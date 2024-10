En la Secundaria de Villa Fontana cultivan la huerta y los buenos valores

Marcela Ántola: "No queremos ser aliados del Gobierno"

Además de los saberes académicos en el aula, estas dos propuestas permiten que los estudiantes puedan aplicar de manera práctica lo que van aprendiendo, incorporando además buenos valores y reforzando el compañerismo. Todo este proceso permite potenciar el trabajo en equipo y la solidaridad, estimula los sentidos, muestra el valor del esfuerzo; y en el caso de la huerta se fomenta además el cuidado del medio ambiente y la promoción de una alimentación sana y equilibrada.

Silvia Gareis es la rectora y contó a UNO que participan los 39 chicos que asisten al turno tarde y ocho que van al de la noche, que en este último caso forman parte de la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA). “De la huerta se encargan los alumnos del ciclo básico, es decir, de 1° a 3° Año, y en el ciclo superior se le va dan continuidad al trabajo y participan en la radio”, detalló.

Origen de la Cooperativa

A su vez, Silvia contó que la idea de hacer una cooperativa surgió para integrar a los estudiantes de ambos turnos, para que se conozcan y puedan practicar el compañerismo, y precisó: “En el marco de la Cooperativa los chicos hacen actividades por ahí para juntar dinero para hacer algún viaje a fin de año, y trabajan todos juntos. Esto realmente mejora la convivencia. Además, realizan actividades solidarias; una de ellas este año fue llevar ropa y juguetes para donar al hospital San Roque de Paraná; juntaron cuadraditos e hicieron mantas para regalar a quien lo necesitaron; se trabaja mucho con el cuidado del medio ambiente y juntamos botellas, las separamos, las vendemos. Todo va sumando y logramos también involucrar a la comunidad”.

Sobre este punto, subrayó: “El año pasado realizamos un trabajo junto con la Cooperativa Agrícola Regional de Crespo. Los chicos tenían que hacer un proyecto y se trabajó sobre la huerta. Desde la Agrícola fueron a visitarnos y les regalaron a los alumnos una computadora, que es la que se usa para las actividades de la cooperativa y del centro de estudiantes”.

Escuela Juan XXIII de Villa Fontana.jpg En la escuela Juan XXIII de Villa Fontana los alumnos trabajan en la huerta. Gentileza: Escuela Juan XXIII

La huerta de la Secundaria de Villa Fontana

Asimismo, refirió: “En la huerta los profesores van aplicando contenidos de Matemáticas, de Biología, hay algunos que se dedican a redactar lo que van haciendo en las redes, a buscar información, entonces también trabajamos con Lengua. Cada docente que tiene que dar algún contenido que se puede aplicar ahí en la huerta, lo hace en ese entorno. Por ejemplo, si el profe de Matemática enseña medidas, lo aplica allí”.

Pero no todo es trabajo en la tierra, sino que un grupo de alumnos se ocupa de darle difusión a las tareas que llevan adelante, a informar qué productos comercializan y demás. Sobre esta cuestión, Silvia expresó: “Algunos sobre redes sociales por ahí no teníamos ni idea, así que a aquellos a los que no les gustaba tocar la tierra o porque prefirieron el trabajo de comunicación, se dedicaron a esta labor. De este modo vamos desarrollando otras capacidades que por ahí ni nosotros sabíamos que los chicos tenían. Cada uno desde lo que sabe y desde lo que puede, va aportando a los diferentes proyectos”.

La radio de la escuela

“Lo mismo pasa con el proyecto de la radio. Ahora estamos trabajando con podcasts, porque se nos quemó el transmisor en el 2020, así que estamos saliendo con pequeños programas en una página que tenemos de la escuela, en el que participan varios docentes junto con el profesor de música y toda la parte del ciclo básico, pero también por ahí se enganchan algunos profes del ciclo orientado que puedan hacer algún micro”, añadió.

Antes la emisión de radio salía para toda la comunidad en circuito abierto, y si bien no era muy amplia la cobertura llegaba al pueblo y se podía escuchar. Ahora con otras opciones siguen brindando su mensaje a la comunidad: “El año pasado intentamos hacerlo por Instagram y algo pudimos compartir en esta red, pero este año modificamos el proyecto y nuestra página en esa red social es @secundaria.juan23”, indicó por último la rectora, e invitó a acompañarlos en estas propuestas.