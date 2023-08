Elecciones 2023 y voto joven: la palabra de los militantes

¿Qué moviliza a los jóvenes a militar en un partido político?

Ante la consulta de UNO en torno a sus inicios y motivaciones en la militancia, Giuliana (MST) relató: “Arranqué a militar en 2017, en el ascenso del movimiento feminista, la lucha por el aborto y las luchas sociales en pleno gobierno macrista. Encontré en el MST un espacio que encarnaba en sus listas referentes de los movimientos y lo reflejaban en sus políticas. Fue lo que me llevó a salir de una familia con tradición peronista de larga data”. En este sentido, la acompañante terapéutica remarcó la importancia de haber encontrado un lugar donde “los referentes son consecuentes políticamente con lo que se dice” y destacó que, desde su espacio, forman parte constantemente de distintas luchas “en pos de la conquista de derechos y otros aspectos que levantamos como bandera”.

Ignacio (MPER), por su parte, reflexionó y contó su experiencia personal con la militancia política: “Creo que uno, desde chico, forma valores que se toman de las primeras unidades sociales en las que se está como puede ser la familia, el club o la iglesia, entre otras. Desde muy chico me inculcaron que no me puede dar lo mismo lo que pase al que está al lado mío”. Es así que Erbes indicó que se sintió interpelado por el peronismo a raíz de “los procesos de construcción comunitaria, pues no existe una idea donde uno se salva solo y es algo muy revalorizable, sobre todo en el siglo de la ideología individualista”. Por otro lado, el estudiante comentó: “También me gusta la historia argentina e internacional y allí me encontré con esos procesos donde las clases media y trabajadora pudieron participar y estar incluidas en un modelo de desarrollo como el peronismo, donde las familias pudieron pensar en tener su casa, su auto o irse de vacaciones” y agregó: “En este momento de mi vida me acerqué mucho a la figura que representa Adán Bahl porque es un cuadro técnico-político, algo que me importa mucho porque entiendo que es muy difícil la relación entre estos aspectos que hablan idiomas distintos”.

Seguidamente Felipe (JXC) relató: “Cuando era estudiante, a los 15 o 16 años, una profesora me invitó a formar parte de una experiencia en los parlamentos juveniles de la Sociedad Cristiana de Jóvenes, donde desarrollamos un proyecto y lo defendimos en el Concejo Deliberante de Concordia. Luego hubo una instancia nacional donde visitamos el Senado y nos recibió Julio Cobos, justo cuando se debatía la Resolución 125. Participé de esa actividad y ahí dije ‘esto es lo mío y quiero dedicarme a eso’ ”. El concejal concordiense detalló que decidió estudiar abogacía ya que la consideró “la formación más integral para hacer política” y en 2015 se contactó con un concejal concordiense del PRO e inició un camino de militancia en las filas de este partido, donde tuvo distintos roles. “Hoy lo que más me motiva es la convicción, ser patriota y abandonar la noción de que uno va a la política con el objetivo de hacer dinero con eso, sino que tiene que ser al revés: preguntándonos en qué podemos servir a la política”.

Por otro lado, tanto Jonathan (LLA) como Abril (CV) coincidieron en que su principal motivación para militar en un espacio político surgió a partir del cansancio. “Nunca me interesó la política y estoy hace unos meses. El día de mañana no quiero enseñarle a mis hijos que la forma de triunfar es yéndose del país”, consideró el vendedor. Abril, por su parte, apuntó: “Tengo 21 años y siento que, cuando me reciba, no tengo futuro en Argentina. Mi planteo es que si no me meto en política y no hago el trabajo que otros no hacen, nadie lo va a hacer por mí. Estamos siempre tapados por las mismas problemáticas, la gente no llega a fin de mes y yo tampoco, soy estudiante y no puedo trabajar al mismo tiempo. Básicamente mi vocación es ayudar día a día”.

La juventud militante: una pieza fundamental en los partidos

En una segunda instancia se comentó el rol que ocupan los jóvenes en los distintos espacios donde militan. A esto, Giuliana (MST), afirmó: “En el MST y la izquierda en general la juventud es la esencia de nuestra organización y eso se ve reflejado en nuestras listas. Para nosotros es importante porque somos jóvenes haciendo política, no personas haciendo políticas para jóvenes” y acotó: “Que nuestras filas estén integradas por estudiantes, jóvenes trabajadores de fábricas, del Estado, de la Municipalidad y demás es fundamental para demostrar que somos el espacio que encarna las problemáticas reales de nuestro sector”.

Ignacio (MPER) coincidió con la joven y agregó: “El rol de los jóvenes en la política y en nuestro espacio es fundamental, hay un montón de candidatos jóvenes en las listas de diputados, intendentes y concejales sobre todo”. En este marco, Erbes consideró que existe una “doble vía” donde los jóvenes exigen la participación y, además, la posibilidad de formación y preparación para formar parte de las estructuras del gobierno: “Con esto no quiero decir que, para estar en política, se debe tener un doctorado, al contrario. Pero sí se requiere una preparación porque es una responsabilidad muy grande estar con los recursos del Estado y de los contribuyentes ”, comentó y agregó: “En nuestro espacio vemos muchos jóvenes encantados con la propuesta y nos acompañan en esta doble vía: exigimos participación, somos parte del espacio pero también nos involucramos y formamos parte de la toma de decisiones”.

Asimismo Felipe (JXC) indicó que la presencia de jóvenes “está en el ADN de Juntos por el Cambio, donde la dirigencia nos permite ser parte de la toma de decisiones”. “Cuando uno entiende eso y lo ve de esa manera, es casi natural la participación de los jóvenes en cada actividad que realizamos y, obviamente, estamos en un proceso electoral dentro de las distintas listas que se han formado”, indicó y destacó que en las distintas listas del partido en toda la provincia pondera la juventud y la renovación donde, en simultáneo, se hallan candidatos con más experiencia: “Con esta lógica venimos a construir y es un orgullo para nosotros tener esta conformación y estamos siempre de esta manera, combinando renovación con experiencia” y remarcó la importancia de los semilleros de nuevas generaciones que para la permanencia en el tiempo.

En LLA, Jonathan coincidió con el concejal concordiense en torno a la presencia de jóvenes y personas mayores que aportan experiencia y acotó: “Los jóvenes están cansados de ver cómo a sus padres se les prometió y reprometió, pero siempre pasando por las mismas desilusiones”. “Como dijo Giuliana, los jóvenes somos los que hacen la política y este cambio. Se ha demostrado que mucha gente grande ha hecho grandes cagadas”, opinó.

Abril (CV) destacó que su militancia se concentra en el Partido SOL que cuenta con “una amplia rama de jóvenes, sobre todo chicas”: “Tengo muchas compañeras dentro del partido donde creamos un semillero de mujeres empoderadas, fuertes y presentes en la política donde todas podemos tener nuestro lugar, no hacemos distinción de edad sino que estamos todas unidas”. Por otro lado, reflexionó: “Es importante, como jóvenes, estar presentes porque si no ponemos nuestro grano de arena, por más de que los políticos mayores tengan más experiencia, no conocen nuestras necesidades de hoy en día”.

¿Por qué es fundamental el voto joven?

De acuerdo al informe más reciente del Ministerio del Interior sobre participación política y electoral de las juventudes, en las elecciones presidenciales de 2019 las personas entre 16 y 25 años representaron un total de 6.542.047 electores, 20% del padrón nacional. Por otro lado, el peso electoral de esta población en la provincia de Entre Ríos representó el 17% en la franja etaria de 18 a 25 años y el 2,39% entre los 16 y 17 años. Además, la participación efectiva fue del 83% entre jóvenes de 18 a 25 años y del 63% en la franja de 16 y 17 años.

En este sentido, UNO pidió a los jóvenes militantes que dieran un consejo a aquellas personas de su edad que aún no están decididos en torno a su voto o de ir a las urnas el próximo domingo, independientemente de su partido político. Giuliana (MST) comentó: “Si a la política no la hacemos nosotros, la hacen otros. Cuando la hacen otros, la hacen para otros. Mi mensaje para la juventud es que se involucren, que participen del proceso de elecciones que es la máxima expresión de esta democracia, pero también en el hacer de la política, la militancia y lo cotidiano”. Asimismo, destacó: “Nos han intentado convencer que a la política la hacen señores de traje, gente que estudió un montón de años y en realidad la política es más sencilla que eso y la gente común, como nosotros o nuestros padres, están capacitados para organizar la vida política de nuestra provincia para que seamos los de abajo quienes tomen las decisiones”.

Ignacio (MPER) animó a los jóvenes a no escuchar “esos discursos que dicen que la política es mala o fea” y agregó: “La política es la herramienta más grande de transformación de la realidad y, si no se aprovecha, lo harán otros”. Asimismo, recomendó escuchar a los candidatos y la oferta electoral, investigar la historia Argentina, la provincia y la ciudad, además de hablar con la gente. “En base a eso, vayan el 13 de agosto a definir su futuro”, cerró.

“Diría a los jóvenes que tienen entre 16 y 17 años que, desde que ellos nacieron, siempre gobernó el mismo color político en la provincia”, indicó Felipe (JXC), “Dense la oportunidad de ser artífices de un verdadero cambio en nuestra historia, pasar la página y empezar a escribirla entre todos. Tenemos la enorme oportunidad de conocer una Entre Ríos diferente, soñar en grande la Entre Ríos que Urquiza soló y es ahora o nunca”.

Jonathan (LLA) animó a los jóvenes a “ilusionarse, buscar provocar el cambio y no dejar las decisiones en las manos de otro” y apuntó: “Si el día de mañana no van a votar, si todo es un desastre también será su culpa por más que no hayan asistido a las urnas o piensen que ese voto no va a ningún lado”.

Finalmente Abril (CV) insistió a la juventud a “no tener miedo, pensar en su presente y en el futuro”. Además, animó a buscar información y no guiarse por otras opiniones: “Nosotros somos los que creamos nuestro propio futuro y debemos crear nuestras propias ideas, que este 13 de agosto se animen a una opción distinta y que represente a nuestra provincia con amor, porque quien ama lo que hace trabaja con convicción”.