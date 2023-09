En Concordia intensifican los controles en autos uruguayos

Desde la Central de Tránsito de Concordia realizan un seguimiento de los vehículos del Uruguay debido al no cumplimiento de las normas en muchos casos.

Pero con ello también se ha acentuado una problemática que está generando inconvenientes mayores y en muchos casos perjuicios hacia terceros, que es el tránsito vehicular y el no cumplimiento de las normas básicas. Uno de los aspectos que se puede percibir de manera marcada es el giro indebido hacia la izquierda en las avenidas, que inclusive ya ha sido motivo de accidentes.

Es por ello que desde la Central de Tránsito de Concordia indicaron que buscarán incrementar los controles vehiculares de los autos con patente de la República Oriental del Uruguay. "La idea es reforzar los diferentes puntos en las arterias de ingreso y egreso a nuestra ciudad garantizando la circulación y buscando prevenir controles de diferentes magnitudes en el ingreso de los autos que vienen de la República Oriental del Uruguay. La semana pasada nosotros estuvimos en Monseñor Rösch y Ruta Nacional 015 con Gendarmería Nacional, Policía de Entre Ríos, Guardia Ciudadana y el personal de la Central de Tránsito y Transporte buscando garantizar la circulación y como corresponde que lleven la documentación que se necesita para poder circular", contó Matías Olivares, nuevo director de la Central de Tránsito.

El funcionario precisó en LT 15 Radio del Litoral que harán valer todas las normas vigentes. "Tenemos que hacer cumplir la ley 24.449 y las modificaciones de la misma y las ordenanzas municipales. Todo vehículo que quiera circular tiene que circular en reglas. Los vehículos de nuestro hermano uruguayo también tienen que circular en reglas. Cada uno de nosotros cuando va a otro país vamos con todo lo que corresponde, con seguro, el carnet al día, matafuego, botiquín, licencia de conducir. Entonces nosotros lo que le decimos a ellos en particular es que tienen que venir y respetar nuestras normas, nuestras leyes. Queremos prevenir algún accidente que pueda hacer aún mayor y que todos nos veamos perjudicado”, apuntó.

Con la primera semana de controles sobre el acceso directo que tienen los automovilistas tras el paso por la represa de Salto Grande, Olivares lo calificó: “Fue sumamente positivo, porque no solamente vienen en autos estéticamente malos sino que vienen autos sin la documentación correspondiente, entonces ahí ya le damos la participación al Juzgado de Faltas a los fines de que ellos también en forma conjunta, podamos resolver la situación de cada uno de nuestros hermanos uruguayo que vienen sin una documentación correspondiente”.

Los vehículos son retenidos y se los envía al depósito dependiente de la Central de Tránsito y Transporte, mientras que desde el Juzgado de Faltas se le aplica una sanción económica. "La semana pasada hemos retenido nueve vehículos por diferentes circunstancias, por falta de documentación a la hora de poder circular en nuestras avenidas, rutas y calles. Ellos circulan por diferentes zonas de la ciudad, nosotros le agradecemos, pero tenemos que hacer cumplir la ley como corresponde”, especificó.

Entre las inspecciones que se efectúan en la vía pública, Olivares precisó que se efectúan controles de alcoholemia que hasta el momento no han dado resultados positivos. Además, desde Gendarmería Nacional realizan un relevamiento que tiene incidencia directa con el cruce fronterizo. "A mí me gustó algo espectacular que está haciendo Gendarmería Nacional, en donde ellos ya automáticamente están llenando una planilla que le sirve de base de datos para el puente internacional Salto Grande. Ellos si tienen alguna infracción, van a tener que cumplimentar un pago, sino no van a poder sacar ese auto del país. Eso ya está ocurriendo”, contó.

Por último, el funcionario precisó que seguirán insistiendo en el cumplimiento de las normas nacionales para evitar mayores inconvenientes. “Lo que se les pide es de sentido común, andar como corresponde, circular como corresponde. En estos tiempos yo aplico dos palabras fundamentales de sentido común que son la responsabilidad y la paciencia. Nosotros teniendo responsabilidad y paciencia, respetamos al otro. Y también sumarle a quienes circulan en moto que utilicen el casco. A partir de ahí vamos a ir mejorando la circulación, mejorando como persona. Cada acto que nosotros realicemos sirve para otra persona”, finalizó.