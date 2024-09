El Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná celebró la primavera

Había stand de pinturas, juegos, cuadros, disfraces, lectura y la presencia de La Bisagra, la radio comunitaria del hospital. Pacientes y familiares de todas las edades pintaron y participaron activamente de todas las propuestas que habían organizado. Cantaban, comían, conversaban, disfrutaban del festejo. Que por cierto, todo era alegría porque temían que lloviera. Para suerte de todos, no llovió y el clima acompañó cada sonrisa de los presentes.

En diálogo con UNO, Cecilia Solis contó de qué se trataba la propuesta: “Soy residente, ingresé hace tres semanas, soy Comunicadora Social y hoy estamos festejando el Día de la Primavera. Por suerte se sumaron diferentes sectores del hospital, la radio y toda la comunidad. Nosotros somos los encargados del stand para sacarse fotos. Trajimos ropa, carteles y todas cosas referidas a la primavera. También hay otro stand en donde armamos unos cuadros de cartón con marcos que son para que la gente intervenga. Pueden pintarlo, escribirlo, hacer lo que quieran, tenemos diferentes cosas para que utilicen”.

Hospital Escuela Salud Mental2.jpg FERNANDA RIVERO/DIARIO UNO

En el lugar estaban todos los residentes de primer año, médicos, psicólogos, enfermeros, acompañantes, terapista ocupacional, trabajadores sociales y comunicadores. “La actividad es importante porque es una oportunidad para que la comunidad se acerque al hospital y lo conozca. Es importante también para sumar a la integración y reducir el estigma del lugar. Es lindo que la gente pueda venir, que acompañe. El hospital tiene las puertas abiertas para todos”, contó. Y mientras Cecilia hablaba, todos sus compañeros asentían cada palabra. Porque la salud mental importa, porque quienes viven y se atienden allí merecen cuidado y respeto.

Nerina, psicóloga, dijo: “Salud mental es tener condiciones de vida digna. Es poder celebrar, trabajar, tener un techo, comida, estar en comunidad y hacer valer nuestros derechos. La salud mental es un derecho”. En tiempos difíciles, donde el dinero no alcanza y sobra el hambre en la calle, el Hospital Escuela de Salud Mental cumple un rol fundamental en la sociedad: escucha, visibiliza y contiene. Le pone nombre a aquello que duele, no lo esconde. Para muchos, el hospital es su casa, su refugio. Y no hay dudas de que el festejo fue un éxito porque quienes trabajan allí lo dan todo por sus pacientes y entienden la fragilidad con la que conviven. Y a pesar de las diferencias, todos coinciden en lo siguiente: “Salud mental es tener trabajo, techo y comida”, todo lo que falta en la calle hoy.