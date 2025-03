En bicicleta recorre el país junto a su perra

Su paso por Entre Ríos

Walter actualmente está en Entre Ríos. Luego de pasar por Victoria, Nogoyá y Hernández, llegó a General Ramírez, donde está pasando unos días acampando en el Polideportivo Municipal. En cada ciudad o pueblo ofrece sus servicios como peluquero canino, y con eso se sustenta. En diálogo con UNO contó que el viaje actual comenzó el 9 de febrero: “El año pasado, en noviembre, salí de Rosario para ir a Ushuaia, pero sólo llegué hasta San Luis. Después me volví dos meses a mi ciudad porque extrañaba a mi familia. Ahora la decisión fue salir para Jujuy, pero no tengo una fecha de llegada, sino que voy disfrutando del viaje, conociendo gente en cada lugar que visitamos con Gaia”, precisó, y explicó: “Ella no va siempre en el carrito, a veces va trotando un rato al lado mío porque es una pastora alemán y tiene que gastar energía”.

Gaia 3.jpg

“Llegué a Entre Ríos y estuve en Victoria. Después fui a Nogoyá y me quedé un mes, ý por eso no adelanté tanto en el viaje. De ahí fui cinco días Hernández, y ahora estoy en Ramírez, donde la gente me trata muy bien”, sostuvo, a la vez que comentó que estaba en la casa de un vecino adonde fue a cortarle el pelo a su perro.

Amistades en el camino

Muchas veces hay gente que lo invita a comer, que le da la bienvenida aunque sea con un vaso de agua, hay campings donde no le cobran la estadía, y en general la mayoría de los habitantes de los lugares adonde va le confían sus mascotas cuando les ofrece el servicio de peluquería. “En este viaje hice más cortes que en el viaje anterior, y eso me permite ir generando ingresos y así sustento mi viaje, sobre todo para comprar comida”, destacó.

Gaia 2.jpg Walter y Gaia son inseparables y comparten esta aventura de viajar

También mencionó que hay gente que le hace donaciones. Para quien quiera colaborar, su alias es walter.gaia; y aquellos que quieran seguirlo en redes sociales, su Instagram es @hey_waltererer y @hey_gaiaiaia es el perfil de su perrita.

Ante la consulta sobre cómo sigue su itinerario, confesó con simpatía: “Todo el tiempo digo que me quedo hasta mañana en Ramírez, pero después me voy quedando un día más, y otro, porque me siento bien acá. Cuando me vaya de acá pienso hacer un breve paso por Crespo y luego tener una estadía más larga en Paraná”.

Cumpliendo un sueño en bicicleta

Tras arrancar con su primer viaje, en noviembre del año pasado, Walter contó: “Hoy estoy cumpliendo un sueño. Vengo preparando esto hace más de un año. Ya tenía a Gaia, que es mi perrita. Me está acompañando, y además de que no la puedo dejar sola en mi casa, sé que la iba a extrañar muchísimo, y ella también a mí. Así que decidí salir con ella. Para eso armé le compré un carrito a un bicicletero, lo acomodé, y acá estamos”.

Gaia 1.jpg

Para que su mascota se habituara a viajar de esta manera, comenzó a acostumbrarla dando vueltas primero por las calles de Rosario. “No es que la subí al carrito y salimos a la ruta. Al principio se movía para todos lados, ladraba todo el tiempo, pero ahora ya anda re pancha. Yo también tuve que acostumbrarme, porque hacemos unos 50 kilómetros por día, y con ella el carrito pesa más”, concluyó.