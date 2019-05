El 80% de la población travesti y trans no tiene cobertura de salud

A instancias de un proyecto de trabajo encarado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Municipalidad de Paraná, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Inadi, se darán a conocer hoy los resultados del relevamiento realizado sobre la población travesti y trans de Paraná realizado durante el segundo semestre de 2018.





El censo permitió conocer las condiciones socio-demográficos de unas 60 personas que componen el colectivo: allí se constató la alta vulnerabilidad a la que están expuestas, en el acceso a salud, trabajo y educación. Entre otros datos, se conoció que el 80% no tiene cobertura de salud; que la mayoría no completó sus estudios secundarios; y que dentro del 70% de quienes tienen una actividad a cambio de dinero, entre esas múltiples actividades, la prostitución y trabajo sexual sigue siendo el porcentaje más alto.





Integrante del programa de Género, Derecho y Salud de la Uader, Gonzalo Molina, contó a UNO que el proyecto encarado fue redactado desde la Universidad con la referente local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con el Inadi. Fue aprobado por el Consejo Representativo de Diversidad Sexual de Paraná, y tras obtenerse el financiamiento, se llevó adelante con todos los actores institucionales, como la Municipalidad de Paraná.





El relevamiento incluyó módulos como la identidad de género, las relaciones interpersonales, educación, salud, trabajo, como grandes tópicos que permiten conocer las condiciones socio-demográficas de una población.







En materia de educación, el referente de la Uader en el trabajo de campo planteó las situaciones de discriminación que sufren las personas del colectivo.





Finalmente, hay en trámite proyectos legislativos de cupo laboral y de inserción laboral en la Legislatura provincial y en el Concejo Deliberante de Paraná. En el caso de la Provincia, la iniciativa con despacho de comisión podría ser votada el 8 en Diputados.









Jornada en la Casa de la Costa

En Casa de la Costa –ubicada en el Puerto Nuevo– se realizará hoy una jornada de socialización de datos, presentación de informe de resultados y cierre del Relevamiento de la población travesti y trans de Paraná. Se propone en dos instancias: una que contempla un acto protocolar de cierre del proyecto, socialización de datos e informes, a las 11; y otra, junto a personas travestis y trans, referentes institucionales, organizaciones de la sociedad civil a modo de conversatorio para debatir acciones y políticas posibles a partir de los datos obtenidos, que se desarrollará de 14 a 16.







Pero a la par de esas cifras preocupantes, asoman acciones y medidas de beneficio para el colectivo que están en marcha: ya hay un grupo de 12 personas que realizan la terminalidad educativa o capacitación en oficios en el Centro Municipal de Perfeccionamiento; y que avanzan acciones legislativas como cupo laboral o programas de inclusión laboral, tanto en el Estado provincial como municipal.Con la rigurosidad de este relevamiento que se presentará hoy se podrán encarar políticas públicas.La tarea de campo estuvo a cargo de personas del colectivo, y se encaró bajo la modalidad de "bola de nieve", no probabilístico, en el que las propias personas trans se reunían con otras, y a su vez esas personas que le indicaban de otras, y así se fue haciendo el muestreo. El estudio, dijo, cuenta con el respaldo técnico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y del Registro Nacional de las Personas (Renaper)."En total se encuestó a 60 personas de Paraná y de San Benito; en principio sabemos con exactitud que habría algunas personas más. Podrían ser en total unas 80 personas como mínimo, y hasta un máximo de 120", estimó."Hay grandes dificultades y problemas que tienen estricta relación con la identidad de género, como el abandono y la expulsión del sistema educativo", contó Molina, y acotó también lo que ocurre con el tema de salud de muchas de estas personas, como "haberse sometido muchos años atrás a intervenciones de modificación corporal clandestinas o no supervisadas con materiales dañinos para la salud". Mencionó también la preocupante realidad de que el 80% dice no tener cobertura social; y que el trabajo registrado y el acceso al trabajo formal es un grave problema, como la falta de finalización de estudios."Comparando con los antecedentes y relevamiento en otras provincias, Paraná se ubica mejor en cuanto a la expectativa de vida, ya que hay muchas personas travestis y trans de Paraná que superan los 40 años; es algo positivo", reflejó Molina como positivo."Al mismo tiempo, desde el primer día de trabajo empezamos a delinear acciones. Así, a nivel municipal estamos acompañado a 12 personas trans que realizan la terminalidad educativa en el Centro Municipal de Perfeccionamiento, o capacitación en oficios. Mientras que en la Provincia se gestionó la presentación de proyectos para que se otorguen herramientas vinculadas a la costura para que las chicas desarrollen emprendimientos", señaló.En cuanto al acceso al sistema de salud, Molina contó que hay un trabajo en marcha que busca asegurar a las personas que se hayan insertado lo que se conocía como aceite de avión o biopolímeros, para que se los puedan extraer, porque ocasionan serios daños a la salud; o al menos mejorar la calidad de vida. "Estamos logrando el acompañamiento del hospital San Martín, donde un equipo médico se está especializando para esa tarea", apuntó.