Enfermedades reumáticas: poder reconocer los síntomas ayuda a acceder a un diagnóstico precoz

Consultar a tiempo a un especialista en enfermedades reumáticas es fundamental para iniciar un tratamiento oportuno y sostener la calidad de vida del paciente.

Se estima que en la Argentina unas 400.000 personas padecen artritis reumatoidea, una enfermedad crónica autoinmune, que forma parte de las más de 200 enfermedades reumáticas que se conocen. Varias de estas patologías pueden aparecer desde la infancia hasta la adultez mayor y cuyo diagnóstico temprano resulta fundamental para evitar complicaciones, ya que pueden afectar las articulaciones, tendones, músculos, ligamentos, huesos, músculos y en ocasiones también pueden dañar a otros órganos como la piel, vasos sanguíneos, riñón, corazón, pulmones y sistema nervioso central y periférico, así como del sistema inmunológico.

Para crear conciencia sobre sus síntomas y manifestaciones, la importancia de acceder a un diagnóstico temprano y las posibilidades de tratamiento, durante todo este mes se llevan adelante distintas acciones. En cuanto a fechas específicas, el lunes 12 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, y puntualmente de la Artritis Reumatoide. En tanto, el 24 de octubre es en la Argentina el Día del Paciente con Artritis Reumatoidea, o Día Nacional de la Artritis Reumatoidea .

Las enfermedades reumáticas pueden generar dolor y deformaciones que afectan la autonomía.

El doctor César Graf, médico reumatólogo de Paraná, quien la semana pasada participó en Mendoza del Congreso Argentino de Reumatología y del 14° Congreso de Pacientes con Enfermedades Reumáticas, destacó la necesidad de promover la educación y la consulta oportuna, tanto entre la población como entre los profesionales de la salud.

Impacto de las enfermedades reumáticas

En este marco, explicó que las patologías reumáticas no afectan únicamente a las personas mayores. En la infancia pueden presentarse artritis juveniles; durante la adultez, artritis reumatoidea, y en edades más avanzadas son frecuentes la artrosis, la osteoporosis y la polimialgia reumática, entre otras afecciones. “Desde la infancia hasta adultos mayores pueden tener una enfermedad reumática”, remarcó Graf.

A su vez, aclaró que aunque algunas enfermedades afectan principalmente las articulaciones, otras tienen carácter sistémico y pueden comprometer órganos internos. Por eso, ante síntomas persistentes, la evaluación médica permite determinar su origen y establecer si corresponde la intervención de un reumatólogo.

Por otra parte, señaló que algunas artritis infecciosas pueden resolverse con el tratamiento adecuado, pero en general las enfermedades reumáticas son crónicas. Sin embargo, pueden controlarse y alcanzar períodos de remisión, con una reducción importante de sus manifestaciones. “El paciente está prácticamente sin ningún síntoma, sin ninguna manifestación, realizando tu tratamiento en forma crónica”, explicó el especialista.

Para llegar a ese objetivo, el diagnóstico oportuno es determinante. Graf señaló que muchas personas consultan inicialmente por dolores en las manos u otras articulaciones sin considerar que pueden tener una enfermedad reumática. Si bien destacó que mejoró la articulación entre traumatólogos y reumatólogos, insistió en que lo importante es identificar cuanto antes la patología y derivar al paciente al profesional adecuado. “Nosotros estamos apuntando con la educación a que la gente, no sólo los médicos, se eduque en la consulta temprana, porque de eso va a depender el pronóstico de su enfermedad”, afirmó.

La detección precoz puede mejorar la respuesta al tratamiento, reducir las consecuencias de la enfermedad y, según cada caso, evitar que el paciente necesite múltiples medicamentos.

El acompañamiento es clave

Recibir un diagnóstico de este tipo puede generar miedo e incertidumbre, especialmente ante la posibilidad de perder movilidad o desarrollar limitaciones. Por eso, el especialista consideró fundamental que los profesionales expliquen la enfermedad y acompañen al paciente durante el tratamiento.

También advirtió que no es conveniente anticipar una evolución negativa a partir de la experiencia de otras personas, porque cada caso tiene características particulares. “No hay dos personas iguales y dos personas no van a pasar por lo mismo con la misma enfermedad, ni van a responder al mismo tratamiento teniendo la misma enfermedad”, sostuvo.

El abordaje requiere, además, la participación de distintos profesionales cuando las patologías afectan otros sistemas del organismo. “Siempre necesitamos evaluar a los pacientes en forma interdisciplinaria”, señaló Graf.

Dispositivos de apoyo

Desde 2020, Graf también impulsa Laboratorio Litoral 3D, un proyecto que desarrolla dispositivos de apoyo para personas con discapacidad, incluidos elementos que facilitan actividades cotidianas a quienes tienen dificultades funcionales o deformidades en las manos.

La iniciativa busca que estos productos sean accesibles mediante la articulación con escuelas técnicas, donde pueden fabricarse a través de impresión 3D. “Este proyecto fue pensado para que el paciente acceda gratuitamente, pero a través de escuelas técnicas”, explicó el médico.

Los diseños se ofrecen al costo para sostener el proyecto y, cuando las personas no pueden acceder a los dispositivos o no cuentan con una institución cercana que los fabrique, también se realizan donaciones.

Según los datos aportados por Graf, la iniciativa llegó a 12 provincias argentinas, suma más de 3.000 dispositivos realizados y cuenta con más de 300 diseños aprobados. Entre las jurisdicciones donde funciona mencionó a Entre Ríos, Santiago del Estero, Misiones, San Juan y Mendoza.

El especialista destacó la necesidad de ampliar la participación de las escuelas técnicas para aprovechar el equipamiento disponible y acercar estas soluciones a más personas.

Finalmente, recomendó consultar el espacio para pacientes de la Sociedad Argentina de Reumatología, que ofrece información sobre las distintas patologías, ya que la educación, la evaluación médica y el tratamiento adecuado son herramientas centrales para reducir las complicaciones y preservar la calidad de vida.