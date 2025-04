El padre Ignacio Patat habló sobre Papa Francisco: "La pluralidad de la Iglesia ha sido su insistencia"

PADRE IGNACIO PATAT.mp3

Embed

"Estaba muy débil a pesar de su fuerza de voluntad"

"En los últimos meses estuvo internado con severos problemas de salud. Uno podía apreciar em sus apariciones públicas cómo se había apocado su fisonomía, le costaba hablar y a pesar de su fuerza de voluntad la salud no lo acompañaba. Ayer cuando dio la tradicional bendición, vimos que no tenía el normal desarrollo en su hablar. Nos sorprende su muerte, si, pero sabíamos que su estado era delicado por eso no nos era lejana la posibilidad de su partida", indicó el entrevistado.

papa Francisco presidentes argentinos durante su pontificado.jpg

No volvió a su tierra natal

Se dice que el Papa extrañaba la cadencia porteña, el color del conurbano y la sencillez del interior profundo, pero eligió un lacerante autoexilio antes que pareciera que su presencia en la Argentina avalaba a los gobiernos de Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei

Consultado sobre la decisión del Papa Francisco de no volver a su país natal en los 12 años que duró su pontificado, Patat consideró: "La causa ya no la sabremos, eso se lo llevó con él o en todo caso lo habló con su entorno más cercano. Lo demás son conjeturas: que no quería favorecer a un gobierno sobre otro; que no quería quedar bien con un líder politico y con otro no. Más bien tenemos que pensar cómo somos los argentinos para que el Papa haya considerado que no era conveniente venir. Repensarnos como sociedad que nos sucede para que un líder publico que marca agenda y tiene una estatura mundial, haya tomado esa decisión. Aún así, vale decir que disfrutamos de Francisco en muchas otras cuestiones, su magisterio, visión de iglesia y capacidad de líder político eran tan grandes que dio más a la sociedad, a la Iglesia y el mundo que la no visita a su país de origen", expresó.

Finalmente, dijo que cada pontífice marca un momento de la historia: "El papa Francisco marcó la pluralidad, así como la apertura de la Iglesia a la sociedad y al mundo".

patat.jpg El padre Ignacio Patat habló sobre Papa Francisco: "La pluralidad de la Iglesia ha sido su insistencia" Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa/foto archivo