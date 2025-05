El auge de las barberías: hoy ofrecen servicios y vivir una experiencia

Barbershop.jpg

Ir a la barbería, casi un ritual

En este marco, Gonzalo, oriundo de Santa Elena pero radicado hace unos años en Paraná, respondió a un relevamiento hecho por UNO y precisó que habitualmente va cada semana a un local a emprolijar su imagen, y explicó por qué se hizo habitué del lugar del que es cliente en la actualidad: “Iba a una barbería donde me cobraban 15.000 pesos el corte, pero ahora cambié de local porque me conviene pagar una membresía de 48.800 pesos por cuatro servicios al mes, que incluyen el corte de pelo y también de la barba, y además tienen un sillón de masajes que está espectacular”.

Gerónimo, otro coqueto usuario de la capital provincial que dedica tiempo a cuidar su voluminosa melena, mencionó que hace tres meses que no va a la barbería. Con su corte desestructurado puede darse ese permiso, pero más allá del arreglo estético, destacó que compartir un rato ameno es parte de la cultura de ir a un local de este tipo: “Muchos vamos a charlar, y en la barbería a la que voy yo también venden ropa”, señaló.

Por su parte Alan aseveró que va cada 10 días a la barbería, y sostuvo que es la “gente más joven es que va con más frecuencia”.

Barbería.jpg

El devenir histórico de las barberías

Rodolfo Fito Retamal se dedica a este rubro desde hace unos 20 años y es testigo de todo el devenir de la actividad en Paraná. Tiene un concurrido local en calle Corrientes y además da clases a quienes están iniciando este camino y a colegas que buscan perfeccionarse. Sobre este proceso histórico, en primer lugar aclaró a UNO que las “barberías” son en realidad lo que siempre se denominaron peluquerías para hombres: “Cuando te recibís como peluquero profesional, está el afeitado de la barba entre los servicios que podés ofrecer, pero en realidad el título de barbero en sí no existe, es un concepto latinoamericano. Y una barbería es lo que era la peluquería de antes, que fue mutando hasta lo que se conoce hoy, y es un término que se empezó a utilizar como algo comercial”.

Barbería.jpg Fito Retamal tiene una concurrida barbería en paraná y se dedica a la actividad desde hace más de 20 años.

Sobre el auge que tiene hoy en día el sector, observó: “Creo que no hay en Paraná una cuadra que no tenga una barbería, es una cosa impresionante, sobre todo en la zona del centro. En mi opinión personal lo atribuyo muchísimo a la evolución de las comunicaciones y principalmente a todo el tema de la exposición en las redes sociales, que marcan tendencias en la estética masculina. Trabajo mucho con gente joven, que generalmente es la más activa en las redes, y es la que más suele venir a la peluquería: tengo clientes que se cortan una vez por semana”.

Respecto a si esta expansión de locales responde a la posibilidad de una pronta salida laboral, analizó: “Es un oficio con salida laboral rápida y efectivamente esto hace que proliferen las barberías, pero hay que aclarar que es algo a lo que hay que dedicarle tiempo, pasión; y si tu trabajo no tiene calidad, no funciona. Hay muchos pibes que arrancan, que tienen la posibilidad de ponerse una barbería y sostenerla en el tiempo, pero hay que saber que no es que te recibís mañana, tenés 50 clientes por día y te llenás de plata enseguida. Cuesta arrancar, y si vos lo haces como una salida laboral solamente, sucede que no es sostenible en el tiempo, porque te puede ir bien recién al año y medio o dos años, que es cuando haces clientela, pero de lo contrario tenés que contar con otro laburo a la par para poder vivir”.

Barbería.jpg Las barberías suman servicios para atraer clientes

Por otra parte, señaló que en el contexto actual hay que ofrecer algo que se distinga para atraer clientes: “Es como en casi todos los nichos de mercado. Hablando específicamente de lo que es la barbería o peluquería masculina, el hombre busca un espacio donde poder charlar, sentarse, sentirse bien. Ahora hay muchas barberías en Paraná que han anexado la posibilidad de tomarse un trago, algunos chicos llevan un DJ, o cosas así. O sea, más que nada se trata de generar un espacio y que ir a la barbería sea una experiencia en sí, no es meramente ir a cortarse el pelo”, subrayó.

En esto también la presencia de “mujeres barberas” está más limitada, y sobre este punto reflexionó: “Ahora hay muchas chicas que se están dedicando a atender hombres, es algo que va creciendo. Pero sigue pasando, y se ve en Paraná, que el hombre busca un lugar más íntimo de charla y otra cantidad de cuestiones y prefiere un peluquero o un barbero. En la barbería por ejemplo va y habla de fútbol, y aunque ahora las mujeres están mucho más empapadas sobre fútbol, ya es un comportamiento que viene de arrastre y que se mantiene por una cuestión cultural. A veces no se sabe por qué sucede, pero se da esa situación y se tratan temas, se habla de cosas determinadas, y el hombre se siente más seguro y tiene con sus pares otra confianza dentro de lo que es el salón”.

barberias 2.jpg

Modas y tendencias

Sobre las preferencias al momento de elegir un corte de pelo o un arreglo de la barba, Fito aseguró que “las redes sociales instalan determinada moda, que se adopta y de alguna manera llega al salón”, y agregó: “También pasa mucho que marcan tendencia en la estética masculina los jugadores de fútbol. Por ejemplo, Lionel Messi se dejó el pelo largo y los pibes lo tienen como referencia. Ya ha pasado años atrás con el flequillo de Martín Palermo, en un tiempo que fue furor como jugador de Boca; después con Diego Maradona; o cuando el Dibu Martínez se tiñó la bandera argentina ocurrió que cantidad de chicos hicieron lo mismo. Pasa ahora además con el estilo de Franco Colapinto, aunque depende de muchos factores que uno pueda llevar a cabo un corte así, que quede bien y que esté acorde”.

Messi.jpg Con su look Lionel Messi siempre impone tendencias

También contó que un tiempo Messi marcó tendencia en el uso de la barba: “Todo el mundo salió de barba, pero actualmente pasó también un poco de moda la barba crecida, Ahora se está usando la barba italiana, que es más recortada, más integrada, mucho más corta”.

Messi.jpg

“Que hombre consuma muchísimo más la moda del pelo y la imagen se da desde hace sólo 10 años atrás. También se han animado más a hacerse color y también a invertir en productos. Hay salones que ofrecen tratamientos para la piel, hacen máscaras faciales, incluso depilación”, concluyó, dejando en claro que un espacio que reconforte, un servicio que se destaque y una experiencia gratificante, es un combo que contribuye a que las barberías sigan en auge.