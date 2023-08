El escenario político tras las PASO 2023 y el fenómeno Milei

Desde luego, una de las preguntas más importantes se concentra en el llamado ‘Fenómeno Milei’, el cual Tarragona analizó: “Primero, Milei supo sintonizar un conjunto de temas y demandas que aparecieron en la ciudadanía argentina y que las fuerzas políticas tradicionales no supieron leer políticamente o, si las interpretaban, no proponían soluciones acordes, por ejemplo el tema de la inseguridad. Por otro lado, hay un hartazgo en porciones importantes de la ciudadanía: hay demandas a las que la democracia no supo dar respuestas. Nos debería escandalizar que un país como Argentina, con sus recursos naturales y humanos, tenga al 38% de su población en una situación de pobreza. Son variables que, combinadas, explican este 30,04% de votos que obtuvo Javier Milei” .

Asimismo, desde el punto de vista del especialista, el porcentaje de votos que obtuvo La Libertad Avanza “es un claro mensaje de buena parte de la ciudadanía que manifestó su desacuerdo y desaprobación, porque lo consideró una expresión de la anti política pero en el fondo es una expresión eminentemente política que tiene que ver con formular una bocanada de aire fresco políticamente. Es decir, como han gobernado las fuerzas políticas tradicionales en Argentina en los últimos 40 años, es una situación que no da para más”. No obstante, Tarragona comentó: “Independientemente de los resultados, hay una fenomenal victoria política de Milei traducida en este 30,04% de los votos y por otro en que él y su espacio tienen ahora la iniciativa de proponer los temas a debatir en los próximos años en Argentina, lo cual no es un aspecto menor”.

"Estamos frente a un ciudadanos menos informados ni demandantes"

Horas después de conocerse los resultados de las PASO, comenzaron a circular por las redes sociales y los medios masivos de comunicación las polémicas propuestas que el libertario manifestó a lo largo de los meses. Por este motivo, una gran pregunta que se formuló en este debate fue: ¿Cómo se puede votar a Milei, sabiendo su oferta electoral?, a lo que el politólogo comentó: “Tiene que ver con la comunicación política, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que quedan impactados por las estrategias comunicacionales pero, en todo caso, prestamos poca atención en lo que se refiere a las propuestas detrás de una imagen o construcción mucho más ligada a las redes sociales”.

Para el especialista, la política se hipersimplificó y “estamos frente a un ciudadanos menos informados ni demandantes”: “Podríamos haber tomado la plataforma de Javier Milei y preguntar cómo se materializarían las medidas que proponen, cuáles serían las consecuencias. Por ejemplo el cierre de más de la mitad de los ministerios: ¿Es racional? ¿Agravaría la situación social?”. Asimismo, Tarragona destacó que en la ciudadanía existe una cierta “comodidad” donde se aceptan acríticamente un gran número de propuestas que no invitan a dudar en cuanto a la oportunidad y necesidad de su implementación.

Octubre: cambio de estrategias y balotaje

Otro gran interrogante que ingresó a la discusión se concentra en lo que sucederá en las elecciones generales, que tendrán lugar el domingo 22 de octubre. Para el politólogo, “hay posibilidades de modificar lo que sucedió el domingo 13”, pero la figura de Milei y su espacio “tienen una suerte de ventaja política que son los votos propios, pues el economista se presentó solo y no tiene otra figura que pudiera disputarle el liderazgo o la hegemonía del propio espacio”.

Consultado por el trabajo que deberán realizar los otros dos partidos, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, indicó: “La tienen más difícil, porque Massa predomina, pero el aporte de Grabois es influyente y recordemos que anunció su apoyo al ministro de Economía. En Juntos por el Cambio sucede lo mismo: el sector de Patricia Bullrich tendrá que hacer un trabajo muy fino para fidelizar los votos que obtuvo el domingo y ver de qué manera el 10% que obtuvo Horacio Rodríguez Larreta vayan a su espacio” y aclaró: “Nada nos asegura que la totalidad de los votantes del jefe de Gobierno Porteño no se dirijan a otra expresión política”.

Por otro lado, UNO consultó a Tarragona en torno al discurso de Patricia Bullrich, que es considerado similar al de Javier Milei en muchos aspectos y manifestó: “Podría haber un pequeño matiz, pero hay muchas coincidencias ideológicas entre los votantes al espacio de Milei y de Bullrich. Ahí hay una cuestión de sutileza política pues, para quien elige estos espacios, hay un acercamiento en cuanto a las propuestas que ofrecen. El espacio de Patricia Bullrich deberá trabajar con mucha inteligencia política para que ese votante que la eligió el domingo no vaya para Milei”.

Por otro lado, ante la posibilidad de un balotaje, Tarragona indicó: “Es difícil hacer análisis político-electorales, además que la mayoría de las encuestas fracasaron en cuanto a proyección. A raíz de estos resultados en octubre vamos a un balotaje donde, según el escenario actual, uno de los contendientes será Milei”. Consultado por el segundo protagonista de este encuentro electoral, el politólogo manifestó: “Queda mucho para analizar quién de los representantes de los dos espacios irá a esta instancia”.

Otro gran tema que se discute después de las PASO es el posicionamiento de Unión por la Patria a nivel nacional donde, para la presidencia, cosechó un 27,08% combinando la interna de Sergio Massa y Juan Grabois. En este marco, el especialista reflexionó: “Para muchos actores políticos estos resultados pueden indicar la declinación de Unión por la Patria y ,de alguna manera, el ocaso del kirchnerismo que hace 20 años tiene un papel importantísimo en la política argentina pero, como cualquier actividad humana, tiene sus inicios y su fin”. Consultado en torno a la posibilidad de que Unión por la Patria deba modificar su plataforma política para revertir esta situación, afirmó: “Deben hacerlo: faltan 60 días para las generales. Deberán incorporar una sintonía más fina que fidelice el caudal de votos obtenidos el domingo, pero en este momento es insuficiente para disputar la presidencia. Es una tarea compleja y no sabemos qué va a pasar en octubre, pero es algo que tienen que hacer, porque si octubre llega a ser un reflejo del domingo pasado, tendríamos un escenario de balojate donde uno de los contendientes sería Javier Milei”.

¿Qué pasará en Entre Ríos?

UNO también consultó al licenciado en Ciencia Política en torno al panorama político que se dibujó en Entre Ríos a raíz de las PASO, donde Juntos por Entre Ríos sumó 46% entre Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti, mientras que Adán Bahl acumuló un 38%. Para Tarragona, “el porcentaje que obtuvo Rogelio Frigerio es importante, pero no alcanza para favorecer un clima de tranquilidad para octubre. Desde los resultados se abrió una nueva etapa en la campaña donde Frigerio deberá conquistar el voto de un electorado más recostado en la Unión Cívica Radical más tradicional. Entonces, hay un juego de sutileza y convencimiento político del espacio de Frigerio para ir por los votos de Galimberti” y agregó: “Si yo fuera Pedro Galimberti, me sentaría a esperar que Frigerio viniera a una reunión conmigo y a decirme de qué manera los votos se pueden reflejar en el espacio para octubre”.

Asimismo, en referencia a la situación en la capital entrerriana, indicó: “En Paraná este escenario se repetiría, pero con una pequeña diferencia. En el espacio de Unión por la Patria es más fácil que los diferentes sectores acompañen al espacio de Rosario Romero que lo que podría suceder en Juntos por Entre Ríos. Me parece que, en todo caso, no estaría seguro que el votante que eligió a Ayelén Acosta o a Lucía Varisco se vea muy convencido políticamente de depositar su voto en Emanuel Gainza. Me parece que Juntos por Entre Ríos a nivel ciudad hay desafíos más complejos que los que puede tener Unión por la Patria ”.

"Nos despertamos en una Argentina distinta después de las PASO"

Desde el punto de vista de Tarragona: “Indudablemente nos despertamos en una Argentina distinta después del 13 de agosto, porque hay una fuerza política nueva en comparación con la trayectoria de las fuerzas políticas tradicionales. Ahora, La Libertad Avanza tiene la capacidad de instalar temas en la agenda pública que antes no estaban y eso no es cuestión menor”.

En este marco, UNO consultó al especialista si la clase política podría hacer caso de los resultados de este domingo, a lo que respondió: “Lo que pasó el 13 de agosto fue un llamado de atención para los políticos tradicionales” y anticipó que, desde aquí hasta las generales y el posible balotaje “será un periodo de intensa negociación política pero, a la vez, la clase política deberá construir una situación de paz social” y advirtió: “Confieso que estoy preocupado por las diferentes declaraciones de líderes políticos que intentan utilizar al miedo como herramienta política y avizoran desenlaces trágicos. Me parece muy bien la necesidad de escuchar el mensaje de las urnas, pero la clase política debería asumir un compromiso en valores innegociables que queremos en Argentina y el principal debería ser el de la paz social. Deberían hacer una puesta y un esfuerzo muy grande en ese sentido”.

Finalmente, el politólogo se refirió a lo que todos dicen: estas elecciones son diferentes a todas las anteriores y manifestó: “Si bien todas las elecciones son históricas, esta oportunidad tiene algunos matices, porque estábamos acostumbrados a pensar en un sistema político con una cierta alternancia entre dos fuerzas tradicionales” y destacó el escenario de un 33% para cada fuerza: “Hay que seguir con mucho cuidado la evolución de estas elecciones, nada es seguro. Este 30,04% que obtuvo Milei podría no conservarse de aquí a 10, 15 o 20 años, pero las elecciones PASO fueron particulares, al menos en ese sentido”.