El FpV adelantó que no autorizará al Ejecutivo a la toma de un crédito

El Ejecutivo municipal dispuso enviar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que se lo autorice a tomar un crédito de 90 millones para afrontar subsidiariamente la deuda reclamada por los trabajadores de UTA, lo cual pondría fin al conflicto del transporte. De todos modos, se aclaró que la deuda con la empresa es mucho mejor: 12 millones de pesos.

Al respecto, la concejal Cora afirmó: “Lamentablemente nos encontramos con que el Ejecutivo quiere que aprobemos un proyecto para autorizar la toma de un crédito. No lo vamos a hacer de ningún modo porque no podemos seguir endeudando a la Municipalidad, que ya tiene un déficit de 1.100 millones de pesos”.

“Nos preocupa la irresponsabilidad del intendente Sergio Varisco porque les dice a los trabajadores que de este modo se podría resolver el conflicto, pero lo que no les dice es que nadie le va a prestar plata a la Municipalidad debido a que estamos en un estado de situación de déficit”, aseveró.

“Desde el FpV hemos presentado pedidos de informe exigiendo a la Municipalidad que cobre las multas correspondientes a la empresa, cosa que han hecho, y ahora quieren volver a endeudar a todos los paranaenses para solucionar una problemática de la que ellos mismos son cómplices junto a los empresarios”, sostuvo luego.

Sobre la propuesta del Ejecutivo de que a cambio de la aprobación de esta iniciativa se desestime una ordenanza de 2017 por la cual se autorizaba la toma de un crédito que nunca se tomó, Cora indicó: “Es un crédito que no se tomó, pero el hecho de que no se haya tomado no significa que ahora las condiciones económicas posibiliten la toma de deuda”.

“No podemos seguir endeudando al municipio de esta manera, no hay posibilidades reales de seguir sosteniendo a la municipalidad con el déficit que ya tiene”, enfatizó Stefanía Cora.

Por último, la Concejal afirmó a APF que el conflicto de transporte se ha generado a partir de la irresponsabilidad del Estado nacional, “que no se ha hecho cargo de ninguna de las situaciones que están viviendo los vecinos de Paraná”.

Un crédito para pagar deudas

La comuna emitió un comunicado en el que da cuenta de las gestiones que se realizaron en busca de una solución, y en el que se comunicaban que pedirá un crédito para solucionar el conflicto que afecta a alrededor de 480 trabajadores de las empresas ERSA Urbano S.A y Mariano Moreno S.R.L que conforman Buses Paraná.

Se adeuda parte del sueldo, una cifra no remunerativa de 13.500 pesos, también las diferencias del incremento del 20 por ciento correspondientes a junio, julio y aguinaldo, suma que estaba fijada hasta septiembre, donde se debería retomar la discusión salarial.

Ante la situación inédita del transporte público de pasajeros, la Municipalidad de Paraná hizo saber oficialmente las medidas y gestiones que desde un primer momento realizó en función de preservar el derecho de los ciudadanos paranaenses ante la paralización de un servicio público esencial como lo son los colectivos urbanos.

"Desde el comienzo del conflicto han sido realizadas en función del interés público y la insoslayable defensa de los derechos de los ciudadanos paranaenses". "Siempre el Municipio a través de las directivas y gestiones personales del intendente Sergio Varisco estuvo claramente cumpliendo con su obligación y en la defensa irrestricta de los derechos ciudadanos", indica el comunicado.

De acuerdo a lo que se argumenta en el escrito, "paralelamente a tal efecto, se desestimaría una ordenanza aprobada en el año 2017 por la cual se autorizaba al Departamento Ejecutivo a tomar un crédito de 600 millones de pesos para obras en la ciudad que nunca fue necesario utilizar ya que las obras encaradas fueron realizadas con recursos propios y genuinos".

"Se llevan adelante gestiones ante el Ministerio de Transporte de la Nación a efectos de reclamar recursos dispuesto por la norma Nº 1.086/18 en su artículo 4º, cuyo fin es precisamente atender situaciones especiales de crisis como ya lo ha realizado en la ciudad de Santa Fe en situaciones similares ante la quita de una parte de los subsidios nacionales".

"Sin perjuicio de lo detallado anteriormente, la Municipalidad de Paraná prosigue a través de la Secretaría Legal y Técnica con el mecanismo de intimación por 15 días al concesionario para que dé cumplimiento a lo establecido en la norma contractual cuyo incumplimiento dará lugar a decretar la caducidad de dicha concesión", expresa.

"También, en orden de buscar alternativas conjuntas que favorezcan el restablecimiento del servicio lo antes posible, se ha solicitado una audiencia al señor Gobernador de la Provincia", concluye el texto.