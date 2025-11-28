El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

El Centro Comunitario N° 17 realizará el lunes su muestra anual. Son 11 talleres los que se dictaron para que más personas tengan acceso al mundo del trabajo

Este lunes 1° de diciembre, en calle Maipú 522, en Paraná, se realizará la tradicional muestra anual del Centro Comunitario N° 17 y la residencia La Casa de Jaime, dos instituciones que comparten espacio, historia y una misión en común: promover la formación, la autonomía y la inclusión. A partir de las 18, con entrada libre y abierta a todas las personas que quieran sumarse, la comunidad podrá recorrer la exposición de trabajos, disfrutar del patio gastronómico y acompañar la entrega de distinciones a los estudiantes que culminaron su proceso formativo.

Verónica Samek, coordinadora del Centro Comunitario N° 17 y secretaria de la Asociación a cargo de Casa de Jaime, destacó la importancia de este encuentro que cada año reúne a alumnos, docentes, familias, voluntarios y vecinos. “El 1° de diciembre es un día muy especial. Es un momento de encuentro donde los estudiantes que estuvieron todo el año formándose en un oficio reciben su distinción y lo comparten con sus seres queridos. Es una celebración enorme del esfuerzo colectivo”, señaló.

Centro Comunitario N° 17.jpg El Centro Comunitario N° 17 realiza talleres en diferentes oficios

Propuesta

En este marco, subrayó que el Centro Comunitario N° 17 ofrece talleres gratuitos, aunque cada estudiante afronta la compra de sus materiales y herramientas, que luego quedan en su poder para su futuro laboral. En un año atravesado por dificultades económicas, ese desafío fue mayor. “Los contextos de crisis hacen que sostener un proceso formativo sea un doble mérito”, explicó Samek, y remarcó: “Muchos estudiantes hacen un gran esfuerzo para poder acceder a los insumos y herramientas que necesitan. Por eso, haber llegado al cierre del año es un enorme logro personal y colectivo.”

En este 2025 se dictaron 11 talleres: gastronomía, carpintería, electricidad, belleza integral, marketing, inglés, modisto, arte y, por primera vez, Lengua de Señas Argentina, entre otros. En total, 122 estudiantes culminaron su formación anual.

La incorporación del curso de lengua de señas fue una de las experiencias más significativas del año. “Se sumó al equipo César, una persona sorda que nos desafió a repensar nuestras formas de comunicar e incluir. Fue un aprendizaje enorme para todo el equipo docente y para quienes se formaron en el nivel 1 de lengua de señas”, subrayó Samek.

Muestra Anual del Centro Comunitario N° 17

Durante la jornada, los 11 talleres expondrán trabajos realizados a lo largo del año. Habrá además un patio gastronómico donde los estudiantes de cocina, junto a sus docentes, elaborarán tacos caseros en vivo, con distintas variedades de relleno y a precios accesibles.

También funcionará una cantina a beneficio de la Casa de Jaime, donde se podrán adquirir bebidas. “La idea es que todos puedan quedarse, compartir, disfrutar de un momento agradable y acompañarnos en un cierre de año que significa muchísimo para nosotros”, expresó la coordinadora.

El evento también celebrará el 16° aniversario de la residencia La Casa de Jaime, un proyecto impulsado por la Asociación Olímpica Especial (AOE), organización con 40 años de trayectoria en Paraná.

Centro Comunitario N° 17 En el Centro Comunitario N° 17 egresaron 90 personas en 2024, y este año serán 122.

La residencia funciona bajo un modelo innovador: no es un hogar tradicional, sino una vivienda para personas con discapacidad mental con niveles de autonomía e independencia, que llevan adelante su vida cotidiana con acompañamiento mínimo de un monitor de convivencia.

Actualmente viven allí cuatro residentes, aunque el espacio tiene capacidad para 10. La situación económica, sin embargo, pone en riesgo la sostenibilidad del proyecto. “Este año fue muy duro. Por primera vez se habló de la posibilidad de cerrar la residencia, algo que nunca había ocurrido. Las obras sociales no actualizan aranceles y pagan con meses de atraso. Sostener el lugar abierto se volvió un desafío enorme”, admitió Samek.

Aun así, la institución continúa buscando alternativas para garantizar la continuidad de este espacio único en la ciudad. “Después de 40 años de trabajo de la asociación y 16 de la residencia, no es fácil pensar en dar un paso atrás. Pero también sentimos el respaldo de la comunidad, y por eso es tan importante que nos acompañen el lunes”, agregó.

Formación e inclusión

El Centro Comunitario N° 17 funciona desde hace 21 años en instalaciones cedidas por la AOE. Ambas instituciones comparten no sólo el edificio, sino una visión integradora del trabajo comunitario. “Prestamos el espacio para que los talleres puedan dictarse de manera gratuita y para que toda la comunidad acceda a una formación que facilite una futura inserción laboral o el inicio de un emprendimiento”, explicó Verónica Samek.

Además de los talleres anuales, el centro ofrece jornadas y capacitaciones complementarias a cargo de voluntarios y profesionales, con el objetivo de brindar herramientas actualizadas para un mercado laboral cambiante.

Las inscripciones para los talleres 2025 abrirán en febrero, por lo que desde la institución recomiendan seguir sus redes para no perder información: su Instagram es @aoeparana. Mientras tanto, la invitación está abierta para conocer el trabajo de todo el año y acompañar a quienes culminaron su proceso formativo.

“El lunes queremos celebrarnos y encontrarnos. En tiempos tan complejos, este evento es un espacio donde la comunidad se reconoce y se acompaña. Para nosotros, eso es lo más valioso”, concluyó Samek.