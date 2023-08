En Casa Lázaro el oficio de panadero alimenta la esperanza

Además del pan y la galleta, que es lo más pedido, elaboran facturas, bizcochos, pepas, alfajores de maicena, pastafrolas, pizzetas, malteadas, donas, galletitas hojaldradas, y cremonas, con una masa parecida a la galleta, que también son muy solicitadas.

Matías Balmaceda es el encargado del lugar y también quien capacita a quienes aprenden el oficio. Oriundo de la provincia de Mendoza, llegó a Entre Ríos en busca de un futuro libre de adicciones. Lo logró hace tiempo y con su testimonio es un claro ejemplo de que se puede salir adelante. “Hace cinco años que llegué a Casa Lázaro con problemas de adicciones e hice el curso de pastelero al año siguiente, en 2019, antes de que comience la pandemia. Me gustó mucho el tema del manejo de las máquinas, como la sobadora, y de la manipulación de las herramientas. Ahora me toca a mí dar la capacitación para que los chicos que van llegando aprendan un oficio, y que luego de su recuperación puedan tener una salida laboral que les permita ganarse su sustento y tener un proyecto de vida. En Casa Lázaro podemos ejercer el oficio de panadero, después de hacer este curso de panadería”, contó.

Casa Lázaro.jpg En Casa Lázaro aprenden un oficio Gentileza: Casa Lázaro

Matías confió que nunca había imaginado que iba a ser panadero, ya que su experiencia laboral estaba vinculada al manejo de maquinaria vial, y afirmó: “A través de la Fundación de Casa Lázaro y de la oportunidad que me dieron de aprender otro tipo de oficio y agregarlo a mi currículum acepté hacer el curso y me gustó. Aprendí este oficio junto con otros, ya que además me dedico a hacer construcción en seco, pintura, revestimiento, plomería, electricidad; hago de todo un poco”.

En la actualidad son siete los jóvenes que están aprendiendo. “Se están capacitando y me ayudan a hacer la producción, así van practicando. Ninguno de los que están aprendiendo y trabajando sabía antes de este oficio. Por ahí me cuentan que antes no sabían pesar ni un kilo de harina y nos dicen que gracias a esta capacitación pueden hacer una masa y demás. Por ahora no saben sobar ni hojaldrar, pero todo a su tiempo se aprende”, destacó.

Con respecto a los secretos para que la masa salga bien con un clima tan fluctuante, Matías explicó a UNO que se van adaptando a las temperaturas atípicas de este invierno y a la humedad: “Sabiendo que Entre Ríos tiene un área bastante húmeda, nos tenemos que ir adaptando al clima. Si tenemos un día de mucha humedad, reducimos la levadura, reducimos la masa, procuramos manejar el tema de la temperatura, trabajando con agua fría, así el leudado es un poco más lento. Tenemos que hacerlo de este modo, porque la humedad ya es como un hornito dentro de la panificación”.

Pese a que estos días subió la harina, en la panadería de Casa Lázaro decidieron tratar de sostener el precio: “Hoy el kilo de pan está a 500 pesos. Aunque nos enteramos que volvió a subir el trigo porque aumentó el combustible, así que ya tenemos valores nuevos de harina, pero no vamos a modificar por ahora los precios en la panadería, porque en la zona que estamos tratamos de ayudar también a los vecinos. Hoy en día un kilo de pan está a 500 pesos y en una familia que son cuatro, cinco o seis vienen a comprarnos para poder el pan todos los días en la mesa. Es un sacrificio y nos ponemos del lado de la sociedad, porque la situación está difícil para todos”, expresó.

Proyecto que se expande

Matías recordó que a la máquinas con las que elaboran los panificados las fueron adquiriendo con esfuerzo. En 2020 recibieron el horno que necesitaban para producir a mayor escala a través de una donación de Cáritas Italianas y esto les permitió avanzar. Acerca del destino de los que producen, indicó: “Hoy producimos para consumo del hogar, donde hay 27 chicos, y para sustentar los gastos de la luz, del gas, entre otras cosas. La verdad es que tenemos una cuota de luz muy alta, estamos pagando casi 100.000 pesos de electricidad cada dos meses y los recursos que tenemos son la providencia de Dios sobre todo, y la ayuda de la gente que colabora adquiriendo los productos que vendemos en la zona. Además de la panadería tenemos la huerta de productos que son todos orgánicos, y también está en funcionamiento la carpintería”.

Casa Lázaro 3.jpg

También tienen una sede en Santa Elena y allí también abrieron hace tiempo una panadería, que es igualmente exitosa. Jorge Achor, uno de los impulsores fundamentales de Casa Lázaro, quien coordina la labor que llevan adelante en esta obra misericordiosa, señaló a UNO: “Desde Casa Lázaro consideramos que es muy importante generar conciencia y cultura de trabajo y de responsabilidad”.

A su vez, remarcó: “El oficio de panadero es algo muy noble, que necesita mucha técnica, gran dedicación, en el que hay que planificar, aprender a manejar el tema de la temperatura, las levaduras y demás para que el pan salga rico. Demanda mucha atención y concentración. A los muchachos con adicciones a veces les cuesta, pero con el tiempo aprenden y se dedican a este oficio”.

“Es importante fomentar en un joven las ganas de aprender, y buscamos enseñarles las herramientas técnicas, tratando de hacerlo con excelencia para que realmente sean partícipes o hacedores de su subsistencia, tanto en la panadería, como en la huerta y el vivero, en la carpintería. Son oficios que en estos tiempos se demandan y no hay muchos que se dediquen a estas tareas. Nos pasa cuando necesitamos a algún panadero que nos venga a dar una mano, a enseñarnos, que nos resulta difícil conseguirlo, y más si es voluntario”, dijo por último, y concluyó: “Hoy gracias a Dios seguimos caminando y muchos de los jóvenes se van capacitados en algo que pueden hacer y vender, y muchos de los que ya han dejado la casa se han dedicado a eso”.