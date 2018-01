En el INTI Entre Ríos siguen en estado de asamblea: hay incertidumbre por los despidos

Crece la incertidumbre en el INTI a causa de los 250 despidos anunciados por las autoridades el viernes pasado. Y más aún por la falta de información sobre quiénes son los afectados por la medida del Gobierno nacional.





En la sede central de Entre Ríos, ubicada en Concepción del Uruguay, se lleva adelante un paro nacional de ATE a la vez que desde temprano se mantiene un estado de "asamblea permanente" en la cual se va decidiendo la continuidad de las acciones.





A las 11 de este lunes, además, se desarrolló una "asamblea abierta" que contó con la presencia de los propios trabajadores – muchos de ellos de vacaciones - medios de comunicación, sindicatos y muestras de solidaridad provenientes de otros sectores de la sociedad.





"La situación es muy difícil porque todavía no sabemos si hay despedidos en la provincia, no tenemos el detalle. Es lo que estamos pidiendo a los directores, que se comuniquen. Pero es la intención de las autoridades desinformar. La junta interna de ATE está pidiendo diálogo y no aparecen, no informan nada, no tenemos respuestas", reclamó la delegada sindical en la sede de La Histórica, Sara Claret.





Para graficar el trato esquivo, la gremialista comentó que mientras los trabajadores se preparaban para el paro de 48 horas, la gerencia general de INTI anoche informaba que hoy y mañana "se declaraba asueto" en el organismo.





A la vez, apuntó que sobre los nombres de los despedidos, ayer se conocieron algunos cuando la dirigencia sindical con representación en el instituto pudo acceder en Buenos Aires a golpe de vista a los listados: "Entre los despedidos hay delegados gremiales de ATE y UPCN con lo cual se ve también que hay un ataque a la organización gremial. Es un punto de partida que da indicios de que este ajuste va a seguir", afirmó Claret.





El Instituto Nacional de Tecnología Industrial además de la sede central en Concepción, tiene Unidades de Extensión en Concordia, Gualeguaychú y Paraná que contienen a "45 trabajadores" en total.





El organismo trabaja con municipios y juntas de Gobierno de los departamentos de Concordia, Colón, San Salvador, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Villaguay, Tala, Gualeguay, Victoria, Paraná, La Paz, Federal y Federación, con asistencia técnica en diversas áreas como metalmecánica, forestoindustrial, de alimentos y textil, entre otras. Además realiza controles de productos y servicios esenciales para la vida de la sociedad en general.





"Tenemos una angustia y una incertidumbre difícil de sobrellevar", dijo la delegada de ATE nacional en Entre Ríos y lamentó este "ataque" a una institución "que respetamos y en la cual trabajamos muchísimo para sostenerla". "Es uno de los pocos organismos que factura muchísimo y tiene cierta autonomía", hizo notar Claret.









Se juntan firmas contra los despidos.





Los trabajadores del INTI pusieron en marcha una campaña para juntar firmas en apoyo al instituto y en rechazo a los despidos. Para firmar se puede ingresar aqui donde además hay información sobre las tareas que desarrolla el INTI, entre ellas, por ejemplo se cuentan:





- cuando cargas nafta, esos surtidores fueron verificados por el INTI para que entreguen la cantidad de litros que pagas.





- cuando pesas tus cosas en el supermercado, las balanzas fueron verificadas por el INTI para que efectivamente te entreguen lo que indican.





- los juguetes plásticos de tus hijos fueron controlados por el INTI para que no contengan sustancias tóxicas.





-los alcoholímetros que miden alcohol en sangre en conductores son calibrados por el INTI para tanto proteger tu vida como evitar que seas multado por un error de medición.





- municipios y cooperativas reciben asistencia para asegurar que el agua que bebes sea potable





- el bastón verde para personas con limitada visión fue diseñado en INTI.





- los equipos hospitalarios son calibrados y verificados por el INTI para que no impliquen riesgos para las personas.





- la industria alimenticia recibe asistencia analítica y capacitación para el control de sus procesos, insumos y productos por INTI para que los alimentos que consumimos tengan calidad e inocuidad.





- las PyMEs reciben asistencia del INTI para la búsqueda de financiamiento y la ejecución de sus proyectos.





- los equipos que producen energías renovables tienen componentes nacionales que son verificados por el INTI.













Fuente: APFDigital