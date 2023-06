Dolor en todo el arco político por el deceso de 'Lalo' Macri

El sorpresivo deceso del secretario de Hacienda de la Municipalidad de Paraná y ex ministro de Economía de la Provicia, Eduardo 'Lalo' Macri, puso de luto a todo el arco político paranaense y entrerriano. Dirigentes del peronismo y de la oposición manifiestan su dolor ante la partida del reconocido funcionario.

Según confirmaron a UNO fuentes de la Intendencia, sus restos serán velados este viernes de 7 a 16 horas en la sala de velatorios Sasfer, ubicada en calle Urquiza al 400.

Por otro lado, la Municipalidad decretó dos días de duelo para este viernes y sábado, durante los cuales se dispone izar la Bandera Nacional a media asta en los edificios públicos.

El intendente Adán Bahl fue el primero en expresarse en las redes sociales "profundamente conmovido". El presidente municipal, que designó a Macri al frente de las cuentas públicas de la ciudad cuando asumió la intendencia en diciembre de 2019, manifestó: "Aún no puedo creer esta noticia. Nos toca despedir a Lalo Macri, un miembro clave del equipo, un gran compañero, pero sobre todo un amigo. Abrazo a su familia y afectos. Vamos a extrañarte mucho, Lalo querido".

Embed Profundamente conmovido, aún no puedo creer esta noticia. Nos toca despedir a Lalo Macri, un miembro clave del equipo, un gran compañero, pero sobre todo un amigo.



Abrazo a su familia y afectos.



Vamos a extrañarte mucho, Lalo querido — Adán Bahl (@adanhbahl) June 15, 2023

El gobernador Gustavo Bordet también admitió un "Profundo dolor por el fallecimiento de Lalo Macri. Un compañero valioso que hará sentir su ausencia. Mi acompañamiento a su familia en este momento tan difícil".

Embed Profundo dolor por el fallecimiento de Lalo Macri. Un compañero valioso que hará sentir su ausencia. Mi acompañamiento a su familia en este momento tan difícil. — Gustavo Bordet (@bordet) June 15, 2023

La viceintendenta Andrea Zoff lo calificó como "un gran compañero y excelente profesional, con quien compartimos años de trabajo en nuestra gestión Municipal".

Embed Profunda tristeza por el fallecimiento de Lalo Macri, un gran compañero y excelente profesional, con quien compartimos años de trabajo en nuestra gestión Municipal.

Mi más sentido pésame y un fuerte abrazo a toda su familia, amigos y allegados. — Andrea Zoff (@AndreaZoff) June 15, 2023

La ministra de Gobierno y precandidata a intendenta de Paraná, Rosario Romero, lo consideró "un hombre de trayectoria en el peronismo entrerriano, un amigo y compañero con el que compartimos grandes momentos".

Embed Lamento mucho el fallecimiento de Eduardo Macri, 'Lalo' para la mayoría.



Un hombre de trayectoria en el peronismo entrerriano, un amigo y compañero con el que compartimos grandes momentos.



Le mando un sentido abrazo a toda su familia en este difícil momento. — Rosario Romero (@rosarioromeroOK) June 15, 2023

El diputado provincial y ex vicegobernador José Cáceres lo definió como "un gran militante y cuadro técnico de nuestro movimiento peronista y una gran persona", mientras que su colega en la Cámara Baja y ex secretaria de Políticas Sociales del Municipio, Carina Ramos, dijo: "Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo no podemos creer esta dolorosa noticia".

Embed Lamento profundamente el fallecimiento del compañero Eduardo "Lalo" Macri, un gran militante y cuadro técnico de nuestro movimiento peronista y una gran persona.

Hago llegar mis condolencias a sus familiares y amigos en este triste momento. — José Orlando Cáceres (@JoseCaceresER) June 15, 2023

Embed Profundo pesar por el fallecimiento del compañero Lalo Macri, acompaño en este momento de dolor a su familia, amigos y allegados.



Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo no podemos creer esta dolorosa noticia. — Carina Ramos (@carinamanuramos) June 15, 2023

Desde la oposición, la diputada provincial del PRO y precandidata a intendenta loca, Ayelén Acosta, se sumó: "Lamento el fallecimiento de Eduardo "Lalo" Macri, Secretario de Hacienda. Acompaño a su familia y allegados en este doloroso momento", posteó.

Embed Lamento el fallecimiento de Eduardo "Lalo" Macri, Secretario de Hacienda de @MuniParana. Acompaño a su familia y allegados en este doloroso momento. — Ayelén Acosta (@ayeacosta) June 15, 2023

Desde el ámbito académico, Andrés Sabella, rector de la UNER y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, saludó al "colega y hombre de la función pública con quien hemos compartido tareas y miradas".

Embed Lamento profundamente el fallecimiento de Eduardo "Lalo" Macri; colega y hombre de la función pública con quien hemos compartido tareas y miradas. Abrazo a la familia en este duro momento. — Andres Sabella (@andresesabella) June 15, 2023

Desde la Legislatura se pronunciaron también las diputadas Silvia Moreno y Stefanía Cora y compartió su pesar, desde el sindicalismo, Federico Feltes, delegado de la Unión Obrera de Ladrilleros en Entre Ríos y secretario de Economía Popular de la CGT Paraná.

Embed Profundo dolor por el fallecimiento del compañero Lalo Macri mis condolencias a su familia, amigos y al Intendente @adanhbahl. — Silvia Nene Moreno (@NeneMoreno2020) June 15, 2023

Embed Lamento profundamente el fallecimiento de Lalo Macri.



Lo recordaremos por su enorme compromiso con nuestra ciudad y su trayectoria en la provincia. Mis condolencias a su familia, compañeros y seres queridos en este difícil momento. — Stefanía Cora (@StefaniaCoraOK) June 15, 2023