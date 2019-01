Duros cruces entre la Nación y la Provincia por la política habitacional

Ayer, tras ratificar el gobierno los datos acerca de la casi inexistente ejecución de aquel anuncio (apenas 0,8%), desde el gobierno nacional se hizo escuchar la respuesta, a partir de declaraciones de Iván Kerr, el secretario de Vivienda de la Nación.





"El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) nunca quiso hacerse cargo del problema y desistió de ejecutar las obras según los requerimientos administrativos y nuevos estándares de transparencia establecidos por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Para nosotros es una necesidad que las viviendas sociales sean otorgadas con justicia y transparencia, para que se termine con la discrecionalidad en el manejo de estos asuntos, donde muchas veces la gente terminaba siendo rehén del clientelismo político o de alguna agrupación para poder ser beneficiarios", sostuvo el funcionario macrista. Asimismo, remarcó que el organismo provincial de la vivienda "cedió a sus municipios la ejecución de 1.350 viviendas de emergencia; implicando esto un gran esfuerzo de gestión por parte de los Municipios que muchas veces ven sobrepasadas sus posibilidades".





En el mismo sentido, Kerr recordó: "El Estado Nacional le solicitó a la provincia que adjudique viviendas que ya estaban en ejecución para resolver la situación de emergencia, pero tanto el director del instituto como el gobernador se negaron", y agregó: "También recibieron fondos del Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda) pero resolvieron no destinar un peso a viviendas de emergencia. No quieren avanzar con estas viviendas porque no generan recupero al IAPV. Casaretto debe terminar con el clientelismo político en la entrega de vivienda y antes de señalar errores ajenos sería razonable evaluar las responsabilidades que le son propias", puntualizó.





El funcionario nacional remarcó que Entre Ríos cuenta con 521 millones para la construcción de Viviendas, Módulos Habitacionales y Mejoramientos para situaciones de emergencia "restando transferir aún para dicho fin 324 millones, lo que hacen un total de 845 millones destinados a este tipo de soluciones de emergencia generalmente provocadas por inundaciones y/u otros desastres naturales. Estas soluciones específicas contabilizan un total de 870 viviendas y 171 obras de mejoramiento, que se encuentran avanzadas en su ejecución gracias a las gestiones del gobierno nacional", agregó. "Cabe resaltar las 4512 viviendas sociales finalizadas, y de las más de 2500 entregadas entre diciembre de 2017 y diciembre 2018, han recibido las suyas numerosas familias en estado de vulnerabilidad debido a su localización en zonas inundables de la ribera y han sido relocalizadas en nuevos complejos habitacionales", añadió el comunicado del funcionario nacional que depende del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que conduce Rogelio Frigerio.





Finalmente Kerr dijo: "La provincia de Entre Ríos ocupa el segundo lugar en cuanto a la transferencia de fondos para la Vivienda desde Nación, recibiendo un 9% del total del presupuesto, siendo superada solo por Buenos Aires que recibe un 12%. Dicha asignación representó un total de 2.836 millones de pesos acumulado desde 2016 incluido, más precisamente recibió 1.071 millones en 2016, 887 millones en 2017 y 878 millones en 2018. Estas cifras representan un total de 4.588 viviendas en ejecución junto con 130 obras de mejoramiento y 49 obras de infraestructura. A su vez se terminaron 4.512 viviendas, de las cuales 1.970 fueran obra iniciada y/o reactivada entre 2016 y 2018".









La tensión entre el gobierno provincial y el nacional por el desarrollo de la política de viviendas en Entre Ríos, subió de tono este fin de semana. La situación arrancó el jueves cuandopublicó un informe indicando que solo se construyeron 14 viviendas para inundados de las 1.817 que Macri anunció en 2016, cuando visitó la ciudad de La Paz, en momentos de tremendas inundaciones en todo el litoral.