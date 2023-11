En una facultad de la UNER piden que no se vote a Milei

Un grupo de docentes, graduados, estudiantes y trabajadores de Ingeniería de la UNER juntan firmas y brindan motivos para no votar la fórmula Milei-Villarruel.

"No votamos a Javier Milei y Victoria Villarruel", anuncia el documento que circuló esta semana entre la comunidad de la Facultad de Ingeniería de la UNER. La proclama junta firmas e incluye los argumentos por los que docentes, graduados, estudiantes y personal administrativo y de servicios piden que no se vote la fórmula de La Libertad Avanza en el balotaje. También invitan a "ciudadanos que comparten el llamado" a suscribir la proclama.

El texto inicia: "Los abajo firmantes, integrantes de la comunidad educativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos nos manifestamos en defensa de la Universidad Pública Argentina" y entiende que "como lo hicieron los que nos antecedieron en distintos momentos de la historia de nuestro país, es necesario luchar por mantener vivas las ideas que plasmaron un sistema educativo público que incluye la universidad con ingreso libre y no arancelado".

A su vez, destaca que "la existencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos ha posibilitado que los/as hijos/as de trabajadores puedan acceder a formarse como profesionales" y que graduados y graduadas de la Casa de Estudios "se desarrollan en diversas empresas y forman nuevas, desarrollan productos e investigan en la búsqueda de nuevas soluciones, facilitan la incorporación de tecnologías en el ámbito de la salud público y privado, diseñan y producen tecnología en Argentina, como así también se insertan exitosamente en empresas e institutos científicos y tecnológicos de otros países del mundo.

Al referirse al candidato presidencial libertario, el llamamiento observa que "las propuestas de Milei van en contra de la construcción de un pueblo solidario donde las necesidades y los sufrimientos de los demás nos interpelan, no contemplan medidas razonables para atender las necesidades de alimento, tierra, techo y trabajo que hoy padecen millones de argentinos, ni modernizar las organizaciones con las que cuenta el Estado argentino".

Entre esos organismos mencionan al Conicet, el INTI (tecnología industrial), INTA (tecnología agropecuaria), CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y universidades públicas.

Luego sugieren que la educación y la salud "no se mejorarán con cierres, ajustes o privatizaciones de las desfinanciadas y precarizadas instituciones que tenemos. También analizan que "las ideas de Milei en materia de ajuste del Estado no son nuevas para los argentinos", sino que lo novedoso de sus propuestas es "la destrucción total de nuestros sistemas de educación, salud, ciencia y tecnología". Por todo ello llaman a "no votar la fórmula presidencial de Javier Milei y Victoria Villarruel".

El documento completo está en este enlace y el formulario para adherir acá.

Reacciones

Si bien hasta este jueves habían firmado a título personal unos 150 integrantes de la UNER y unos 70 "ciudadanos" de otros ámbitos de Oro Verde, Paraná y la zona, el llamamiento no estuvo exento de polémica al interior de la Facultad, donde se compartían en redes sociales algunas quejas por la toma de posicionamiento político.

Incluso este viernes aparecieron en la unidad académica algunos carteles en respuesta al documento anti-Milei, precisamente llamando a sufragar al libertario. Uno en particular defiende la propuesta de los 'vouchers' para escuelas. "Con Milei la educación nunca dejará de ser pública. Basta de mentiras", reclama el afiche pegado en un pasillo de la Facultad.

