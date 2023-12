En Concordia, este viernes vuelve el transporte urbano

Daniel Lapalma, integrante de la Cámara de Transporte de Pasajeros de Concordia indicó en LT 15 que las Cooperativas volvían a trabajar este viernes, pero luego se confirmó que finalmente todas las empresas volverán a operar. Las empresas pagarán un porcentaje del aguinaldo, ya que no se cubrirá de manera completo. "Se le pagará un parcial de aguinaldo, pero no se pudo pagar de manera completa", expresó.

Por otra parte, desde el sector solicitarán el aumento del pasaje. Justamente, este viernes el Concejo Deliberante tendrá una sesión extraordinaria en función de esta problemática expuesta desde la Cámara. “Necesitamos acomodar variables urgente, estamos con ingresos demasiado bajo. No estamos pudiendo pagar el costo diario del combustible o salimos apenas empatados. Eso no le da mucho futuro a las empresas para trabajar. Y las reglas de juego del subsidio que son hasta el 31 de diciembre, no las tenemos todavía, creemos que habrá algo de subsidio, pero hasta ahora no hay certezas. Queremos tener una tarifa de emergencia para enero”, manifestó.

En relación al pedido del valor del boleto, el directivo mencionó: “Solicitamos que sea 320 pesos, un boleto de emergencia y transición para el mes de enero. Pero como no conocemos los subsidios el precio puede ser absolutamente corto o estar correcto o errado”.