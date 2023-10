Electrodomésticos: los nuevos son caros y reparan los usados

Así lo confirmó a UNO Lucas Badaraco, de Paraná, quien es técnico en refrigeración, y realiza instalaciones y reparaciones de aires acondicionados y de equipos de frío industrial y comercial, pero además repara lavarropas, televisores y otros electrodomésticos. En este marco, comentó: “Ahora mayormente la gente repara los electrodomésticos, porque comprar uno nuevo le sale el doble, sobre todo lo que son los lavarropas, las heladeras, o los aires acondicionados, que están muy caros. Tengo mucha demanda y lo que trato ahora es de no agarrar los trabajos que me llevan mucho tiempo, como es el caso de televisores, que sí los reparaba en su momento” .

Lucas es especialista en refrigeración, pero arregla de todo. Acerca de cuáles son los arreglos más frecuentes que le están pidiendo hoy en día, comentó que lo que más está recibiendo son lavarropas: “Es lo que más están buscando arreglar ahora, porque es lo que más se disparó. El valor del arreglo varía, dependiendo del lavarropas, porque el costo es sobre todo por los repuestos”, afirmó.

Técnicos.jpg Técnicos que arreglan electrodomésticos tienen altísima demanda

Sobre este punto, remarcó que si bien se busca reparar los electrodomésticos porque comprarlos nuevos hoy es costoso, comentó que los repuestos para recomponer algún artefacto que dejó de funcionar correctamente también se incrementaron notablemente, y subrayó: “Todo se fue para arriba, aumentan todos los días y es una locura. No sabés cómo pasar un presupuesto, porque mañana capaz no es el mismo el precio del repuesto”. Según contó, los repuestos de artículos nacionales en general se consiguen: “Lo que es marca nacional, se consigue o se reemplaza. Por ahí lo que es importado no se consigue mucho y ahí sí te conviene comprar un nuevo producto, porque va a ser difícil repararlo”.

“Ahora que llega el calor, la gente está a full también con los aires, ya arrancamos con la temporada de este tipo de arreglos también. Y después, lo que son pequeños electrodomésticos también, aunque para las cosas chiquitas que venían de afuera no hay repuestos y ahí sí, conviene comprar un aparato nuevo, como pasa con las licuadoras, por ejemplo”, agregó.

Sobre los valores de los arreglos, comentó que “por ahí la gente trata de arreglar el precio, piden alguna rebaja, pero no quieren dejarlo para más adelante por el tema de que es seguro que sube; así que tratan de arreglar con el precio que les paso hoy, y lo que podemos hacer, lo hacemos”.

“Yo le digo a la gente que le doy el presupuesto del día, pero mañana no sé si será el mismo. Previo a las elecciones estaba pasando que los proveedores no nos estaban vendiendo el repuesto, y ahora por suerte se normalizó y no subieron las cosas, como fue después de las PASO”, añadió.

Incrementos

Además de las subas, las tasas de financiación convencionales encarecen mucho las compras de electrodomésticos y esto desalienta las ventas; y si bien con los Planes Ahora 12 son más convenientes, tampoco llegan a ser atractivos los porcentajes de financiación que empujen una mayor demanda en el sector. Por lo que hoy pagar de contado o en tres cuotas sin interés en alguna promoción se hace cuesta arriba para el grueso de la gente: una heladera nueva arranca casi en los 300.000 pesos; un lavarropas se consigue a partir de los 245.000 pesos en el caso de los de carga superior; o 315.000 si es con carga frontal; los Smart TV se fueron casi al doble y hoy rondan los 32.000 pesos lo de 32 pulgadas.

Electrodomesticos2.JPG

Frente a este panorama, Mariano Salzman, quien es de General Ramírez y repara electrodomésticos para toda la zona en su taller junto a su hijo Brian, coincidió con Badaraco en que “ha aumentado bastante la demanda de arreglar cosas”. En este contexto, señaló: “Aproximadamente el 90% de la gente actualmente está haciendo reparar lo que se le rompe. Ahora estamos arreglando de todo un poco, heladeras, microondas, ventiladores. Antes por ahí la gente prefería deshacerse de lo que se le rompía y se compraba uno nuevo, pero hoy la realidad es distinta con los precios que hay”.

Asimismo, manifestó: “Lo que más nos traen en estos días son ventiladores, que antes la gente los tiraba si dejaban de andar pero ahora buscan repararlos. Nosotros con nuestros proveedores no hemos tenido problemas en el sentido de que no entreguen repuestos. Sí han aumentado mucho los precios, porque tampoco el comerciante sabe qué cobrarte en este momento”.

aire acondicionado.jpg

“Con respecto a la mano de obra, tratamos en lo posible de no encarecer mucho los trabajos. Sí la hemos incrementado un poquito. Por ejemplo, la reparación de un ventilador, que costaba 4.500 pesos el verano pasado, la hemos llevado a 6.500 pesos. Se cobra eso para desarmarlo, cambiar los bujecitos, aceitarlo y ponerlo nuevamente en marcha”, sostuvo.

“También ahora la demanda que tenemos es por las heladeras. Arreglamos nueve esta semana y lavarropas reparamos cinco. Es un montón. Supongamos que hoy, por ejemplo, a una heladera se le rompe el motor, y un motor está costando 90.000 pesos, cuando el verano pasado valía 45.000 pesos. Pero una heladera nueva hoy está a más de 400.000 pesos. Por ahí hay arreglos que cuestan menos. Nosotros tratamos de no ajustar tanto los precios a la gente”, concluyó.