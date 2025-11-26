Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: mucho calor este miércoles y lluvia para el fin de semana

El pronóstico extendido anticipa inestabilidades en Entre Ríos durante el fin de semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional prevé un descenso térmico

26 de noviembre 2025 · 08:56hs
Entre Ríos: mucho calor este miércoles y lluvia para el fin de semana

Foto UNO/Liliana Bonarrigo

Entre Ríos: mucho calor este miércoles y lluvia para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica la llegada de un sistema frontal que provocará inestabilidades en Entre Ríos el próximo fin de semana. Esta situación ocasionará un cambio en las condiciones del tiempo.

La semana continuará calurosa, pero a partir del viernes comienza a llegar a la región un frente de lluvias y tormentas que se extenderá fundamentalmente el sábado y hasta en domingo en algunas zonas de la provincia.

Entre Ríos lanza su Temporada de Verano 2026 en Buenos Aires

Entre Ríos lanza su Temporada de Verano 2026 en Buenos Aires

La medalla de oro en Tannat al Mundo representa una distinción no sólo para la familia de Los Aromitos, sino para la vitivinicultura de la provincia.

El vino Tannat de Los Aromitos ganó una medalla de Oro internacional

SMN Lloviznas lluvias Paraná
Entre R&iacute;os: mucho calor este mi&eacute;rcoles y lluvia para el fin de semana

Entre Ríos: mucho calor este miércoles y lluvia para el fin de semana

Según el SMN, las principales probabilidades de precipitaciones se anuncian para el sábado y la madrugada del domingo.

Luego de más de 30 grados que se registran durante esta semana, el sistema frontal estará acompañado por viento del sur que provocará un descenso de las temperaturas. A partir del sábado y el domingo se aguardan máximas de 25, 26 y 27 grados.

El pronóstico anticipa que la nubosidad comenzaría a disminuir a partir de la tarde del domingo.

Entre Ríos Servicio Meteorológico Nacional calor Lluvia
Noticias relacionadas
El fin de semana largo dejó 25 mil millones de pesos en Entre Ríos.

Turismo: el fin de semana largo dejó 25 mil millones de pesos en Entre Ríos

Más gente aprovecha el calor para irse de pesca 

En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

Los terraplenes alteran por completo las funciones ecosistémicas de los humedales.

"La verdadera destrucción del delta": preocupa el alza de terraplenes en las islas

25n: en entre rios se registran mas de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

25N: en Entre Ríos se registran más de 1.000 expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

Ver comentarios

Lo último

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Hong Kong: devastador incendio con decenas de muertos

Hong Kong: devastador incendio con decenas de muertos

Fabiola Yáñez retiró su demanda en España y negocia con Alberto Fernández la tenencia de su hijo

Fabiola Yáñez retiró su demanda en España y negocia con Alberto Fernández la tenencia de su hijo

Ultimo Momento
Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Hong Kong: devastador incendio con decenas de muertos

Hong Kong: devastador incendio con decenas de muertos

Fabiola Yáñez retiró su demanda en España y negocia con Alberto Fernández la tenencia de su hijo

Fabiola Yáñez retiró su demanda en España y negocia con Alberto Fernández la tenencia de su hijo

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

FICER: comenzó el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

FICER: comenzó el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Policiales
Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Gualeguay: un muerto luego del choque de una camioneta con un tractor

Gualeguay: un muerto luego del choque de una camioneta con un tractor

Departamento Concordia: un camión volcó en la ruta 14 y su conductor sufrió lesiones

Departamento Concordia: un camión volcó en la ruta 14 y su conductor sufrió lesiones

Libertador San Martín: una camioneta colisionó contra un camión en camino rural

Libertador San Martín: una camioneta colisionó contra un camión en camino rural

Ovación
Emiliano Stang: Estaba obligado a ganar esta carrera

Emiliano Stang: "Estaba obligado a ganar esta carrera"

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

Lanús y Tigre definirán el último clasificado a los cuartos de final

Lanús y Tigre definirán el último clasificado a los cuartos de final

La emotiva publicación de Lionel Messi por el aniversario de muerte de Diego Maradona

La emotiva publicación de Lionel Messi por el aniversario de muerte de Diego Maradona

La provincia
Rutas: piden más controles para evitar sobrecargas que destruyen las tramas

Rutas: piden más controles para evitar sobrecargas que destruyen las tramas

UPCN advirtió: Tenemos que organizarnos y lograr la unidad de los trabajadores

UPCN advirtió: "Tenemos que organizarnos y lograr la unidad de los trabajadores"

Entre Ríos lanza su Temporada de Verano 2026 en Buenos Aires

Entre Ríos lanza su Temporada de Verano 2026 en Buenos Aires

Entre Ríos: mucho calor este miércoles y lluvia para el fin de semana

Entre Ríos: mucho calor este miércoles y lluvia para el fin de semana

Gobernador Mansilla realizará la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita

Gobernador Mansilla realizará la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita

Dejanos tu comentario