El joven entrerriano que costeó su viaje de egresados juntando latas recibió una sorpresa en Bariloche

Juan Agustín Galarza, de Chajarí, juntó latas durante un año para costear su viaje de egresados y ahora recibió tres pasajes para regresar junto a sus abuelos.

9 de agosto 2025 · 15:06hs
Juan Agustín Galarza, estudiante de Chajarí, logró costear su viaje de egresados a Bariloche juntando latas durante un año. Su historia conmovió a los propietarios de una empresa, que lo sorprendieron con tres pasajes para que regrese acompañado de sus abuelos, quienes lo criaron.

Juan Agustín, alumno del colegio María Auxiliadora de Chajarí, soñaba con vivir su viaje de egresados como tantos otros jóvenes del país. Sabía que no sería sencillo reunir los fondos necesarios, pero con constancia, esfuerzo y mucho trabajo, logró alcanzar ese objetivo. El jueves pasado aterrizó en Bariloche junto a sus compañeros de cursada.

LEER MÁS: Un joven de Chajarí juntó latas durante un año y pagó su viaje a Bariloche

El entrerriano que emocionó a todos con su viaje de egresados hecho a base de esfuerzo

Un joven de Chajarí juntó latas durante un año y pagó su viaje a Bariloche.

Un joven de Chajarí juntó latas durante un año y pagó su viaje a Bariloche.

Durante un año entero recorrió en bicicleta plazas, restaurantes y otros espacios públicos juntando latas para luego aplastarlas y venderlas por kilo. Parecía una meta inalcanzable, pero no lo fue. Con el correr de los días, y gracias a la ayuda de Matilde Mover, su profesora de Educación Física, que conoció la historia y la difundió, su caso se volvió viral. A partir de ahí, vecinos de Chajarí y de otras localidades cercanas comenzaron a colaborar.

Sin embargo, Juan Agustín rechazó los aportes en dinero, porque quería que el viaje fuera fruto de su propio esfuerzo. Ni el mal tiempo ni las dificultades lo detuvieron. Su perseverancia fue reconocida por sus compañeros, quienes lo eligieron como el mejor compañero del colegio. Cuando finalmente logró reunir los fondos necesarios, sus abuelos, Sara y Ramón, no pudieron contener las lágrimas de emoción.

Su historia no terminó ahí. El Grupo Alliance, propietario de las discotecas ByPass, Cerebro, Roket y Genux, se enteró de su caso y decidió premiar su dedicación. El viernes pasado, durante su visita a ByPass, directivos de la compañía lo sorprendieron con un kit de productos y un gesto aún más significativo: tres pasajes aéreos para que vuelva a Bariloche, esta vez en compañía de quienes lo criaron, sus abuelos Sara y Ramón.

"Estoy feliz, mis abuelos no lo van a poder creer", sostuvo el joven, emocionado por el reconocimiento.

"Juan Agustín se lo merece. Tiene una calidad humana inmensa y su constancia y perseverancia son un verdadero ejemplo", dijeron los padres que acompañaron al grupo.

Dejanos tu comentario