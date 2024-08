El tierno reencuentro de Sisa, la lorita cantora y su dueño

En diálogo con UNO David Herrera, dueño de Sisa contó que es santiagueño: "Soy nacido en La Banda, cuna de poetas y cantores. Nos fuimos junto a mi compañera una semana a Santiago y Sisa quedó al cuidado de mis hijos. Cuando regresamos, me llamó la atención no escucharla porque ella siempre sale a recibirme con silbidos y cantos. Después nos contaron que trepó una escalera y como había viento fuerte, parece que se asustó y voló para el lado de la vía. Fue a parar a una casa, al otro día cuando se levantaron los dueños fueron al fondo y escuchaban silbidos. El hombre pensó que había alguien en el fondo, al acercarse se encontraron con Sisa. Entonces se comunicaron con Claudia y Marcelo, paranaenses que son protectores de animales, más que nada porque no sabían como cuidarla. Ahí la buscaron y empezaron a difundir por redes sociales la foto de ella", relató el entrevistado.

Lora cantora.jpg

Sisa es para David y su familia, la alegría de la casa, así la definen. Por eso es que la desaparición provocó el llanto de todos. "Tenía programada una cena en lo de Osvaldo Mayr, en Villa Urquiza, pero les dije que no podía estar presente, les pedí disculpas porque me sentía muy triste por Sisa, me insistieron en que necesitaba despejarme y finalmente nos fuimos. Una vez allá, cuando se armó la guitarreada, intenté cantar Eterno Amor, pero no pude, me recordaba a ella y se me caían las lágrimas. Nosotros somos muy creyentes y todos los presentes comenzaron a decirme que confiemos en que ella iba a aparecer. Fue un momento increíble, en medio de tanta angustia, recibo el llamado de mi hija donde me informaba que la encontraron sana y que me la iban a devolver. Terminamos llorando abrazados todos. Ahí nomás me comuniqué con el teléfono que nos dieron y me mandaron un video de Sisa. Al otro día fuimos a buscarla, empecé a tocar las notas de Eterno Amor sin que ella me vea y cuando entro, se empezó a enloquecer y volvimos a cantar juntos. Es hermoso lo que Dios nos regala, lo que la naturaleza nos regala, a veces para mostrarnos que no debemos preocuparnos tanto por temas materiales, hay que vivir la vida que es tan linda y disfrutar los momentos. Hoy con Claudia y Marcelo estamos en permanente contacto, nos hicimos amigos, los siento como familia. Una vez más los animales nos demuestran que tenemos que vivir en comunión.

sisi lorita cantora 2.jpg

Al compás de la guitarra

Sisa tiene 10 años y gran parte de su vida vivió en el complejo El Aguará, en el acceso Norte a Paraná. David solía ir a ese lugar y ella se le acercaba siempre, vaya o no con su guitarra, era como si lo había elegido. "Una de las primeras veces que fui al Aguará y estuve cantando, ella se bajó del árbol y estuvo hasta cuatro horas conmigo en el hombro. ”, recordó.

sisi lorita cantora.jpg

Al cerrar el lugar, el dueño decidió que Sisa debía ir con la familia Herrera, y así fue como se integró a la familia. Al compás de la guitarra, Sisa y David suelen interpretar además de Eterno Amor, Soy tu amante trovador de Los Manseros Santiagueños y Te he Prometido de Leo Dan.

"Fue una emoción muy grande volver a verla. Gracias a Dios la tengo conmigo. Es la alegría de nuestro hogar", aseguró.