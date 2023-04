Enrique Cresto promete no ir por afuera y cree que habrá internas

El intendente de Concordia, Enrique Cresto, hizo declaraciones a días de que se conozcan si en Entre Ríos se votará o no junto con las nacionales.

A horas de que el gobernador Gustavo Bordet defina si en Entre Ríos habrá elecciones en simultáneo con las nacionales o si desdobla la votación, luego de lo cual el PJ local deberá avanzar en la estrategia electoral, el intendente de Concordia, Enrique Cresto, dijo que piensa que el mandatario permitirá que haya internas en la provincia y que no tiene previsto presentarse como candidato a gobernador por fuera de la estructura del Partido Justicialista. No obstante, advirtió: "Apoyar por apoyar una lista de unidad, no lo vamos a hacer”.