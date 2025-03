En El Palmar prevén que la desregulación del turismo tendrá un impacto positivo

Entre otras cuestiones, la Resolución 62/25 indica que “resulta necesario eliminar los requisitos excesivos y simplificar los registros, con el fin de reducir las gestiones administrativas complejas, fomentar una mayor transparencia y asegurar que el desarrollo de la prestación de servicios turísticos en áreas protegidas se realice de manera sostenible”. Y agrega: “Este enfoque no sólo favorece la conservación de los recursos naturales, sino que también impulsa el crecimiento económico local y nacional, generando un vínculo directo entre el disfrute de la naturaleza y el compromiso con su preservación, lo que promueve el desarrollo productivo y sostenible de la República Argentina”.

En un video publicado en sus redes sociales, Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), explicó: “Simplificamos la normativa para disminuir trámites burocráticos inútiles. Queremos nuevos prestadores turísticos que ofrezcan mejores servicios y prestaciones en los Parques Nacionales. Aspiramos a que cada vez más argentinos visiten nuestras maravillas naturales”. Y aseveró: “Esta reforma mantiene los estándares de protección ambiental necesarios para el desarrollo de actividades dentro de los Parques Nacionales”.

El Palmar.jpg Gentileza: Turismo de Entre Ríos

Voces a favor y en contra

Entre las objeciones planteadas ante esta medida, Marcelo Rojas, uno de los integrantes de la Coordinación Nacional de ATE Parques Nacionales, afirmó a La Nación: “Los parques nacionales no son parques de diversiones, son áreas naturales protegidas, que debemos preservar. Es clave garantizar el disfrute sostenible. Muchos de los requisitos y análisis puntillosos para la prestación de servicios se hacen en función de eso”.

A su vez, se refirió a las habilitaciones simplificadas: “Las autoridades contemplan que los permisos para las actividades de menor impacto tengan una respuesta en 10 días con un informe elaborado por las intendencias de parques. Pero vemos que hay cada vez menos trabajadores, así que van a ingresar mayor cantidad de trámites y no va a alcanzar el personal para realizar los análisis necesarios ni para poder fiscalizar en territorio cada uno de los servicios que se brinden. Esto va a derivar en una gran cantidad de prestaciones turísticas sin control y, por ende, en impactos no deseados”.

El Palmar.jpg Gentileza: Turismo de Entre Ríos

Sin embargo, Facundo Alcalde, intendente del Parque Nacional El Palmar, situado en Colón, explicó con UNO: “Esta nueva reglamentación es positiva. Lo que pasa es que se habla mucho a partir de lo que comunican algunos medios, de leer opiniones en las redes sociales, pero nadie se sienta a ver qué dice en realidad la normativa. En el caso de El Palmar, hace cinco meses hay habilitaciones pendientes de servicios con los que estamos intentando modernizar las prestaciones turísticas. Pensamos en innovar, hacer nuevos servicios y demás, pero por una cuestión burocrática no avanzan: el expediente que generamos desde acá va a Buenos Aires y pasa por un montón de instancias que generan demora”.

Acto seguido, destacó: “A partir de ahora, como unidad de conservación, se van a poder habilitar estas propuestas desde el Parque. Entonces, básicamente se va a simplificar la burocracia para todos los parques nacionales en torno a estas cuestiones. Esto no quiere decir que va a venir cualquiera a hacer cualquier cosa”.

Alcalde, quien es un trabajador de carrera en Parques Nacionales desde hace 15 años, aclaró que estas modificaciones surgen a partir de una política de Estado que promueve la necesidad de desregular el Estado para que sea más eficiente. “En ese marco político es que en Parques Nacionales están trabajando en regular o simplificar ciertos reglamentos, como el de los guías y los prestadores turísticos. Es una política de Estado a nivel nacional, básicamente, por la cual el pueblo argentino votó a la actual gestión del gobierno. Hay que ser claro en eso, porque si no se desdibuja de lo que estamos hablando”, precisó.

Guías de Turismo.jpg

Apoyo a las Pymes de la zona de El Palmar

El Palmar.jpg El Parque Nacional El Palmar promueve nuevas experiencias para los visitantes. Gentileza: Turismo de Entre Ríos

Que haya más servicios disponibles para los visitantes puede contribuir a un mayor desarrollo de la región, y sobre este punto, Alcalde sostuvo: “Estamos pensando en comercialización, en marketing y demás, porque desde los parques nacionales, los funcionarios y los mismos colaboradores, proyectamos lindas actividades para hacer, como paseos en bicicletas, cabalgatas, entre muchas otras, pero no pensamos en cómo se comercializa, cómo se venden. Entonces después no funcionan, y por ende no se genera un mayor desarrollo que tenga que ver con el turismo en la región”.

Asimismo, subrayó: “Yo llegué en agosto y en lo que venimos trabajando con esta gestión es que la gente venga a El Palmar porque le brindamos buena calidad de servicios e innovación, cosas nuevas e interesantes que tienen que ver con la naturaleza y demás atractivos. En ese sentido, estamos generando propuestas en conjunto con los privados. Si nosotros no trabajamos con los privados, no vamos a ningún lado, el país no va a ningún lado. Tiene que haber un trabajo conjunto entre el sector privado y el público. Vamos en camino en esa línea de las prestaciones”.

Acerca de esta cuestión, aclaró: “Este verano nos presentaron la propuesta de paseos con luna llena y de astroturismo, y todo eso que tiene que ver con las actividades de noche en el Parque Nacional; estamos habilitando bicicletas, canoas, esto en conjunto con los prestadores privados, que no son multinacionales ni superempresas. Acá son prestadores que viven en Ubajay, en San Salvador, en Colón, que tienen una Pyme con la cual le da de comer a su familia”.

Guías: un punto discutido

La eliminación de la obligatoriedad de que los prestadores cuenten con guías habilitados cuando no está en riesgo la seguridad de los visitantes ni la protección de los parques fue otro punto controversial. Mientras desde la Administración de Parques Nacionales (APN) explicaron que “estas medidas no afectan de ningún modo la conservación de los parques nacionales, sino todo lo contrario, están abocadas al desarrollo de más y mejores servicios turísticos que garanticen una experiencia de calidad para los visitantes y protejan el ambiente en el que se desarrollan”, desde las asociaciones de guías de turismo advirtieron que esto no sólo pone en riesgo las fuentes laborales, sino que también bajará la calidad de los servicios y generará una menor cantidad de visitantes en los parques nacionales.

Consultado sobre este tema, Alcalde observó: “Hasta ahora, si uno venía como empresa con un grupo, tenía que contratar un guía. Lo que dice la reglamentación es que ya no es obligatorio y esto ha generado conflicto. Lo venimos hablando con las asociación de guías de Turismo, que es la más numerosa, con los colegios de profesionales del turismo y demás acá en Entre Ríos y en otras provincias. Lo que hay que aclarar es que bajo ningún punto de vista la Resolución dice que no existen más los guías, o que su servicio no es importante y otras cosas que escuchamos repetir en la mesa chica a los guías, a las asociaciones”.

“La diferencia ahora es que las empresas o el turista pueden decidir si lo contratan uno o no. No podemos obligar al turista a contratar a un guía o un servicio, porque eso es insostenible”, concluyó.