de casos evidencia la importancia de la prevención y la concientización, sobre todo durante los meses de verano, cuando los accidentes con alacranes son más frecuentes. La Dirección de Epidemiología continúa el monitoreo de los casos y la difusión de medidas preventivas para proteger a la población de la provincia.

Entre Ríos Alacranismo Alacranes
Noticias relacionadas
En un control vial en Colón, secuestraron 5.000 atados de cigarrillos paraguayos sin documentación a un hombre que los transportaba desde Paraguay.

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

La abogada Silvana Zufiaurre recomienda planificar vacaciones, regímenes de comunicación y viajes de menores con anticipación, antes de la feria judicial

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

entre rios: oficializaron la organizacion ministerial

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

SMN mantiene alertas naranja y amarillo por altas temperaturas para la región, incluida la provincia de Entre Ríos

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Ultimo Momento
Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Policiales
Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Ovación
Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Paranaenses en lo más alto del podio en la Regata del Río Negro

Paranaenses en lo más alto del podio en la Regata del Río Negro

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

La provincia
Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Agmer en alerta por posible reforma jubilatoria en la provincia

Agmer en alerta por posible reforma jubilatoria en la provincia

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Dejanos tu comentario