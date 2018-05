El adiós a las netbooks, un nuevo e incierto rumbo, y la falta de políticas de Estado

En cuanto a los logros, remarcó como uno de ellos, el respeto a las lenguas originarias. "En Argentina tenemos el problema de que el país no reconocer su identidad indígena, y por lo tanto nunca le dio importancia a la enseñanza de las lenguas originarias, salvo en algunas provincia como Corrientes, que son bilingües. El plan Conectar Igualdad tenía cursos de educación sobre este tipo de formación identitaria", dijo la investigadora principal del Conicet y de la UBA, e integrante del comité académico de una maestría en Educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.

Habló también de su influencia en las comunidades. "Ya se sabe que chico que recibía una netbook, se la muestra a su padre y es utilizada por la familia, y de alguna forma en su comunidad. Sin embargo, nunca llegó a ser lo que es el Plan Ceibal en Uruguay, que continuó con un gobierno diferente", reflexionó. Justamente, ese programa cumple 11 años de vigencia en Uruguay. Y sigue entregando computadoras, y trabajando en la formación docente.

"Una de las grandes diferencias con Uruguay, es que no solamente hubo continuidad entre los dos gobiernos, sino que en el mandato de José Mujica ya tenía un enfoque diferente: había un programa en las escuelas sobre cómo puede usar lo que un niño va aprendiendo, para que mediante herramientas digitales se llegue a la comunidad. Entonces un pueblo de pescadores, juntaba datos para vender mejor su producción; o se hacían o consultaban a las comunidades sobre los problemas. Se le dio un uso extra, que era la utilidad comunitaria del Ceibal, no solo para educación, sino para resolver problemas de las comunidades. Eso me pareció extremadamente valioso; probablemente uno diría que es un país chico, es todo más factible, pero el mismo funcionario que es director de Agenda Digital uruguaya, sigue a cargo atravesando gobiernos", remarcó Finquelievich. Conectar Igualdad, dijo, no logró aquí ser más comunitario, entrar más en las comunidades; aunque probablemente no estaba entre los objetivos. En cambio sí benefició la inclusión digital.



"Se dio un enorme salto en la inclusión digital, al punto que hoy estaba viendo las cifras por el Día de Internet –conmemorado el jueves– , que el 80% de la población argentina está conectada a Internet, lo cual es altísimo y lo pone en los primeros niveles latinoamericanos. El gran salto a la e-inclusión se dio por medio de la entrega de computadoras con planes como el Conectar Igualdad, y de otros provincias que tuvieron programas específicos, como San Luis. Y no solo fue distribución de computadores, sino formación y nuevos planes educativos, y sobre todo hacer un anillo digital que cubriera todo el territorio".

—El decreto de creación del nuevo plan, justifica el cese de entrega de netbooks, basado en que hoy todos los chicos tienen celulares. ¿Ya no es necesaria esa continuidad, que era un emblema del programa? —Es muy distinto un teléfono, de una computadora. Básicamente no podés trabajar desde un celular.

El celular, como la tablet, sirve para consumir, recibir. Pero es muy difícil para trabajar. Con el aparato móvil te conectás, podés acceder a contenidos, aunque nunca vas a acceder completamente bien porque no están legibles; también depende de cada modelo de aparato. Si todos los chicos tienen celular, también habrá diferenciación de posibilidades según la clase de aparato o smartphone. Por último, reflexionó que es "inevitable" hacer un paralelo con el Plan 111 Mil, para formar programadores, creado durante la actual gestión de gobierno, y que este año sufrió el desmantelamiento de su área de ejecución.







200.000

La cifra aproximada de beneficiados con netbooks en Entre Ríos, desde 2010



6

Millones de chicos de todo el país recibieron computadoras.



11

Años de continuidad tiene el pionero Plan Ceibal, en la República de Uruguay.



"Si vos tenés un plan que más o menos funcionaba, ¿por qué lo desmontás para hacer otro? ¿Por qué no lo mejorás, o incluís en otro? Eso es lo que no puede entender. ¿Para qué tenés que desmontar lo que está funcionando, con el costo que significa implementarlo y desmontarlo, porque ambas cosas significan costos, y para montar otro que es un costo aún mayor. Me temo que como dicen los españoles, esto quede en agua de borrajas", finalizó.

Giest, actualmente al frente de la escuela Secundaria N° 48 Domingo Faustino Sarmiento dejó en claro también que el Conectar no tuvo una buena capacitación docente. Ello ha llevado a que hoy, además de la suspensión de entrega de netbooks, el uso de nuevas tecnologías se ha ido relegando aún más. En estos años, la entrega de netbooks a alumnos alcanzó a unos 200.000 chicos entrerrianos. Hacia 2015 prácticamente todos los estudiantes de escuelas públicas contaban con el equipo. En 2016 se fue reduciendo al entrega, y no se cubrió ni siquiera la mitad de los nuevos ingresantes al nivel; en 2017 fue mucho menos aún, y este año directamente no hubo distribución alguna. Así, los chicos de los primeros tres años del nivel secundario ya no cuentan con las netbooks, en la mayoría de las escuelas. Opinión calificada Susana Finquelievich estuvo casi cuatro años en el comité asesor del Conectar Igualdad, desde casi sus inicios, hasta 2014. Sobre el cierre del Conectar Igualdad, opinó: "Si tenemos una cosa que funciona al 70% u 80% de lo que quisiéramos que funcione, funciona en algunas pautas y tiene algunos problemas, ¿qué hacemos? Tenemos varios caminos por delante: continuar y mejorar su gestión; continuar y aprovechar la gente que estaba, para que la nueva que se añadió aprenda de ese know how; o se puede barrer con todo, echar la gente que estaba y poner otra. Y esa es la decisión que se tomó; de las medidas posibles, se tomó la peor. Y luego se lo cierra, y se decide abrir este nuevo plan".