Gobernador Mansilla realizará la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita

Durante la la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita en Gobernador Mansilla habrá artesanos, patio de comidas y música en vivo con artistas invitados.

Este martes se presentó en el Museo Casa de Gobierno, la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita. Será este sábado 29, en el Predio de la Estación Gobernador Mansilla , con entrada libre y gratuita. Habrá stand con emprendedores y música en vivo.

El secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello, destacó: “Invitamos a todos los entrerrianos a sumarse a esta fiesta que integra tradición, cultura, producción y turismo. Para nosotros es muy importante dar a conocer este evento, que ya llega a su doceava edición, para celebrar la cultura y la identidad entrerriana".

En el acto también estuvo presente el presidente municipal, Francisco Passinato. "Necesitábamos un símbolo que nos identificara como pueblo y elegimos la torta frita como el alimento representativo. Esta fiesta ha ido creciendo cada año, incorporando la participación de artesanos, emprendedores, concursos, y una variada grilla artística", expresó.

Por su parte, el asesor cultural, Beltrán Alarcón agradeció diciendo que es un honor que esta fiesta, que comenzó como un evento municipal, haya adquirido características provinciales. “Agradecemos profundamente a las autoridades del gobierno provincial por permitir la declaración de esta fiesta. Para una localidad de aproximadamente 3000 habitantes como la nuestra, es muy importante contar con un evento con esta trascendencia”, sostuvo.

Actividades durante la fiesta

Durante la fiesta habrá artesanos y emprendedores, patio de comidas, concurso de Torta Frita y música en vivo con artistas invitados. Actuarán Los Laguneros del Chamamé, Los Majestuosos del Chamamé, Ponte a Bailar, Litoral Mitá, Uriel López y Los Raiceritos, entre otros.