Emergencia Solidaria: apelarán el fallo que hizo lugar a un amparo

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que la provincia apeló ante el STJ un fallo de primera instancia que hizo lugar a un amparo promovido por jubilados del Poder Judicial en contra de la Ley de Emergencia provincial.

La Justicia declaró inconstitucional a la ley de Emergencia Solidaria

En ese sentido, Rodríguez Signes explicó que se trata del “caso Pabón Ezpeleta, son jubilados del Poder Judicial y en ese amparo, en primer lugar intervino un Juez ad hoc que rechazó una medida cautelar y luego dictó sentencia haciendo lugar al amparo planteado”.

“En la sentencia lo que se dice es que se afecta el derecho al haber previsional, a la proporcionalidad del haber previsional”, agregó.

Rodríguez Signes, indicó que “la crítica que le hacemos al fallo, que ya apelamos, es que no considera la situación de emergencia que ha sido declarada por ley, no considera la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no considera el reciente fallo Rombola, que hace unos días dictó el Superior Tribunal de Justicia, que creemos nosotros que es el fallo de va a regir en esta situación de juzgamiento de la constitucionalidad de la Ley de Emergencia”.

Con lo cual, “lo que hizo Fiscalía de Estado es apelar este fallo de primera instancia por ante el Superior Tribunal de Justicia”, completó para finalizar.