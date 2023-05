En Concordia buscan concientizar en el mes de la celiaquía

“La comunidad se debe interiorizar sobre las sintomatologías, sobre las problemáticas que pueden surgir y que tienen un diagnóstico concreto en este caso sobre la intoxicación que generan las proteínas que están en los alimentos que contienen trigo, avena, cebada y centeno. Producen un montón de malestares y enfermedades complejas, en algunos casos si no es tratada a tiempo. La intención es lograr un diagnóstico lo más pronto posible”, expresó en LT 15 Radio del Litoral.

La nutricionista indicó que existe una mayor concientización respecto a años anteriores. “Cuando esto comenzó era una enfermedad que se diagnosticaba en niños que no crecía, que tenían una sintomatología muy concreta y a medida que pasaron los años y se fue investigando empezaron a aparecer otras sintomatologías, como abortos espontáneos, problemáticas de índole respiratoria, manifestaciones cutáneas que no tenían nada que ver con la sintomatología original, que era la distención, la diarrea, la falta de crecimiento, la mala absorción. Fuimos aprendiendo un poquito más a medida que avanzaba la ciencia sobre esta enfermedad, que es muy compleja, no es curable, que tiene un solo tratamiento que es la dieta sin gluten por eso es muy importante el acompañamiento nutricional y el aporte que realizan municipio y provincia a la celiaquía para personas con bajos recursos económicos”, contó.

Vila precisó que muchas veces en la vida cotidiana no genera inconvenientes, no así en la vida social. “Estos de andar con el taper, no tener opciones de menús en los restaurantes o ir a un kiosco porque no todo tienen rótulos es complejo, pero hay que acompañarlos. La buena noticia es que cuando uno logra llevar adelante una dieta sin TACC les cambia la vida cotidiana porque hay muchas de cuestiones que le afectan la calidad de vida”, dijo.

Consultada si existen un aumento de casos en la sociedad, respondió: “Cada vez hay más y personas adultas que antes no eran celíacas y ahora lo son, la enfermedad se va despertando de una manera más intensa en la medida que pasan los años. Como todas las enfermedades crónicas hay más, pero a su vez, más diagnósticos. Hay un componente genético en la celiaquía, que es indiscutible, pero es cierto porque uno observa que hay muchas manifestaciones que tienen que ver con las intolerancias al gluten que antes no se veían. Comemos pan desde épocas inmemoriales y no sé si había tantos casos de celiaquía en la antigüedad como lo es ahora”.

Y agregó: “Creo que hay un componente ambiental de contaminación muy grande. Desde los Colegios y Asociaciones de Nutricionistas estamos trabajando fuertemente por la Promoción de Alimentación Saludable, que tiene que ver con que la gente sepa qué consume, con que la industria rotule y especifique cuáles con los componentes que están poniendo en los alimentos”.

Por último, la profesional precisó que durante este mes en los Centros de Salud se realizarán charlas en las salas de esperas, jornadas de concientización, como ya lo han hecho en la peatonal. “Tenemos nutricionistas a disposición para asesorar a la población, invitamos a quienes tengan alguna sintomatología, acercarse a los Centros Municipales”, finalizó.