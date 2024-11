En Entre Ríos las farmacias no podrán exhibir en las góndolas los medicamentos de venta libre

No obstante, en Entre Ríos esto no será posible, ya que la provincia tiene su propia Ley de Farmacia, y esto está prohibido. Consultado sobre el tema, Emilio Irigoiti, tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (CoFaER), aclaró a UNO: “Se trata de una medida nacional, pero cada provincia dicta sus propias normas y en Entre Ríos no rige esa disposición”. Acto seguido, explicó que no está permitido en el territorio provincial que los medicamentos estén en las góndolas al alcance del público, aun cuando sean de venta libre, y que su expendio se debe realizar en el mostrador de una farmacia.

Farmacias.jpg Mateo Oviedo/ UNO

Medida preocupante

Sobre la determinación publicada ayer en el Boletín Oficial, subrayó: “Considero que es preocupante, y no creo que un farmacéutico serio ponga los medicamentos en la góndola, por más que sean de venta libre. Porque eso da a entender que son inocuos, cuando en realidad todos los medicamentos tienen alguna droga, los de venta libre un poco menos, pero no significa que no tengan un efecto. El comprador puede ser alérgico y no saberlo; o tener algún problema preexistente y esa droga le puede hacer mal; debe tener la seguridad de tomarlo adecuadamente, porque por ahí alguien a quien le duele el estómago piensa que es mejor tomarse dos comprimidos en vez de uno, ya que si es totalmente libre la venta no le va a hacer mal. Esas son algunas situaciones por las que esto es preocupante”.

Al respecto, afirmó: “Qué debe tomar alguien para determinada dolencia es algo que lo saben el médico o el farmacéutico. El farmacéutico es el que puede orientar, porque por ahí alguien sin asesoramiento se toma un antifebril y se le pasa la fiebre, pero no es cuestión de tapar la fiebre y listo, porque puede estar enmascarando otra cosa. El farmacéutico tiene que velar por eso”.

Es habitual la consulta en las farmacias

Sobre este punto, señaló que es habitual que los farmacéuticos reciban consultas de la gente que va a comprar sobre qué puede tomar. “El farmacéutico es quien puede indicar qué medicamento más económico tiene la misma droga y la misma dosis. También detecta en el mostrador cuando hay alguien que está mal medicado. El farmacéutico siempre se esmera mucho en este sentido, porque el cliente además es un amigo, y lo protege. Esa diferencia está en la atención en el mostrador”, remarcó.

En el mismo sentido, Elvio Milano, vocal del CoFaER, aseguró: “La mayoría de las provincias tiene su propia ley, por lo tanto para que una ley o disposición como esta entre en vigencia, el gobierno provincial debería adherir a la misma. Por eso en Entre Ríos este decreto no tiene vigencia”.

Asesoramiento necesario

Asimismo, Milano coincidió: “Lo preocupante es el peligro de la dispensa sin asesoramiento farmacéutico, en caso de que esto avance”. Y evaluó: “Si lo que se busca es la oferta de productos adecuados, más económicos y accesibles a todo el público, eso ya lo venimos realizando cada farmacéutico en nuestras oficinas, dado que ante la difícil actualidad redoblamos los esfuerzos en la búsqueda de la opción más económica para resolver la demanda, pero sin quitar la atención farmacéutica como se pretende en el caso de este decreto”.

Por último, sostuvo: “Más allá de que dice el pretendido decreto que sólo pueden adquirir medicamentos de venta libre los mayores de 18 años, aun así puede resultar peligroso, ya que mal utilizados pueden resultar nocivos para la salud”.