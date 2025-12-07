La expansión de las apuestas digitales entre adolescentes encendió una alarma en todo el país y, particularmente, en Entre Ríos, donde las cifras del reciente informe elaborado por la Coordinación Nacional de Juventud y la Cruz Roja Argentina muestran una tendencia que preocupa a especialistas, familias y educadores. La investigación incluyó a más de 11.000 mil estudiantes de secundaria de 16 provincias —entre éstas Entre Ríos— y describió un escenario que se consolida en contextos atravesados por una digitalización acelerada.
El avance del juego virtual crece entre adolescentes entrerrianos
Un estudio reveló alta exposición de estudiantes adolescentes a plataformas digitales, publicidad y pagos electrónicos sin controles eficaces.
En el caso entrerriano, directivos escolares y equipos técnicos reconocen que la presencia del juego virtual creció con fuerza durante el último año. Aunque las restricciones legales impiden el acceso a menores de 18 años, la disponibilidad de teléfonos celulares, billeteras electrónicas y publicidad permanente deriva en prácticas que se instalan sin mayor resistencia en la vida cotidiana. Seis de cada diez alumnos del país tienen contacto directo o cercano con estas actividades, y la distribución provincial muestra comportamientos similares en los establecimientos locales.
Los datos del informe indican que el grupo de pares constituye la vía de entrada más frecuente. Entre quienes ya apostaron al menos una vez, el 57% lo hizo por sugerencia de amigos y un 78% tomó conocimiento a través de compañeros o conocidos. Entre Ríos no escapa a esa dinámica: docentes consultados por el Observatorio Humanitario describieron conversaciones habituales sobre resultados deportivos, pequeñas ganancias y supuestos “trucos”, que circulan en recreos y grupos de mensajería.
Familia e impacto emocional
La dimensión familiar también influye. Casi el 40% de los jugadores adolescentes convive con adultos que participan en plataformas online, lo que normaliza ciertas conductas y disminuye la percepción de riesgo. La investigación advierte que un 79% de quienes apuestan reconoce la posibilidad de desarrollar adicción, y un 12% quedó endeudado. Este punto se reflejó en consultas recientes en escuelas entrerrianas, donde los equipos orientadores detectaron casos de jóvenes que solicitaron ayuda por pérdidas económicas.
El impacto emocional aparece como otra variable crítica. Entre quienes respondieron la encuesta, el 69% señaló episodios de ansiedad o malestar relacionados con el juego digital, y casi la mitad mencionó alteraciones del sueño y bajo rendimiento escolar.
EDAD TEMPRANA DE INICIO
La edad de inicio, que ronda los 13 o 14 años, es especialmente preocupante, dado que en esa etapa la capacidad de evaluación crítica aún está en formación. El estudio también destaca diferencias de género: el 24% de los varones admitió haber apostado, frente a un 8% de las mujeres. Las docentes entrerrianas señalan que los varones suelen involucrarse en circuitos informales ligados al deporte, mientras que las chicas expresan mayor preocupación por los efectos emocionales.
La publicidad online funciona como un motor central. Entre el 71% y el 79% del total de estudiantes vio contenidos promocionales aun sin participar directamente. Redes sociales, transmisiones deportivas y creadores de contenido forman parte de un ecosistema que opera sin limitaciones claras. En escuelas de la provincia, los jóvenes reconocieron recibir notificaciones personalizadas y bonos de bienvenida de manera con
stante en sus teléfonos.
El informe remarca, además, la dificultad para distinguir plataformas legales e ilegales. Más de la mitad de los estudiantes no logra diferenciarlas, lo que genera alta vulnerabilidad en contextos sin regulación efectiva. El 80% asegura que los mecanismos actuales para impedir el ingreso de menores no funcionan. Las billeteras digitales, utilizadas por el 83% de los jugadores, complican la detección de identidades y edades reales, un problema señalado también por organismos provinciales.
En los establecimientos educativos, el tema se discute poco. Entre el 79% y el 87% de los estudiantes aseguró no recibir información ni acompañamiento formal. La naturalización del juego, advierte el documento, se replica en charlas grupales, rutinas diarias y espacios recreativos. La Cruz Roja sostiene que la combinación de silencio, validación social y falta de contención institucional obstaculiza la intervención temprana.
El relevamiento destaca, asimismo, que el fenómeno es transversal en todo el territorio. Aunque el Área Metropolitana de Buenos Aires registra los porcentajes más altos, Entre Ríos se alinea a la media nacional, con casos detectados tanto en zonas urbanas como rurales. Los especialistas remarcan que la facilidad de acceso y el uso extendido de dispositivos impiden trazar fronteras claras.
Frente a este panorama, la organización humanitaria recomienda acciones coordinadas entre escuelas, familias, empresas tecnológicas y organismos estatales. Entre las propuestas se mencionan fortalecer la alfabetización digital, crear campañas accesibles, mejorar la supervisión de billeteras electrónicas y generar estrategias de acompañamiento juvenil con enfoque preventivo. En Entre Ríos, los equipos de orientación escolar consideran urgente incorporar protocolos de detección temprana y herramientas de intervención que contemplen el entorno digital como parte de la vida cotidiana.
Claves para entender el riesgo entre estudiantes adolescentes
La investigación nacional permitió identificar factores comunes en todo el país, incluidos los relevados en escuelas entrerrianas.
- El primero es la influencia del grupo de pares: la mayoría de los adolescentes accede a las apuestas por invitación de amigos, lo que genera sensación de pertenencia y baja percepción del peligro. La publicidad digital actúa como un refuerzo permanente, especialmente en redes sociales y transmisiones deportivas.
- Otro punto central es la disponibilidad de billeteras electrónicas. Su uso masivo entre jóvenes facilita pagos rápidos y anónimos, sin controles de edad. La investigación advierte que este mecanismo se ha convertido en la vía casi exclusiva para apostar, dificultando intervenciones oportunas.
- La falta de información clara también alimenta la confusión normativa. La mayoría no distingue sitios legales de ilegales, lo que abre la puerta a estafas, endeudamiento y exposición a contenidos sin regulación. Las escuelas entrerrianas señalan que este desconocimiento se replica en el aula, donde muchos estudiantes consideran que el juego virtual es una práctica corriente entre pares.
- El impacto emocional vuelve a aparecer como un eje crítico: ansiedad, frustración y preocupación por pérdidas económicas afectan el desempeño académico, los vínculos familiares y la participación en actividades recreativas. Los especialistas recomiendan fortalecer la red institucional que acompaña a los jóvenes, incorporar nuevas herramientas educativas y promover espacios de diálogo que permitan anticipar situaciones de riesgo.