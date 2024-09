En estado de emergencia salarial, paran las universidades públicas

Emergencia salarial

En este marco, la UNER emitió un comunicado en el que detallan el estado de emergencia presupuestaria: “El 92% de las y los docentes sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza. El 87% de las y los docentes con 10 años de antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza. El 79% de las y los nodocentes sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza. El 63% de las y los nodocentes con 10 años de antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza. Más del 85% de las y los docentes de universidades están por debajo de la línea de pobreza. Más del 60% de las y los nodocentes de universidades están por debajo de la línea de pobreza.”

emergenciasalarialUNER.jpg

La decisión fue tomada por el Consejo Superior tras el pedido de AGDU y la Asociación Personal Nodocente de UNER (Apuner). Los gremios habían advertido sobre la necesidad de una recomposición salarial urgente para enfrentar la profunda crisis que atraviesa al sistema universitario. A través de la Resolución N°206/24, el Consejo declaró el estado de emergencia salarial en el ámbito de la universidad, los sindicatos expresaron su “profunda preocupación sobre la crisis salarial que afecta a trabajadoras y trabajadores del sistema universitario argentino, que atenta contra el empleo de calidad y el pleno desarrollo institucional”; tras advertir que “los sueldos perdieron aproximadamente el 50% de poder adquisitivo desde diciembre de 2023”.

“Lo hemos dicho con absoluta claridad: del mismo modo que no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, mucho menos la hay si docentes y nodocentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad, ni más ni menos que garantizar las condiciones para que futuros profesionales del país se formen con excelencia en las distintas disciplinas”, expusieron las entidades .

Apuntaron también que “a este crítico escenario se suma la situación de la docencia de los colegios preuniversitarios del sistema, que sufren un impacto adicional producto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente”.

“Entendemos que un Estado que destrata a sus trabajadores y trabajadoras con sueldos por debajo de la línea de pobreza busca vaciar la universidad pública de sus mejores profesionales, además de socavar la legitimidad social en torno a las funciones esenciales que desempeña: académica, investigación y de extensión”, señalaron. Por último, reiteraron el reclamo por una “recomposición salarial urgente a través de paritarias libres, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales acordes a la misión que las universidades públicas tienen”.

Marcha Federal Universitaria Milei.jpg

En esta línea, Sofía Cáceres Sforza, docente, investigadora y referente de Sitradu dijo a UNO: “Las universidades seguimos en lucha, no hemos tenido respuesta a nuestros reclamos paritarios y salariales, por el contrario la respuesta ha sido sostener el aumento unilateral que definió el Gobierno de un 3% en septiembre y un 2% para octubre. Lo que nos lleva a este paro es una política nacional de ajustar todo en relación al déficit fiscal. En ese sentido, las universidades y el CIN han puesto la alerta en relación a lo salarial. En lo presupuestario, se logró se muestra insuficiente. Esto se da porque la devaluación, los tarifazos y la inflación continúan. En ese sentido, la Ley de Financiamiento para las Universidades, si bien no es una respuesta integral a lo que se necesita, sí es muy positiva, ha sido una ley arrancada con la lucha”. La docente recapituló: “Recordemos que a principio de año no se sabía cómo iban a continuar las universidades. La construcción de un plan de lucha, con acciones de visibilización, que evidencian la urgencia que tienen las universidades públicas y el apoyo popular de toda la sociedad, con un modelo de universidad pública argentina que siempre es mejorable, pero es la base para algo que tiene todavía gran repercusión e importancia dentro de la sociedad. En ese sentido, esta ley que se votaría en el Senado prevé aumentos atados a la inflación y un retroactivo de diciembre hasta ahora para los salarios. Además, Milei, al igual que hizo con la Ley de Movilidad Jubilatoria, anunció el veto; no sabemos si completa o parcialmente, en la parte de retroactividad, que es una parte importante para nosotros porque viene a ayudar con el problema de la recomposición salarial”.

Para ejemplificar, dijo: “Hoy un salario inicial en la docencia universitaria está en 160.000 pesos, estamos hablando de una escala salarial que ha quedado totalmente atrasada. Estamos manejando dos datos: uno que la universitaria es la docencia peor paga del país, incluyendo los cargos testigos iniciales de las escuelas; y otro que más del 60% de los docentes de las universidades nacionales cobran por debajo del valor de una canasta básica total (en agosto, de 291.472 pesos)”.

Marcha Federal Universitaria 7.jpg

Por último, expresó: “Convocamos al paro para presionar, para que salga la Ley de Financiamiento Educativo, de cara a construir una gran marcha federal en el marco de la amenaza constante de Milei de realizar el veto. Hoy nos vamos a sumar a las acciones que está organizando la Asamblea Interclaustros de Uader, en apoyo a la lucha que están llevando a cabo los docentes entrerrianos, frente al ajuste del gobernador Rogelio Frigerio en el marco de la conciliación obligatoria donde la docencia ha salido a manifestarse, a desobedecer, si se quiere, esa imposición injusta que ha hecho el gobierno provincial y la Justicia. Haremos clases públicas en Corrientes y Urquiza (Paraná) a partir de las 14”.